Moulay Hassan y las princesas Lalla Salma y Lalla Khadija desembarcan en la isla de Capri para sus vacaciones

El príncipe heredero de Marruecos, Moulay El Hassan (23 años) y las princesas Lalla Salma (48) y Lalla Khadija (19) han llegado este viernes, 3 de julio, a Capri (Italia).

La comitiva real ha desembarcado en el puerto de Marina Grande a bordo del Polaris, el buque de alta velocidad de Snav, donde fueron recibidos por el alcalde de Capri, Paolo Falco, y agentes de la policía en el muelle, como ha informado la agencia de noticias del país alauita.

La Familia Real, sin Mohammed VI (62), se dispone a pasar unos días de vacaciones en la exclusiva isla italiana.

Un cordiale benvenuto in Italia a S.A.R. il Principe Ereditario Moulay El Hassan, a S.A.R. la Principessa Lalla Salma e a S.A.R. la Principessa Lalla Khadija.

Buon soggiorno a Capri. 🇮🇹🇲🇦 https://t.co/5P41reiGAx — Pasquale Salzano (@PSalzano) July 3, 2026

En las imágenes que se han difundido de la llegada se puede ver a la exesposa del Rey con un llamativo vestido amarillo largo, gafas de sol, una gran pamela de paja y un bolso Hermès Kelly.

Detrás, su hija, muy elegante con pantalón blanco y camisa color tierra. Y en último lugar, Moulay, con un impecable traje en color oscuro.

Tras los saludos pertinentes a las autoridades, todos se han montado en vehículos blindados y, escoltados por la policía, se han dirigido a las villas alquiladas para su estancia en la isla.

"Se encuentran alojados en diversas residencias de la isla, con un amplio dispositivo de seguridad y seis vehículos siempre a su disposición. El Ayuntamiento ha garantizado su plena disponibilidad para cualquier necesidad logística en la isla", asegura el medio Napoli Today.

El embajador de Italia en Marruecos, Pasquale Salzano, también les ha dado la bienvenida con un mensaje en redes sociales: "Una cálida bienvenida a Italia y una agradable estancia en Capri", escribió el diplomático en un saludo dirigido a los miembros de la familia real marroquí.

🇲🇦🏥 - La Princesse Salma a effectué une visite au Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès, ce mardi 16 septembre, en début de soirée, en tant que présidente de l'Association Lalla Salma de Lutte Contre le Cancer.



Sa visite a débuté par un arrêt à l'espace «Dar… pic.twitter.com/8vhlUrrRcf — Morocco News 🇲🇦 (@MoroccoNews) September 16, 2025

Esta es la primera vez que se ve a la princesa Lalla Salma en meses. La última aparición pública documentada fue el 16 de septiembre de 2025, cuando visitó el Hospital Universitario Hassan II de Fez en calidad de presidenta de su fundación contra el cáncer.

Desde su divorcio en 2018, sus aparciones públicas han sido muy escasas. Antes que su visita oficial al hospital, tan solo había sido vista en Mykonos en 2024, también disfrutando de unas vacaciones familiares con sus hijos.

El declive público de la relación entre Mohamed VI y Lalla salma comenzó a evidenciarse a finales de 2017. Ya en febrero de 2018: Mohamed VI fue operado del corazón en París y la Casa Real difundió una fotografía del monarca en el hospital rodeado de su familia directa. La ausencia de Lalla Salma en la imagen fue clamorosa.

Semanas después, coincidiendo con su 16º aniversario de bodas, fuentes cercanas a la corte confirmaron lo que ya era un secreto a voces: el divorcio de la pareja real era un hecho.

Fiel al estilo de la corte alauí, nunca existió un comunicado oficial explícito sobre la separación, pero el abogado del monarca se refirió a Salma tiempo después como la "exesposa" del rey.

Desde entonces, Lalla Salma mantiene una vida de absoluto perfil bajo y privacidad en Marruecos, apartada de los focos pero cerca de sus hijos.