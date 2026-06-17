El trasplante exprés de Mette-Marit desata la polémica: la espera es de 5 meses a un año y ella ha sido operada en 15 días

El tiempo de espera para recibir un pulmón en Noruega es de cinco meses a un año. Solo algunas personas pueden recibir un órgano antes si se encuentra un donante compatible. Este ha sido el caso de la princesa Mette-Marit (52 años), que desde que fue incluida en la lista de trasplantes hasta que se ha llevado a cabo la operación tan solo han transcurrido 15 días.

Fue el pasado 5 de junio cuando la Casa Real noruega anunciaba que debido al empeoramiento de la salud de la heredera al trono -con fibrosis pulmonar crónica, sus médicos habían decidido incluirla en la lista. Este miércoles, 17 de junio, el Palacio ha comunicado que la esposa de Haakon (52 años) ha sido operada con éxito y ya tiene pulmones nuevos.

En Noruega muchos se preguntan cómo es posible que todo haya sucedido tan rápido. El tiempo de espera depende de factores como el grupo sanguíneo, el tamaño corporal, las afecciones médicas, la gravedad del estado del paciente y la disponibilidad de pulmones de donantes compatibles.

La princesa Mette-marit en una imagen de archivo. Getty Images

"A veces sucede rápidamente. Depende completamente de qué órganos estén disponibles y de su compatibilidad con el tipo de tejido del receptor", ha asegurado a VG el neumólogo noruego Olav Kåre Refvem.

En el momento en el que el nombre de Mette-Marit se inscribió en la lista de trasplantes había otras ocho personas más esperando a ser intervenidos quirúrgicamente.

"Esto significa que encontraron los pulmones adecuados para ella, que llegaron rápido y eso es bueno", ha afirmado Aleksander Sekowski, el jefe de información de la Fundación para la Donación de Órganos, al diario VG.

Los pulmones podrían provenir del extranjero, siendo una de las principales razones por la que todo el proceso se ha acelerado. En Noruega colaboran con la organización Scandiatransplant de intercambio de órganos para los países de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Estonia.

Aun así, la prensa local ha comenzado a especular sobre la posibilidad de que la princesa Mette-Marit haya podido saltarse la cola. Una teoría que los expertos se niegan a creer: "Los pulmones se extirpan constantemente. Lo crucial es averiguar quién es el adecuado y qué tan malos son los que están en la lista de espera. Es una reunión de selección muy estricta, así que no hay razón para creer que alguien se haya colado. No lo creo en absoluto", asegura Olav Kåre Refvem.

Los príncipes herederos, haakon y Mette-Marit, con su hijo Sverre Magnus. Getty Images

Mientras se aclara la cuestión, si hay una cosa cierta es que se mantendrá el anonimato del donante, ya que los médicos están obligados por ley a guardar esa confidencialidad. Ni el paciente receptor ni su familia pueden conocer la identidad del donante.

Ahora a la princesa heredera al trono le queda una larga recuperación por delante. La prueba más difícil no termina con la operación. "Ahora comienza un nuevo capítulo. Las próximas semanas y meses estarán marcados por un seguimiento médico riguroso, rehabilitación y entrenamiento gradual. El objetivo es que los nuevos pulmones funcionen correctamente y le den a la paciente la oportunidad de recuperar la fuerza y la calidad de vida que la enfermedad le ha ido arrebatando poco a poco".

Haakon adapta su agenda

La Casa Real ha comunicado que debido a la situación de Mette-Marit, Haakon reducirá sus compromisos institucionales: "Su Alteza Real el Príncipe Heredero Haakon adaptará su agenda oficial para brindar apoyo a la Princesa Heredera durante este período".

El hijo de Harald (89) y Sonia (88) ya tuvo que acortar su viaje oficial a Japón hace unas semanas por la gravedad de su esposa. "Me voy a casa porque la princesa heredera está enferma, así que he acortado el viaje un día. Y pido disculpas a todos a quienes tenía previsto visitar el último día. Es importante estar con Mette. Ahora está enferma, así que quería hacerlo. Desafortunadamente ha empeorado un poco".

La princesa Ingrid (22), que estudia en el extranjero, también ha adelantado su vuelta a casa para estar junto a su madre.

Mette-Marit, Ingrid y Haakon de Noruega. Getty Images

El único que no puede estar a su lado en estos difíciles momentos es Marius Borg (29). El joven se encuentra en prisión preventiva y acaba de ser condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y una agresión a una expareja.

Sus abogados han pedido en varias ocasiones que el hijo de la Princesa pueda salir de prisión y cumplir arresto domiciliario para estar con su progenitora pero la petición ha sido denegada reiteradamente.