Primeras palabras de Nora, víctima de Marius Borg, tras la condena: “Los traumas no desaparecen con el tiempo”

El pasado 15 de junio, el Tribunal de Distrito de Oslo dictó una sentencia histórica al declarar a Marius Borg Høiby (29 años), hijo de la princesa heredera Mette-Marit (53), culpable de dos delitos de violación y agresión.

Tras confirmarse la condena judicial que consideró probados los episodios de violencia y abuso, una de las principales afectadas ha decidido romper su silencio.

Nora Haukland, una de las influencers más conocidas de Noruega y expareja de Borg -con la que mantuvo una relación entre 2022 y 2023-, ha emitido un extenso y demoledor comunicado a través de sus redes sociales.

En él, detalla el doloroso viacrucis emocional y el implacable escrutinio público que ha sufrido desde que su noviazgo se convirtiera en una de las piezas centrales del proceso judicial del año en el país nórdico.

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"La violencia de pareja deja huella"

Haukland arranca su escrito dirigiéndose directamente a una sociedad que ha seguido el juicio de manera masiva, polarizándose en torno al caso.

"Quizás hayas seguido el juicio. Tal vez hayas leído mucho, tal vez poco. Quizás lo hayas discutido con amigos o familiares, y te hayas topado con personas con puntos de vista completamente diferentes. Es natural. Para algunos, esto se siente lejano. Para otros, está tan cerca que duele", comienza diciendo.

La creadora de contenido denuncia con crudeza la doble victimización a la que se ha visto sometida por su profesión y su exposición pública, revelando la gravedad del acoso recibido.

"He recibido de todo, desde cartas esperanzadoras hasta amenazas de muerte, y a través de todo esto he aprendido una cosa: nunca eres una 'víctima' lo suficientemente buena", lamenta.

Mette-Marit con Marius Borg. Getty

Nora Haukland y Marius Borg Høiby mantuvieron una relación durante algo más de un año. Durante ese tiempo llegaron a convivir, primero en la residencia de Skaugum -donde viven los príncipes herederos de Noruega- y posteriormente en un apartamento compartido.

Las informaciones judiciales han confirmado que la relación comenzó en el verano de 2022 y terminó en 2023. En el juicio celebrado contra Høiby, la Fiscalía sostuvo que varios de los episodios de maltrato por los que fue condenado se produjeron durante ese periodo de convivencia.

En su escrito, recalca la profunda herida que queda en quien sufre abusos por parte de su propia pareja. Algo que, tristemente, es una especie de epidemia silenciosa, ya que las víctimas permanecen en silencio -y sufriendo- durante mucho tiempo después.

"Conozco a muchas personas que han sufrido violencia de pareja", dice. "Probablemente tú también. Una de cada cinco mujeres en Noruega. Deja que esto cale. La violencia de pareja deja huella. No solo en el momento, sino mucho tiempo después. A veces, para el resto de la vida".

Y añade: "Se queda en el cuerpo cuando te miras al espejo. Cuando vas a una cita. Cuando intentas volver a aceptar el amor. Cuando vas a intimar con alguien. Cuando alguien alza la voz".

"Intenté hacerme más pequeña"

En su comunicado, la influencer recuerda que "los traumas no desaparecen necesariamente con el paso del tiempo". Más bien al contrario: se acentúan con el tiempo.

"Incluso hoy en día, se me acelera el pulso con el sonido de una puerta que se cierra de golpe, un hombre que camina dando pisadas fuertes o una motocicleta con un ruido estruendoso", expresa. "Otra cosa que he aprendido es que no soy única. Soy una de muchas", añade.

Por otro lado, arremete contra las críticas que ha recibido por su forma de vestir, su maquillaje o por seguir trabajando en la plataforma Snapchat durante el proceso.

"Cuando tal vez te hayas sentado a analizarme (...) cuánto espacio ocupo, que sepas que yo me analizaba a mí misma exactamente de la misma manera cuando estaba con Marius", confiesa, desvelando que el peor juicio ya se lo hizo ella misma durante el calvario de su relación.

En uno de los pasajes más desgarradores de la carta, Nora Haukland describe los mecanismos de culpa y asimilación que sufren las mujeres maltratadas, tratando de cambiar su propia identidad para apaciguar al agresor. Algo que ella misma intentó, sin éxito: "Intenté hacerme más pequeña. Cambié. ¿El resultado? Solo empeoró".

"Pensé: Quizás si me visto diferente. Quizás si me maquillo menos. Quizás si ocupo menos espacio. Quizás si hablo menos. Quizás si dejo de ser influencer", reflexiona.

"Si el caso se apela, estoy preparada"

Además, aprovecha su altavoz para lanzar un mensaje que desvía el foco de atención de las agredidas y lo centra, directamente, en el violador.

"Las mujeres que sufren violencia no tienen un único tipo de personalidad, un único estilo de vestir o un único trabajo. El denominador común no es la mujer. El denominador común es el hombre que ejerce la violencia", escribe.

A pesar del desgaste psicológico, la resolución judicial ha supuesto un bálsamo para Nora Haukland. "El lunes se sintió como una pequeña victoria... Sentir esperanza en el sistema judicial me dio calidez en algo que, por lo demás, ha sido duro, doloroso y agotador", relata.

El proceso podría no haber terminado aquí, ya que cabe la posibilidad de que la defensa del hijo de la princesa Mette-Marit apele la sentencia.

Sin embargo, la postura de Nora Haukland ya no es la de la sumisión. Su declaración final es una declaración de guerra al miedo: "Si el caso se apela, estoy preparada para ello. Algo que resulta raro decir cuando ayer estaba en posición fetal, pero ¿saben qué? No me haré más pequeña. No me callaré. Y no me derrumbaré".