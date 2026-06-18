Despedido e inhabilitado un trabajador que intentó acceder al historial médico de Kate Middleton para venderlo

Un trabajador del hospital privado donde la princesa de Gales, Kate Middleton (44 años), fue sometida a una operación abdominal en 2024, ha sido despedido por intentar vender el historial médico de la esposa de Guillermo de Inglaterra (44).

El empleado ha sido inhabilitado y despedido, según ha comunicado la Oficina del Comisionado de Información que explica que el implicado accedió deliberadamente a los archivos y ofreció divulgarlos a cambio de un beneficio económico.

"El uso indebido deliberado de información personal altamente sensible" es considerado "una clara violación de la confianza", así que después de una exhaustiva investigación interna el centro sanitario ha prescindido de los servicios de esta persona.

Los príncipes de Gales, Kate y Guillermo. Gtres

La identidad del trabajador no se ha dado a conocer, pero según asegura el medio británico The Mirror, el empleado trabajaba en la Clínica de Londres cuando la futura reina ingresó el 16 de enero de 2024.

Se cree que tras el ingreso de Kate, que permaneció 13 días en el hospital después la cirugía, el trabajador intentó acceder al historial médico para acabar con los rumores que en ese momento había sobre el estado de salud de la princesa y de paso sacar beneficio económico.

En marzo de 2024, ya se informó que el hospital había detectado que alguien había intentado entrar a los datos médicos la princesa. "Se trata de un fallo grave de seguridad que resulta increíblemente dañino para el hospital, dada su impecable reputación a la hora de tratar a los miembros de la familia real", asegurban entonces desde el centro de salud.

La princesa de gales, radiante y feliz en Ascot. Gtres

Ahora el hospoital ha celebrado que se haya cerrado por fin el caso. "Estamos satisfechos de que nuestro trabajo con el ICO haya puesto fin a este triste y aislado incidente. No hubo incumplimientos regulatorios por parte del hospital", ha asegurado un portavoz del hospital a la BBC.

El director ejecutivo de regulación de la ICO, Ian Hulme, ha añadido que "cuando se rompe esta confianza de los pacientes, es justo que la ley nos permita actuar. No dudaremos en iniciar un proceso penal cuando sea necesario y proporcionado".

Esta caso, además, es especialmente sensible pues después de aquella intervención quirúrgica la princesa de Gales fue diagnosticada con un cáncer y tuvo que ser sometida a tratamiento de quimioterapia.

Dos años después, Kate Middleton está en remisión de su enfemerdad y ha recuperado su agenda de compromisos institucionales. sin ir más lejos, este miércoles, 17 de junio, ha regresado Ascot tras 24 meses de ausencia. La última vez que asistió fue en 2023.

En su reaparición en las carreras, la esposa de Guillermo se mostró radiante y feliz con un vestido amarillo. Estuvo acompañada por su marido y por los reyes, Carlos (77) y Camila (78).