Haakon de Noruega reaparece en el Mundial y comparte la última hora de Mette-Marit 25 días después de su trasplante

Haakon de Noruega ha animado a la selección noruega en en el Hard Rock Stadium de Miami. @detnorskekongehus

El Mundial de fútbol no solo está dejando grandes momentos sobre el terreno de juego, sino también un constante desfile de la realeza en los palcos de honor.

Desde los reyes de los Países Bajos hasta Felipe VI (58 años), quien viajó a México para apoyar a la selección española, nadie ha querido perderse la gran cita deportiva del año.

El último en sumarse a esta lista ha sido el príncipe Haakon de Noruega (52), quien este domingo se ha desplazado hasta Estados Unidos para presenciar el decisivo encuentro entre Inglaterra y Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami. También ha tenido tiempo de hablar de la evolución de su esposa.

Haakon de Noruega se ha trasladado a Miami para ver el partido de la selección de su país contra Inglaterra. @detnorskekongehus

"Las cosas cada vez van mejor"

Antes de que se disputase el encuentro, el príncipe atendió a los medios de comunicación en un momento especialmente significativo para el deporte de su país, ya que la selección noruega disputaba por primera vez unos cuartos de final en un Mundial.

Durante su charla con la prensa fue preguntado por el estado de salud de la princesa Mette-Marit (52), sobre cuya evolución se mostró optimista. "Por suerte, las cosas van cada vez mejor. Ha recibido un buen seguimiento por parte de un equipo muy competente", explicó.

Haakon añadió que ofrecerán más información cuando sea el momento oportuno. "Volveremos con más información al respecto. Ahora está deseando ver a los niños", señaló.

Aunque el equipo escandinavo quedó eliminado tras caer ante los ingleses, el heredero al trono vivió el partido con máxima intensidad. Desde el palco de autoridades, donde coincidió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Haakon lució un traje oscuro complementado con una bufanda con los colores de su país que no se quitó en todo el encuentro.

Pese a la derrota, el príncipe se mostró visiblemente orgulloso; no en vano, la selección noruega ha firmado una de las mejores actuaciones de su historia al alcanzar de forma inédita los cuartos de final.

La Casa Real de Noruega ha compartido imágenes de la afición del país en el último partido disputado en el Mundial, en Miami. @detnorskekongehus

Incluso antes del pitido inicial, el heredero recibió una afectuosa llamada de apoyo de la princesa Victoria de Suecia, un gesto vecinal que la casa real noruega agradeció públicamente en redes sociales con un cercano mensaje de gratitud.

A pesar de la trascendencia del partido, Haakon de Noruega aterrizó en Miami en solitario. En las gradas no se vio a sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, quienes sí habían estado en citas anteriores, ni tampoco a su esposa, la princesa Mette-Marit.

Haakon de Noruega recibió una llamada de Victoria de Suecia antes de que se disputase el partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial. @detnorskekongehus

Sin embargo, esta ausencia era totalmente previsible y, lejos de levantar alarmas, el viaje del heredero es el mejor indicador de que las cosas en Oslo marchan por buen camino.

Mette-Marit, diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, se sometió a mediados de junio a un trasplante de pulmón tras sufrir un agravamiento en su salud. La compleja operación ha sido un éxito rotundo y el príncipe ha aprovechado los micrófonos de la prensa internacional para dar un esperanzador parte médico.

El príncipe, que se ha volcado por completo en el cuidado de su mujer adaptando toda su agenda institucional en las últimas semanas, se mostró cauto pero optimista al hablar de la salud de su mujer. Y se remitió de manera escueta a los futuros comunicados oficiales que emita el Hospital Universitario de Oslo.

Recuperación en casa

La última actualización de la Casa Real vino acompañada hace unos días de unas imágenes muy significativas.

Para celebrar la histórica victoria de Noruega frente a Brasil (el triunfo que les dio el pase a cuartos y que el propio Haakon llegó a festejar a las puertas de palacio con miles de aficionados), la pareja reapareció públicamente a través de unas fotografías en su residencia oficial, el Palacio de Skaugum.

En las instantáneas se pudo ver a Mette-Marit con muy buen aspecto, sonriente y siguiendo el torneo por televisión.

Aunque la Casa Real aún no ha comunicado el alta médica oficial, diversos expertos médicos han explicado a los medios noruegos que es habitual permitir que los pacientes sigan la recuperación en sus hogares si gozan de una buena base de salud previa.

Mette-Marit en una imagen de archivo. GTRES Gtres

En el caso de la princesa, la corta distancia que separa el palacio del hospital anula cualquier tipo de riesgo ante un imprevisto, mientras que el hecho de estar en su entorno y rodeada de los suyos supone un impulso anímico tras meses necesitando apoyo de oxígeno.

La prioridad absoluta para el matrimonio es ahora la total recuperación de Mette-Marit, motivo por el cual han decidido posponer las celebraciones de sus bodas de plata, tras haber contraído matrimonio el 25 de agosto de 2001.

Con el Mundial ya finalizado para los vikingos, el príncipe Haakon regresa a Noruega para reunirse con su esposa y sus hijos, con la tranquilidad de saber que el partido más importante, el de la salud de su mujer, ya se está ganando poco a poco.