Los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia transforman el centro de Estocolmo en Hollywood en la fiesta de sus bodas de oro

Los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, este sábado 13 de junio, en Estocolmo, en la celebración de sus bodas de oro. @kungahuset

Los reyes Carlos Gustavo de Suecia (80 años) y la reina Silvia (82) están a punto de alcanzar un hito muy especial: el próximo 19 de junio celebrarán su 50º aniversario de boda.

Sin embargo, la Casa Real sueca ha optado por adelantar los actos conmemorativos debido a que la fecha coincide este año con las celebraciones del solsticio de verano y la víspera de San Juan, una de las festividades más arraigadas y multitudinarias del país.

Por este motivo, los festejos se desarrollaron este sábado, 13 de junio, en una jornada en la que los monarcas salieron al encuentro de los ciudadanos y compartieron la celebración con sus hijos y nietos, convirtiendo, al menos por unas horas, el centro de Estocolmo en una ciudad donde ha reinado el glamour, al más puro estilo Hollywood.

Los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, este sábado, 13 de junio, en los festejos con motivo de su 50 aniversario de bodas. GTRES

Y es que cumplir medio siglo de vida en común bajo el foco de la Corona sueca es motivo más que suficiente para engalanar no solo a la ciudad; también a los ilustres invitados. Desde los miembros de la familia real a personalidades de diversas casas reales europeas.

Las celebraciones del quincuagésimo aniversario de bodas de los Reyes han sido fastuosas. Por todo lo alto. Nada parecía faltar en unos festejos que ya se ha inscrito con letras de oro en los anales de la realeza del viejo continente.

El ambiente, en las últimas horas, ha estado marcado por una multitud entusiasta que abarrotaba cada rincón de la capital y una familia real en perfecta armonía, visiblemente feliz de estar reunida de nuevo para rendir homenaje a sus soberanos.

La jornada comenzó con una misa en la Capilla Real y continuó con un paseo por las aguas de Estocolmo a bordo de la lancha Vasaorden. GTRES

El gran despliegue comenzó a orillas del agua. El largo e histórico viaje en la emblemática barcaza real Vasaorden, desde el muelle de Skeppsbron hasta la pintoresca isla de Djurgården, ofreció una estampa histórica.

Este trayecto permitió a los reyes agradecer en persona el afecto de sus compatriotas reunidos en masa en los muelles, quienes habían acudido a felicitarlos y celebrar con ellos medio siglo de amor y compromiso con la Corona.

Mientras la regia pareja embarcaba en la imponente embarcación, remolcada con precisión por una docena de remeros, sus familiares e invitados de honor los saludaban con júbilo desde el puente de Norrbro, situado al norte del imponente Palacio Real.

Victoria de Suecia, con su marido, Daniel, en los festejos de las bodas de oro de sus padres. GTRES

Allí, la escalinata y los balcones se convirtieron en una auténtica pasarela de distinción donde la nueva generación de los Bernadotte deslumbró con luz propia.

Desde el puente, la princesa heredera Victoria (48), el joven príncipe Oscar (10) y su padre, el príncipe Daniel (52), encabezaron la comitiva familiar.

Magdalena de Suecia, arropada por su marido, Christopher O'Neill, y sus tres hijos, en las celebraciones. GTRES

A ellos se unieron, derrochando simpatía y estilo, la princesa Magdalena (44) junto a su esposo Christopher O'Neill (51) y sus tres hijos: Leonore (12), Nicolas (11) y Adrienne (8).

Completando este majestuoso cuadro familiar, el príncipe Carlos Felipe (47), su elegantísima esposa, la princesa Sofia (41), -y sus hijos Alexander (10), Gabriel (8), Julian (5) e Ines (1)– no cesaron de agitar sus manos para saludar a los protagonistas de la jornada.

Carlos Felipe de Suecia, con la menor de sus cuatro hijos, la princesa Inés. GTRES

Destellos en la alfombra roja

Pero el fastuoso día no habría estado completo sin una velada que trasladó directamente el espíritu de las grandes galas cinematográficas al corazón de Escandinavia: un concierto exclusivo esa misma noche.

Y es que, tras una intensa jornada de celebraciones bajo un espléndido sol en la capital, la conmemoración de las bodas de oro de los Reyes alcanzó su momento más solemne con el homenaje celebrado en la Ópera Real.

El programa arrancó a las 18.00 horas con un recital especial dedicado a Carlos Gustavo y Silvia.

Victoria de Suecia, con su marido, el príncipe Daniel. @kungahuset

La llegada de los invitados dejó algunas de las imágenes más esperadas del día. Por la alfombra roja desfilaron los homenajeados junto a sus tres hijos: la princesa Victoria acompañada del príncipe Daniel; el príncipe Carlos Felipe junto a su esposa, la princesa Sofía; y la princesa Magdalena con su marido, Christopher O'Neill.

Magdalena de Suecia, con su marido, el estadounidense Christopher O'Neill. @kungahuset

En esta ocasión, los nietos de los monarcas no participaron en los actos de la tarde.

Los más pequeños de la familia real sueca ya habían sido protagonistas durante las celebraciones matinales y acapararon buena parte de la atención mediática durante el Te Deum celebrado en la iglesia, donde se dejaron ver junto al resto de miembros de la Casa Real.

Carlos Felipe de Suecia, con su esposa, Sofía. @kungahuset

En un magnífico despliegue de sofisticación, y dejando en esta ocasión sus tradicionales tiaras en palacio, la Reina, sus hijas y su nuera optaron por deslumbrantes vestidos de estampados coloridos y delicados motivos florales, derrochando elegancia a su llegada.

Los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, en el espectáculo en la Ópera Real de Estocolmo. @kungahuset

Mención especial merece la espectacular entrada de la pareja real, que hizo su aparición triunfal a bordo de un deslumbrante coche clásico perteneciente a los garajes reales.

Allí también, una densa y emocionada multitud esperaba ansiosa la oportunidad de ver de cerca no solo a la radiante familia real sueca, sino también a un selecto elenco de la realeza internacional.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega, en los festejos de los soberanos suecos con motivo de sus bodas de oro. @kungahuset

Entre ellos, el rey Harald V de Noruega (89) y la reina Sonia (88), así como el príncipe Gustavo (54) y la princesa Carina (57) de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, entre otros distinguidos miembros de las cortes europeas.

La Familia Real sueca, en el concierto celebrado en la Ópera Real de Estocolmo. @kungahuset

Posteriormente, se sirvió una cena privada para todos los invitados, brindando una atmósfera perfecta y otra oportunidad idílica para brindar y celebrar por todo lo alto una de las historias de amor más duraderas de la realeza.