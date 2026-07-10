El expríncipe Andrés, contra las cuerdas: la policía británica viajará a EE.UU. para recabar el testimonio de la familia Giuffre

Nuevo giro en el caso del expríncipe Andrés (66 años). Según ha adelantado The Times, los detectives que investigan al exduque de York se preparan para viajar a Estados Unidos con un objetivo muy concreto: recabar el testimonio del entorno más cercano de Virginia Giuffre, la mujer que le acusó de agresión sexual.

La policía de Thames Valley quiere entrevistarse con familiares directos de Giuffre, fallecida en abril del año pasado a los 41 años, para profundizar en las graves acusaciones que vertió contra el hijo de Isabel II.

En el punto de mira no solo está el supuesto abuso, sino también el papel que Andrew desempeñó como enviado comercial, ahora bajo sospecha tras las revelaciones surgidas de la filtración masiva de documentos vinculados al financiero Jeffrey Epstein.

El hijo de Isabel II en una imagen de archivo. Gtres

La investigación no se limita a un único episodio. Los agentes también indagan en la posibilidad de que Epstein enviara a otra mujer al Reino Unido en 2010 para mantener un encuentro sexual con el expríncipe en Royal Lodge. Andrew, por su parte, ha negado en todo momento haber cometido delito alguno y ha asegurado incluso no recordar haber conocido a Giuffre.

Tras su reciente detención, que se produjo coincidiendo con su 66 cumpleaños, la familia de Giuffre emitió un comunicado en el que agradecía la actuación policial. "Nuestros corazones rotos se han reconfortado al saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", señalaron.

Según la información publicada, los investigadores planean reunirse en las próximas semanas con el hermano y la cuñada de Giuffre, Sky y Amanda Roberts. Además, la unidad de Thames Valley ya ha solicitado los archivos del caso a la Policía Metropolitana y contempla interrogar a antiguos guardaespaldas del duque de York.

Cabe recordar que en 2022 Andrew alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre por valor de 12 millones de libras, evitando así un juicio que amenazaba con sacudir aún más los cimientos de la Casa Real británica. Pese a ello, siempre sostuvo su inocencia.

La familia de la fallecida ha criticado en varias ocasiones la falta de una investigación exhaustiva por parte de Scotland Yard, aunque ahora destacan la actitud "muy proactiva" de Thames Valley. Por el momento, no está confirmado si las autoridades estadounidenses han autorizado el viaje de los detectives, un paso clave para avanzar en el caso.

El hermano de Carlos III saliendo de su arresto. Gtres

En paralelo, Sky y Amanda Roberts tienen previsto viajar al Reino Unido a finales de este año, donde intentarán reunirse con el nuevo primer ministro en busca de respuestas.