Haji Hassanal Bolkiah, el sultán de Brunéi, cumple 80 años sin visos de cambio en el reinado más longevo del mundo

El sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah, alcanza este lunes, 15 de junio, los 80 años convertido en el monarca con el reinado más prolongado del planeta.

Tras casi seis décadas al frente del pequeño pero rico sultanato de Borneo, su figura continúa marcada por el poder absoluto, la riqueza extraordinaria y una firme defensa del orden tradicional islámico, sin señales claras de una inminente sucesión.

Bolkiah ascendió al trono en 1967, en un contexto geopolítico complejo para el Sudeste Asiático, y consolidó su poder tras la independencia plena de Brunéi del Reino Unido en 1984.

Desde entonces, ha ejercido simultáneamente como jefe de Estado, primer ministro, ministro de Defensa y de Finanzas, además de ser la máxima autoridad religiosa del país.

El sultán, en una de sus últimas imágenes públicas.

Esta acumulación de cargos ilustra un modelo político altamente centralizado que, lejos de debilitarse con el paso del tiempo, se ha mantenido prácticamente inalterado.

Su octogésimo aniversario llega pocos días después de una remodelación del Gabinete que, aunque introduce algunos ajustes, refuerza la continuidad dinástica sin precipitar el relevo generacional.

El príncipe heredero, Al-Muhtadee Billah (52), conserva su posición como ministro senior en la oficina del primer ministro, un cargo que lo sitúa como figura clave en la administración pero que no implica una cesión real de poder por parte de su padre.

La ausencia de una transición más definida resulta particularmente significativa en un contexto en el que otros sistemas monárquicos, tanto en Asia como en Europa, han optado por procesos de abdicación o cesión progresiva de responsabilidades.

En Brunéi, sin embargo, el sultán parece decidido a mantener el control directo de los resortes fundamentales del Estado, prolongando una estabilidad que, para algunos analistas, también encierra incertidumbres a largo plazo.

Dentro de la Familia Real, compuesta por doce hijos, emerge también la figura del príncipe Abdul Mateen, cuarto hijo varón del monarca.

Su reciente nombramiento como ministro de Exteriores ha sido interpretado como un intento de proyectar una imagen más moderna y accesible del régimen hacia el exterior.

Mateen, con más de 3,2 millones de seguidores en redes sociales, encarna un perfil inusual en la rígida estructura de la monarquía bruneyana: educado en Occidente, activo en el ámbito deportivo y con una notable presencia mediática internacional.

Este movimiento podría leerse como una estrategia de adaptación simbólica en un mundo globalizado, donde la imagen pública de las casas reinantes adquiere un peso creciente. Sin embargo, el contraste entre esta apertura y la política interna del país sigue siendo notable.

Brunéi es uno de los Estados con mayor renta per cápita del mundo gracias a sus vastas reservas de petróleo y gas natural.

Esta riqueza ha permitido sostener un generoso sistema de bienestar que incluye educación y sanidad gratuitas, así como subsidios a la vivienda.

El sultán, en una imagen tomada hace unos años.

No obstante, también ha contribuido a consolidar un modelo político en el que el consenso social se apoya tanto en la prosperidad económica como en el control institucional.

Máxima ostentación

La figura del sultán ha sido objeto de atención internacional no solo por su longevidad en el poder, sino también por su opulento estilo de vida.

Su colección de automóviles, considerada la mayor del mundo, incluye cientos de Rolls-Royce valorados en miles de millones de dólares.

Asimismo, reside en Istana Nurul Iman, el palacio habitado más grande del planeta, con cerca de 20 hectáreas de extensión. Ambos elementos han sido reconocidos por el Libro Guinness de los Récords, alimentando una imagen de riqueza casi legendaria.

Sin embargo, la dimensión más controvertida de su reinado se consolidó en 2019, cuando Brunéi se convirtió en el primer país del Sudeste Asiático en implementar a nivel nacional un código penal basado en una interpretación estricta de la ley islámica.

Esta legislación contempla castigos severos, incluyendo la lapidación para casos de adulterio o relaciones homosexuales, así como amputaciones por delitos de robo.

La medida provocó una fuerte reacción internacional, con críticas de organizaciones de derechos humanos y llamamientos al boicot contra intereses vinculados al sultán.

El sultán en un acto público.

Aunque las autoridades bruneyanas matizaron posteriormente la aplicación de algunas de estas disposiciones, el episodio evidenció la tensión entre el modelo político-religioso del país y los estándares internacionales en materia de derechos civiles.

En el plano internacional, Bolkiah mantiene un papel activo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organización clave para el equilibrio regional.

Está previsto que participe esta semana en la cumbre conmemorativa con Rusia, que se celebrará en Kazán bajo la presidencia de Vladímir Putin.

Su presencia adquiere un valor simbólico adicional tras varios meses de apariciones públicas limitadas debido a una intervención quirúrgica de rodilla.

A pesar de su avanzada edad, el sultán continúa proyectando una imagen de control y continuidad. No obstante, su longevidad política plantea interrogantes sobre el futuro del sultanato.