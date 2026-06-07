"Madrid ha respondido bien, ¿eh?": el inesperado comentario de Felipe VI ante el papa León XIV en una Cibeles desbordada

Los reyes Felipe y Letizia, con el Papa León XIV. Casa de Su Majestad El Rey.

Una imagen vale más que mil palabras, pero a veces una frase captada por los micrófonos define todo un acontecimiento.

Cerca de un millón de personas han desbordado este domingo, 7 de junio, la plaza de Cibeles de Madrid y sus accesos para arropar al papa León XIV (70 años) en la celebración de la Santa Misa del Corpus Christi, el acto más multitudinario de su viaje apostólico a España.

La histórica convocatoria no solo ha dejado patente la capacidad de movilización que mantiene la Iglesia católica en la capital, sino que ha provocado un espontáneo y revelador comentario del rey Felipe VI (58).

Esta mañana, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han asistido a la Santa Misa del Corpus Christi oficiada por Su Santidad en la Plaza de Cibeles.



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Ocurrió al término de la eucaristía y la posterior procesión. Mientras el Pontífice abandonaba el escenario principal flanqueado por los Reyes Felipe y Letizia, entre una atronadora ovación y constantes muestras de afecto dirigidas tanto al Papa como a los monarcas, las cámaras de la Casa Real han captado un breve e íntimo intercambio de impresiones.

En las imágenes difundidas posteriormente se puede escuchar a un sonriente Jefe de Estado confesarle al Pontífice, con evidente satisfacción y naturalidad: "Madrid ha respondido bien, ¿eh?".

Una frase directa con la que ha hecho balance de este encuentro sin precedentes en el corazón de la capital, que resume a la perfección el éxito de una jornada que ha superado las expectativas institucionales y con la que ha arrancado también una sonrisa a León XIV.

La implicación de la Familia Real ha sido máxima desde primera hora de la mañana, ejerciendo de anfitriona en los hitos clave del domingo.

El rey Felipe VI, con el papa León XIV. Casa de Su Majestad El Rey.

Los Reyes han estado presentes en la recepción oficial celebrada en el Ayuntamiento de Madrid. Allí, León XIV ha recibido la Llave de Oro de la ciudad, de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida (51).

Posteriormente, la Familia Real lo acompañó a la salida del Consistorio antes de que se iniciara el gran despliegue litúrgico en el corazón de la ciudad.

Tras el baño de masas en la plaza, y justo antes de que el Papa subiera al vehículo oficial, la reina Letizia (53) intervino en la conversación para recordarle cariñosamente al Santo Padre que el Rey volverá a encontrarse con él en Canarias, uno de los próximos destinos previstos dentro de su estancia en el país.

Este histórico lleno en el centro de la capital no ha sido una sorpresa absoluta, ya que el termómetro de la visita marcó máximos la noche anterior durante la vigilia juvenil, que congregó a unas 600.000 personas según los datos oficiales facilitados por la Santa Sede.

Con más de un millón de fieles reunidos este domingo, la festividad del Corpus ha batido todos los récords de participación popular del viaje papal, hasta el momento.

La intensa agenda de León XIV continuará durante la tarde del presente domingo con un encuentro privado junto a miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

Posteriormente, el Pontífice se desplazará al Movistar Arena para reunirse con representantes de la diócesis de Madrid. Concluirá la jornada con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.