El demoledor diagnóstico de los médicos de Mette-Marit: "Solo le queda un año de vida"

Las últimas noticias sobre el estado de salud de la princesa Mette-Marit (52 años) no son esperanzadoras.

El pasado viernes, 5 de junio, poco después de que la Casa Real de Noruega anunciara que la princesa heredera ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón, su equipo de médicos ha detallado, de manera muy precisa, cuál es su delicada situación.

En una rueda de prensa celebrada en el Hospital Nacional de Oslo, el equipo de especialistas que atienden a la mujer del príncipe Haakon (52) han respondido a las preguntas tras el comunicado anunciando su inclusión en la lista de espera para un trasplante de pulmón.

Lejos de lanzar un mensaje de aliento, el neumólogo Are Holm ha pronunciado unas palabras de lo más alarmantes.

La evolución de la princesa no es favorable, en absoluto. Todo lo contrario: su estado se ha deteriorado considerablemente en los últimos seis meses.

La princesa Mette-Marit ha entrado en lista de espera para un trasplante de pulmón. GTRES

"Una afección pulmonar grave"

"La formación de tejido cicatricial en sus pulmones ha aumentado significativamente durante el último año. Las pruebas de función pulmonar muestran un deterioro sustancial de su estado en los últimos tres meses. Esto es peligroso", ha explicado el médico.

Asimismo, ha reiterado que la fibrosis pulmonar que padece la nuera de los reyes Harald (89) y Sonia (88) es una enfermedad mortal y que, por lo tanto, un trasplante de pulmón es el último recurso.

Sin atisbo alguno de abordar este tema con paños calientes, el neumólogo ha sido muy preciso a la hora de valorar los riesgos a los que se enfrenta Mette-Marit.

"Por lo general, para ser incluido en esta lista, el paciente debe tener una afección pulmonar tan grave que probablemente solo le quede un año de vida", ha recordado.

"Al mismo tiempo, debe gozar de buena salud para soportar la intervención y tener un buen pronóstico de recuperación", añadió.

Cabe recordar que a Mette-Marit se le diagnosticó esta dolencia -en su caso, una fibrosis pulmonar crónica- en el año 2018. Desde entonces, su condición la ha obligado a apartarse de la vida pública y a suspender sus compromisos de agenda en numerosas ocasiones debido a los brotes y al tratamiento.

Mette-Marit con Marius Borg. Getty

"Lista de espera con ocho personas"

El neumólogo, cauto, ha detallado que el número de personas en lista de espera para un trasplante había disminuido, mientras que el número de donantes ha ido aumentando progresivamente.

"Antes había hasta 40 pacientes en la lista de espera. Ahora solo hay ocho. Las personas con fibrosis quística ahora tienen acceso a nuevos medicamentos, lo que significa que ya no están en la lista de espera", ha subrayado Are Holm.

"Además, realizamos muchos trasplantes el año pasado y recibimos menos consultas", continuaba.

El médico de la princesa también ha especificado de dónde pueden llegar los órganos utilizados para trasplantes. Estos pueden proceder de otros países nórdicos y europeos.

El protocolo para elegir el órgano adecuado para cada paciente es el siguiente: "Lo primero que comprobamos es que el órgano sea de buena calidad y que coincida con el tamaño del receptor. Tiene que ser del grupo sanguíneo correcto. Y tenemos que asegurarnos de que el receptor no tenga anticuerpos contra el tipo de tejido del donante", ha expresado.

Asimismo, ha adelantado que Mette-Marit no recibirá ningún tratamiento especial. Solo se tiene en cuenta la progresión de su enfermedad.

Es preciso destacar que el trasplante al que se someterá la princesa, una vez que encuentre un donante, es un procedimiento complejo y arriesgado. Una de cada ocho personas no sobrevive al primer año, mientras que la mitad de los receptores de trasplantes siguen vivos diez años después de la operación.

Mette-Marit y Hakoon de Noruega durante la entrevista.

A la espera de la operación, tal y como ha adelantado la Casa Real de Noruega en un comunicado, la gravedad de su estado impedirá a Mette-Marit cumplir con su agenda oficial, lo que ha alterado por completo la actividad y los planes de la familia real.

La pareja de príncipes herederos ha pospuesto la celebración de sus bodas de plata -el próximo mes de agosto-, mientras que el príncipe Haakon reducirá sus viajes largos para acompañarla, cancelando su asistencia a las bodas de oro de los reyes suecos el próximo 13 de junio.

Asimismo, la situación ha provocado el regreso inmediato de la princesa Ingrid Alexandra (22) desde la Universidad de Sídney para continuar sus estudios en Oslo este otoño.

Por su parte, su hermano, el príncipe Sverre Magnus (20) mantendrá sus planes de estudiar en Europa, pero regresará a casa cuando la situación lo requiera.