La Fiscalía se opone a que Marius Borg salga de prisión en las próximas horas: "El riesgo de reincidencia no se ha reducido"

La policía noruega ha confirmado, a través de un comunicado oficial, que la Fiscalía considera que el riesgo de reincidencia de Marius Borg Høiby (29 años) sigue siendo elevado, por lo que no ve justificada su puesta en libertad en este momento.

Según el informe, "el riesgo de reincidencia a día de hoy no se ha reducido lo suficiente", un argumento clave que podría mantener al hijo de la princesa heredera Mette-Marit (52) en prisión preventiva por más tiempo.

Los abogados defensores de Marius han reaccionado con sorpresa ante esta postura. "Es muy difícil entender por qué hacen tal petición", han declarado a la cadena pública NRK.

Marius Borg junto a su madre, la princesa Mette-Marit en una imagen de archivo. Geety Images

No obstante aún no hay nada definitivo. El caso va a ser evaluado este lunes, 13 de julio, donde el tribunal de distrito tiene la última palabra sobre la situación del joven.

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Noruega, una persona que ya ha sido condenada -como es el caso de Borg condenado a cuatro años de prisión- puede permanecer en prisión preventiva un máximo de 4 semanas tras la lectura de la sentencia. Plazo que se cumple precisamente mañana.

El juez puede decidir prolongar esta medida cautelar si se presenta un recurso de apelación, como es el caso.

Desde el inicio del proceso, la policía ha sostenido que existe un riesgo concreto de que Høiby pueda cometer nuevos delitos, especialmente contra la conocida como 'mujer de Frogner', una de sus víctimas.

En este contexto, las autoridades trabajan en la implementación de medidas preventivas destinadas a reducir dicho riesgo.

En prisión desde febrero

Marius Borg permanece en prisión preventiva desde febrero, justo antes del inicio de su juicio, y desde entonces su detención ha sido prorrogada en varias ocasiones. La última extensión se produjo el mismo día en que fue condenado, el pasado 15 de junio, a cuatro años de prisión.

El tribunal lo absolvió de dos cargos de violación, pero lo declaró culpable de otros dos, además de delitos de abuso en relaciones íntimas y otros cargos.

Cárcel de isla, a 12 kilómetros de Oslo donde está cumpliendo condena. Geety Images

Høiby ha apelado las condenas por violación y abuso.

El hijo de la princesa heredera ha intentado en varias ocasiones obtener su libertad provisional. A principios de junio, logró inicialmente una resolución favorable en el Tribunal de Distrito de Oslo, pero esta fue posteriormente revocada por el Tribunal de Apelación tras el recurso de la Fiscalía.

Asimismo, solicitó cumplir la prisión preventiva bajo arresto domiciliario con pulsera electrónica, una petición que fue rechazada por el tribunal en apenas 15 minutos.

Con una nueva audiencia prevista para este lunes, el caso continúa abierto y mantiene el foco mediático sobre uno de los nombres más controvertidos del entorno de la Familia Real noruega.