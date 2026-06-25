Marius Borg apela la sentencia del tribunal que le condena a cuatro años de prisión por dos violaciones y una agresión

Marius Borg (29 años) acaba de presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Oslo tras ser condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de prisión por dos violaciones y una agresión a una de sus exparejas.

La apelación se refiere precisamente a estos dos cargos de violación, además del cargo de violencia doméstica. El hijo de la princesa Mette-Marit (52) cree que es inocente, como él mismo expresó al finalizar su juicio, y por eso va a luchar hasta el final.

Sus abogados han confirmado a la agencia de noticias noruega NBT, que toda la documentación necesaria fue presentada en la tarde de este pasado miércoles y ahora hay que esperar a que el recurso sea remitido al juzgado correspondiente.

Marius Borg.

Mientras llega, Borg continuará en prisión preventiva. Han sido varias las veces que su equipo legal ha pedido su excarcelación, pero hasta ahora siempre se le ha denegado la solicitud por el alto riesgo de reincidencia.

Entró a la cárcel el 2 de febrero, unos días antes de que se abriera la vista oral de su caso y hasta el próximo día 13 de julio no se revisará su situación. Ese día es cuando el tribunal tendrá que decidir si se prolonga su estancia en prisión o, por el contrario, se le deja en libertad.

Tanto él como sus abogados defienden que después de la resolución de su juicio no tiene sentido que continúe entre rejas y piden su liberación para que pueda estar con su madre que acaba de someterse a un trasplante de pulmón.

Dos días después de que se conociera la sentencia de Marius, la Casa Real noruega anunció la operación de la princesa heredera quien a día de hoy continúa en el hospital por protocolo médico. De hecho, a Borg se le concedió un permiso especial hace unos días para que pudiera salir unas horas a visitar a su madre en el centro médico.

La visita se realizó con la mayor discreción posible, sin que nadie se enterase hasta que volvió a la cárcel. Por supuesto, no existen imágenes de esa salida extraordinaria.

Las víctimas, preparadas

Nora Haukland, víctima de Marius Borg. Instagram

Uno de los mayores miedos de las víctimas de Marius Borg tras la lectura de la sentencia siempre fue que el joven decidiera apelar la sentencia. Los abogados que hablaron en nombre de las mujeres damnificadas aseguraron que ya habían sufrido suficiente como para seguir alargando la agonía.

Contra su deseo, ese miedo se ha hecho realidad. Nora Haukland, una de las influencers más conocidas de Noruega y expareja de Borg -con la que mantuvo una relación entre 2022 y 2023, ha sido la única que ha manifestado públicamente estar preparada para lo que fuera.

Como su exnovio, ella piensa seguir peleando para que Borg pague por lo que hizo. En un comunicado en sus redes sociales: "Si el caso se apela, estoy preparada para ello. Algo que resulta raro decir cuando ayer estaba en posición fetal, pero ¿saben qué? No me haré más pequeña. No me callaré. Y no me derrumbaré".

"El lunes -refiriéndose al día que se leyó la sentencia- se sintió como una pequeña victoria... Sentir esperanza en el sistema judicial me dio calidez en algo que, por lo demás, ha sido duro, doloroso y agotador".

La Familia Real noruega mantiene silencio sepulcral ante el delicado asunto. En un escrito enviado a los medios de comunicación del país aseguraron que no iban a hacer ningún tipo de comentarios al respecto y así se han mantenido hasta ahora.

Además de la condena a prisión, Marius Borg deberá pagar un total de 640.000 coronas suecas (cerca de 58.000 euros) a sus víctimas.