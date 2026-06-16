Nora Haukland, la cara visible de las víctimas, y Rebeca, la que destapó todo: las mujeres que han hecho caer a Marius Borg

Las denuncias y los testimonios de Nora Haukland (29 años) y Rebeca Helberg Arntsen han sido claves en el caso de Marius Borg Høiby (29 años). Aunque aún no hay una condena firme, porque el proceso judicial sigue su curso y los abogados del hijo de Mette-Marit (52) han apelado la sentencia, estas dos mujeres han conseguido que el Tribunal de Oslo declare al joven culpable de violación y agresión.

El caso ha impactado no solo por la gravedad de los delitos atribuidos, sino también por la cercanía del acusado al núcleo de la Familia Real. Marius no ocupa un papel institucional, pero su vínculo con la Casa Real ha convertido el proceso en un asunto de enorme repercusión pública en Noruega y fuera del país.

Una situación que ha hecho todavía más difícil si cabe el papel de las víctimas. De hecho, de todas las mujeres que denunciaron a Marius -hay otras dos más que han perdido contra Borg-Nora Haukland es la única cuya identidad se hizo pública por decisión propia.

Este lunes, 15 de junio, ha sido también la única que ha estado en la sala mientras se procedía a la lectura de la sentencia. "Se siente aliviada de que el tribunal haya aceptado plenamente su explicación. El caso ha supuesto una enorme carga para todos los implicados, con pruebas muy extensas, y espera que el veredicto ponga fin definitivamente a este litigio", explicaron sus abogados.

Marius y Nora mantuvieron una relación de un año aproximadamente entre 2022 y 2023. Ella se enamoró de él por esa imagen de chico malo del hijo de la princesa heredera, según relató ella misma durante el juicio. Lo que jamás imaginó fue verse envuelta, de la noche a la mañana, en una dinámica emocionalmente abusiva y de miedo constante.

"Es como si tuviese dos caras", explicó Haukland. "Una muy dulce y encantadora. Y otra autoritaria e irascible. Tienes al Marius payaso, simpático, bromista, muy divertido. Mi mejor amigo, al que quería muchísimo. Y luego está el Marius con el que no podía comunicarme. Al que los ojos se le volvían negros. Y me asustaba mucho cuando llegaba ese cambio. No sabía que iba a pasar después".

Los celos, las peleas y los malos tratos psicológicos y físicos se convirtieron en una constante en su relación. "Me golpeó en la cara. Me pateó, me estranguló, destrozó mi apartamento", declaró Nora en la vista oral de juicio.

La pareja llegó a convivir en un apartamento en Skaugum, la residencia de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, donde se produjeron algunos de estos terroríficos hechos.

El tribunal ha considerado que Høiby intentó además de controlar el comportamiento de Nora Haukland, su vestimenta. La joven es influencer y personaje televisivo -saltó a la fama tras ganar Love Island en 2020- y en sus redes sociales suele publicar contenido de sus looks y estilismos.

"Te pido que te pongas algo de ropa, ya que vas a ir con mis amigos, y luego haces exactamente lo contrario y te vistes como una puta", le escribió Marius a Nora en un mensaje de wasap. No fue la única vez. Los wasaps entre ellos han sido una de las pruebas clave para intentar aclarar si la relación estuvo marcada por un "régimen de miedo".

En un amplio reportaje que protagonizó hace un par de meses para la revista Kvinner og Klær, Nora aseguró que su relación con Marius le hizo perder toda la seguridad en sí misma y se fue aislando de todo y de todos.

En medio del proceso judicial recibió graves amenazas de muerte de un hombre que la amenazó con atacarla y secuestrarla si no retiraba la denuncia contra su exnovio Marius Borg Høiby. El hombre fue condenado.

Aun así el miedo no se ha ido del todo y Nora confesaba a la publicación noruega que se había mudado de casa a un lugar donde se siente más segura. "Hay que tocar tres timbres para entrar y está en un buen barrio".

Marius Borg en una imagen de archivo. Europa Press

Su experiencia, reconoce, también le ha permitido descubrir nuevas facetas de sí misma. "Probablemente he descubierto una fortaleza que no sabía que tenía. Me ha definido como persona. Ahora establezco límites y logro dejar de lado un poco los sentimientos de los demás. Lo necesitaba desde hace mucho tiempo, pero solo ahora he podido hacerlo".

El principio de todo

Aunque el caso de Nora Haukland es más mediático y es uno de los primeros de los que se tiene conocimiento, el detonante del caso fue la denuncia de Rebecca Helberg.

Marius y ella mantuvieron una relación en 2024. El joven confirmó su historia de amor a través de una fotografía de ambos abrazados en la playa de Lisboa. Según medios locales, se conocieron en un restaurante frecuentado por el hijo de la Princesa y donde Rebecca, que estudió Administración y Marketing, trabajaba como camarera.

Mucho se especuló sobre si la pareja iba a oficializar su relación en la boda de Marta Luisa de Noruega (54) y Durek Verret (51), la cual tuvo lugar en una pequeña localidad del oeste de Noruega el 31 de agosto de 2024.

Pero no pudo ser. La pareja rompió a principios de agosto por el incidente violento que dio inicio a todo el caso contra Høiby. Todo ocurrió la noche del 4 de agosto de 2024 en el exclusivo barrio de Frogner, Oslo.

La Policía se personó en la casa de la mujer tras una llamada y cuando los agentes entraron en la vivienda se encontraron todo patas arriba, con estanterías volcadas, lámparas arrancadas del techo e incluso un cuchillo incrustado en la pared. La mujer tuvo que ser hospitalizada por contusiones.

Borg admitió entonces estar bajo los efectos de las drogas para justificar sus actos y pidió disculpas a la que por entonces era su novia. "Mi amor, te pido disculpas. Esto nunca debería haber sucedido y asumo toda la responsabilidad de mis actos".

Ahora el hijo de Mette-Marit ha sido condenado por violencia y abuso sexual contra ella y de saltarse la orden de alejamiento. Marius ha sido absuelto de la violación en Lofoten (octubre de 2023) y de otra en una fiesta en un hotel en noviembre de 2024.

Sus abogados apelarán la sentencia porque Borg se considera incocente. "Cree que es claramente inocente de las acusaciones de violación y que de ninguna manera ha sometido a su exnovia a un régimen de maltrato, así que está decidido a apelar", dijo al diario VG Petar Sekulic, uno de sus abogados.

La condena de Høiby supone un nuevo golpe para la princesa Mette-Marit, la cual, aparte de por sus problemas de salud, ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos meses por las nuevas revelaciones de su relación con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.