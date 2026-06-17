Eton, el colegio que se fundó para educar a niños pobres: los príncipes de Gales pagarán 70.000 euros por su hijo George

Cuando en 1440 el rey Enrique VI de Inglaterra fundó el Eton College su deseo era que sus súbditos tuvieran la oportunidad de adquirir el conocimiento que él mismo había disfrutado. Dispuso que 70 muchachos pobres, conocidos como Becarios del Rey, fueran alojados y educados gratuitamente en sus impresionantes instalaciones.

Originalmente, a los niños se les enseñaba latín exclusivamente. La jornada escolar comenzaba a las 5 de la mañana con oraciones, antes de que las clases empezaran a las 6. Las clases finalizaban a las 8 de la noche, y se permitía una hora de juego al día.

Con el paso del tiempo, la institución se fue abriendo cada vez más. Permitió que junto a los alumnos pobres otros estudiantes pudieran beneficiarse de esta educación, pero pagándose ellos su alojamiento. Así es como la aristocracia y la burguesía comenzó a formar parte de su comunidad educativa, transformando lentamente el carácter original del colegio.

Príncipe George. Getty Images

Casi 600 años después de aquello el Eton College se ha convertido en uno de los más exclusivos del mundo. Por sus aulas han pasado los príncipes Guillermo (43 años) y Harry de Inglaterra (41), 20 primeros ministros británicos -incluyendo David Cameron y Boris Johnson- y la élite más poderosa del planeta.

En septiembre, un nuevo miembro ilustre engrosará esta lista. El príncipe George (12), hijo de los príncipes de Gales y heredero al trono británico, continuará sus estudios de secundaria aquí, siguiendo los pasos de su padre y de su tío. Así lo han confirmado desde el Palacio de Kensington en un breve comunicado.

Para muchos era la opción más lógica, ya que el centro se encuentra muy cerca del Castillo de Windsor, donde la familia ha establecido su residencia definitiva.

70.000 euros al año

En su página web, Eton se describe a sí mismo como una "escuela moderna y vanguardista que apuesta por la innovación y las nuevas oportunidades para ofrecer una educación excepcional, progresista e integral".

Se encuentra entre los diez mejores internados de Inglaterra, siendo uno de los más influyentes y con mejores resultados académicos.

El pequeño príncipe será internado en el colegio. Esto significa que, según las normas, solo podrá volver a casa cada dos o tres semanas en periodos cortos o durante las vacaciones escolares que son trimestrales.

Solo se permite que los padres visiten a sus hijos los domingos por la tarde para dar un paseo con ellos.

Eton College. Getty Images

Cada alumno -el colegio es exclusivamente masculino- tiene su propia habitación, en pequeñas residencias con alrededor de 55 alumnos -11 por curso-, donde son atendidos por personal doméstico.

El coste anual académico es de unos 70.000 euros, una barrera económica casi intransitable para la mayoría. El precio incluye la matrícula, el alojamiento y la manutención, así como el costo de la mayoría de las actividades deportivas y la mayor parte del material didáctico.

No entra el uniforme. Uno de los rasgos diferenciales del Eton es su particular indumentaria. Los 1.350 alumnos que lo componen visten con un traje compuesto por camisa blanca, chaleco negro, chaqueta y pantalón de raya diplomática.

Experiencia negativa para Harry

El príncipe Guillermo fue el primero en romper con la norma real de estudiar en Escocia. Tanto su padre, el rey Carlos III (78), como su abuelo, el difunto duque de Edimburgo, habían sido enviados a Gordonstoun.

La princesa Diana fue quien se empeñó en que su hijo estudiara en el Eton College porque así podía estar más cerca de ella. La decisión no pudo ser más acertada pues para Guillermo fueron uno de sus años más felices.

El príncipe Guillermo durante su estancia en el Eton College. Getty Images

Ingresó en septiembre de 1995 y pronto, gracias a su currículo académico, se convirtió en miembro del grupo de élite del centro escolar. Hizo muy buenos amigos, con muchos de los cuales todavía mantiene amistad a día de hoy.

No le ocurrió lo mismo a Harry. En sus memorias, tituladas En la sombra -Penguin Random House-, el hijo de Lady Di y Carlos de Inglaterra, lamentó el hecho de que le costara integrarse como alumno en Eton y se sintiera señalado por su origen.

No le gustaban las clases y fue un periodo delicado de su juventud. Su madre había fallecido tan sólo un año antes en el trágico accidente de París.

Además acusó a su hermano mayor de no darle la bienvenida que esperaba y acogerle, protegerle y ayudarle en sus primeros meses allí. También escribió sobre su consumo de drogas, incluido el cannabis, durante su época de estudiante.

Harry en su habitación durante su internamiento en el Eton College. Getty Images

Solo el deporte lo salvó: "Sin las actividades deportivas, nunca habría permanecido en la escuela", aseguró Harry en su libro. Mientras estuvo internado en Eton practicó rugby, fútbol, cricket y polo.

Es realmente curioso cómo la estancia de Guillermo en el Eton College fue una de las más enriquecedoras de su vida, mientras que para su hermano supuso un "profundo choque emocional".