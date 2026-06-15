La incomprensible reacción de la Casa Real noruega ante la condena a cuatro años de cárcel de Marius Borg por violación

La Casa Real noruega no va a hacer ningún tipo de comentario a la condena de Marius Borg (29 años) que se ha conocido este lunes, 15 de junio. El Palacio Real ha contestado a los medios de comunicación que han preguntado por la cuestión asegurando que no tienen nada que decir al respecto.

"El caso ha sido tramitado por el tribunal y la Casa Real no tiene comentarios sobre el resultado", ha escrito Simen Løvberg Sund, asesora de comunicación del Palacio, en un correo electrónico enviado a Aftenposten. Una reacción que muchos han considerado incomprensible al tratarse de un asunto extremadamente grave.

El hijo de la princesa Mette-Marit (52) ha sido declarado culpable por el Tribunal de Oslo de dos violaciones a dos mujeres diferentes y agresiones, siendo condenado por ello a cuatro años de cárcel.

Marius Borg, de pequeño, con Haakon, Mette-Marit y Sonia de Noruega. GTRES

El joven ha escuchado el veredicto del juez desde la cárcel donde se encuentra en prisión preventiva desde el mes de febrero por el alto riesgo de reincidencia. Aunque ha solicitado en varias ocasiones poder seguir cumpliendo arresto domiciliario junto a su madre, gravemente enferma, la petición ha sido denegada.

La Familia Real ha mostrado su apoyo público a Marius en todo el caso, pero de manera medida. Siempre han mantenido que era la justicia la que debía la que debía resolver el asunto. "La situación es desafiante y difícil para todos", dijo Haakon de Noruega (52) al comienzo del juicio.

Más que defender al primogénito de la princesa heredera con declaraciones, lo han hecho a través de gestos. Desde que ingresó en la prisión de Oslo han sido varias veces las que se ha podido ver a Mette-Marit y Haakon entrando, con su propio coche, a la prisión dentro del régimen de visitas carcelario.

Marius Borg junto a toda la Familia Real de Noruega. GTRES

Es importante señalar también que desde Casa Real siempre se ha insistido en que Marius Borg no es un miembro de la Familia Real. Simplemente es el hijo de Mette-Marit. El joven nació fruto de la relación que tuvo la mujer de Haakon de Noruega con Morten Borg cuando ella era camarera. El padre de Marius también tiene un pasado conflictivo y ha estado al menos dos veces en prisión por delitos relacionados con las drogas.

Borg llegó al Palacio cuando era todavía un niño. Apenas tenía cuatro años de edad. Ha participado en eventos y actos oficiales como uno más, pero en contadas ocasiones. En 2024, por ejemplo, asistió a la entrega del Premio Nobel de la Paz y la cena de gala posterior donde fue visto junto a Mette-Marit, Haakon y los reyes Harald (89) y Sonia (88).

La Fiscalía, en cambio, sí ha tratado el caso del hijo de Mette-Marit como una cuestión real. De hecho, el fiscal, tras el veredicto ha asegurado sentirse orgulloso de su sistema judicial. "Esto demuestra que tenemos un proceso que funciona, un tribunal que realiza evaluaciones independientes y donde el sistema legal y el tribunal han superado una prueba importante, ya que se puede llevar a cabo un proceso, incluso contra un miembro de la Familia Real".