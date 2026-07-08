Haakon de Noruega reaparecerá en Miami para apoyar a la selección de fútbol en plena recuperación de Mette-Marit

La Casa Real de Noruega acaba de anunciar, a través de un comunicado en su página web, que Haakon de Noruega (52 años) estará el próximo 11 de julio en el partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra en el Estadio de Miami, en Estados Unidos.

Pese a haber restringido sus compromisos profesionales debido al estado de salud de su esposa, la princesa Mette-Marit (52), que se sometió a mediados de junio a un trasplante de pulmón, el príncipe heredero parece que poco a poco quiere recuperar la normalidad. Y sobre todo, no quiere perderse una cita clave para la selección de su país que podría pasar a la semifinal del Mundial de Fútbol.

Durante ese periodo, el heredero al trono había optado por seguir los partidos desde el Palacio de Oslo, donde presenció junto a Mette-Marit -aún de baja médica- la victoria de Noruega frente a Brasil.

Aún no ha asistido a ninguno de los partidos en Estados Unidos y este va a ser su primer viaje desde el trasplante de pulmón de la princesa heredera el mes pasado.

Hasta ahora son sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra (22) y el príncipe Sverre Magnus (20), los que han cruzado el charco en dos ocasiones para apoyar a su equipo en la Copa del Mundo, representando así a la Corona noruega.

Ambos asistieron a los partidos frente a Senegal y Brasil, además de participar en actos paralelos como una escuela de fútbol en Brooklyn.

"Fue muy divertido. En Noruega tenemos una afición increíble de la que estamos orgullosos. Ayer se respiraba un ambiente muy especial", aseguró la princesa tras uno de los encuentros.

En contraste, la Casa Real británica ha confirmado que el príncipe Guillermo (44) no viajará a Estados Unidos para el partido de este fin de semana.

Agenda real de Haakon

La prioridad absoluta del hijo de Harald (89) y Sonia de Noruega (89) había sido hasta ahora la recuperación de su mujer. Desde Palacio se había anunciado que el príncipe heredero iba a restringir sus actos oficiales para acompañar a Mette-Marit en su recuperación, después de que el pasado 17 de junio Casa Real anunciara que ya había recibido unos nuevos órganos.

La última vez que se le pudo ver en un compromiso oficial fue en el viaje de Estado a Japón, donde ya anunció que el estado de la princesa heredera había empeorado considerablemente y que tanto él como su hija Ingrid -que estudia en el etranjero- volvían a casa para estar con ella.

Su reaparición estaba prevista este 19 de julio en el nuevo Barrio Gubernamental de Oslo, como sigue publicado en la agenda real, donde se inaugurará el Monumento Nacional del 22 de julio.

Sin embargo ahora, debido a los triunfos en el campo de la Selección de Noruega, esa reaparición se ha adelantado. Haakon podrá disfrutar in situ del encuentro como un aficionado más.

Mientras tanto, Mette-Marit ha vuelto al hospital. Solo salió una horas para tener un respiro en su recuperación. Aún faltan unas semanas para que pueda obtener el alta médica tras su intervención, un anuncio que el palacio ha prometido que hará cuando se produzca.