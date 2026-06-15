Marius Borg, condenado a cuatro años de cárcel por dos violaciones y agresión

Marius Borg (29 años) ha sido declarado culpable este lunes, 15 de junio, de dos delitos de violación y agresión. A las 8:30 horas de esta mañana, el Tribunal de Oslo ha celebrado la vista judicial en la que se ha condenado al hijo de la princesa Mette-Marit (52) a cuatro años de prisión, según ha adelantado el medio VG.

Sin embargo, el joven ha quedado absuelto de otros dos cargos de violación. También queda absuelto de cualquier reclamación por daños y perjuicios contra las mujeres que ocupaban estos dos cargos.

Las dos violaciones por las que ha sido condenado son una en Skaugum en 2018 y otra en 2024. Además también ha sido declarado culpable de agredir a su exnovia Nora Haukland. La joven describió en el juicio algunos de los episodios de malos tratos a los que fue sometida. "Me golpeó en la cara. Me pateó, me estranguló, destrozó mi apartamento".

Marius Borg junto a la Familia Real de Noruega. GTRES

Ahora sus abogados han explicado que Haukland "se siente aliviada de que el tribunal haya aceptado plenamente su explicación. El caso ha supuesto una enorme carga para todos los implicados, con pruebas muy extensas, y espera que el veredicto ponga fin definitivamente a este litigio".

Høiby no ha compareceido en persona ante el Tribunal de Distrito de Oslo, sino que ha seguido la audiencia por videoconferencia desde prisión. Según sus letrados defensores, esto se debe a motivos de salud.

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

El hijo de la princesa heredera llevaba más de cuatro meses en prisión preventiva, desde el fin de semana anterior al inicio de su juicio, el 2 de febrero. El juez quería ponerlo en libertad, pero la policía apeló la decisión al instante. "La enfermedad de un familiar cercano no suele conllevar la puesta en libertad, declaró la abogada de la policía, Hilde Hermanrud Strand.

Ahora Marius cumplirá condena en la cárcel de Oslo hasta finales de mes cuando será trasladado a otra prisión, aún por confirmar. El centro penitenciario en el que se encuentra ahora va a ser demolido para construir otro mejor y más moderno.

Marius Borg en una imagen de archivo. GTRES

Desde hace meses se está llevando a cabo el traslado de los reclusos a otras prisiones y una de las grandes incógnitas es dónde irá Borg cuando se produzca el cierre definitivo. La apertura de la nueva cárcel, que será de alta seguridad, no está prevista hasta 2031.

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