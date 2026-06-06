Vivir gratis en palacio tiene los días contados: el rey Carlos III auditará los alquileres de Beatriz y Eugenia de York

En un movimiento que busca una mayor transparencia en las finanzas de la Corona británica, el rey Carlos III (77 años) tiene previsto revisar los contratos de alquiler de sus sobrinas, las princesas Beatriz (37) y Eugenia (36), a lo largo del próximo año.

La medida llega tras un clima de creciente fiscalización sobre las transacciones inmobiliarias de la institución.

La polémica se ha encendido tras la publicación, el pasado viernes, 5 de junio, de un informe de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO).

En dicho documento se revela que las hijas de Andrés Mountbatten-Windsor (66) disfrutan de residencias reales en el palacio de St. James y en el palacio de Kensington, respectivamente, sin que esto les suponga coste alguno.

Beatriz y Eugenia de York.

Un acuerdo heredado de Isabel II

En concreto, Beatriz ocupa un apartamento en el palacio de St. James, mientras que su hermana Eugenia reside en Ivy Cottage, una vivienda de tres habitaciones situada en el complejo del palacio de Kensington.

Según adelanta el diario The Times, el usufructo de estas viviendas fue un pacto inicial acordado entre el expríncipe Andrés y la difunta reina Isabel II.

El objetivo de dicho trato comercial era asegurar que las princesas mantuvieran un vínculo directo con las residencias oficiales, a pesar de no desempeñar funciones reales oficiales dentro de la agenda de la monarquía.

"El acuerdo se cerró con su padre porque él quería que tuvieran un punto de contacto con los palacios reales", confirma una fuente cercana a la situación al citado diario.

Hasta la fecha, el rey Carlos III ha estado financiando estos alquileres de forma privada, beneficiándose además de una reducción del 40 % respecto al valor de mercado de propiedades similares en la capital británica.

Si bien los pagos quedan por completo a discreción del soberano y han sufrido incrementos graduales desde su coronación, el destino de este privilegio residencial está ahora en el aire.

Fuentes del entorno explican que las princesas poseen una "licencia" de ocupación en lugar de un "contrato de arrendamiento" tradicional, un estatus legal que obliga a una revisión anual de sus condiciones.

El rey Carlos III de Inglaterra, en la boda de su sobrino, Peter Philips. GTRES

El objetivo: mayor transparencia

Desde el Palacio de Buckingham han preferido mantener la cautela ante el alcance de esta medida de control de gastos.

“No especularemos sobre decisiones futuras, pero como es de esperar, todos los asuntos financieros se revisan periódicamente”, ha declarado una fuente oficial de la Casa Real.

A pesar del hermetismo inicial, ha trascendido que los funcionarios de palacio planean dedicar las próximas semanas a diseñar nuevas estrategias que permitan a la Casa Real ser mucho más transparente en sus transacciones de activos.

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo. GTRES

Los ingresos ilícitos del expríncipe

La noticia sobre el interés del rey Carlos III de auditar a sus sobrinas llega poco después de que un informe de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) revelara, el pasado viernes, que el expríncipe Andrés subarrendó durante años tres casas de campo dentro de la finca de Royal Lodge, en Windsor.

El hermano de Carlos III se embolsó esos ingresos pese a que él residía en la mansión principal de 30 habitaciones sin pagar alquiler.

Según precisó este organismo público de control de cuentas, las viviendas subarrendadas quedaron desocupadas el pasado mes de abril y, de momento, "no se sabe qué alquiler se cobraba" por ellas.

Andrés Mountbatten-Windsor, despojado de sus títulos en 2025 tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente pederasta Jeffrey Epstein, vivía desde 2003 en esta residencia junto a su exesposa Sarah Ferguson (66).

Para ocupar la propiedad, el expríncipe había pagado inicialmente una prima de un millón de libras (1,1 millones de euros).

Asimismo, se había comprometido a invertir 7,5 millones de libras (unos 8,6 millones de euros) en obras de renovación, a cambio de lo cual obtuvo un contrato de arrendamiento por 75 años con un pago calificado de simbólico, "pero que en realidad es de cero".

La impactante foto de Andrés

Por su parte, la policía aún investiga al expríncipe por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

Andrés, que fue detenido el pasado mes de febrero, ha sido fotografiado esta semana con un morado en la mejilla sin que se sepa, hasta la fecha, qué le ha provocado esta lesión.

Por su parte, el heredero al trono, el príncipe Guillermo, paga más de 300.000 libras (unos 347.00 euros) al año de alquiler por ocupar la residencia de Forest Lodge, en Windsor, donde se instaló el año pasado junto con la princesa Kate y sus tres hijos.