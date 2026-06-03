Guerra total en los Borbón-Dos Sicilias: dos primos sin hablarse por la jefatura de la Casa y un ducado de Calabria en disputa

El pasado mes de abril, una felicísima y enamorada María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (22 años) ocupaba los titulares de la prensa internacional por su incipiente historia de amor con el ultraderechista francés Jordan Bardella (30). La dupla ha confirmado su romance.

De hecho, el heredero político de Le Pen y la hija mayor de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, ya han sido inmortalizados por los paparazzi. Su historia tiene visos de perdurar. No obstante, el dulcísimo lance que vive María Carolina se ha visto enturbiado en las últimas horas.

¿El motivo? Un comunicado emitido por Pedro de Borbón-Dos Sicilias, primo de su padre, en el que, molesto, reivindica la autoría del ducado de Calabria después de que algunos medios, sobre todo en Francia, se lo hayan adjudicado a María Carolina, llamándola "duquesa de Calabria".

En realidad, este bélico paso al frente del -auténtico, según él- duque de Calabria no es nada nuevo en el seno de una familia que lleva décadas enredada en amargas disputas. Una tensísima -y, por lo que se colige, insalvable- situación que dividió en dos bandos a sus miembros.

Pedro de Borbón-Dos Sicilias, en una fotografía tomada en Madrid, en 2024. Gtres

En el mencionado escrito oficial, de 31 páginas, Pedro de Borbón-Dos Sicilias reivindica, por un lado, su posición como jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, y denuncia, por otro, lo que considera un uso indebido de títulos históricos por parte de la rama de su primo.

El documento, extenso y minucioso, pretende -según sus propias palabras- defender la "verdad histórica" y aclarar quién ostenta legítimamente el ducado de Calabria, título que él considera exclusivo de su línea familiar.

Para entender la hondura de esta historia hay que viajar a 1900.

La Casa de Borbón‑Dos Sicilias gobernó el Reino de las Dos Sicilias -que abarcaba Nápoles, Sicilia y parte del sur de Italia- hasta 1861, cuando la unificación italiana puso fin a su reinado. Desde entonces, la familia mantuvo sus títulos y su dinástica, pero sin poder político real.

Carlos de Borbón-Dos Sicilias junto a su esposa, Camila. Gtres

El conflicto sucesorio se remonta a 1900, cuando el infante Carlos de Borbón‑Dos Sicilias firmó el Acta de Cannes, un documento en el que renunciaba a sus derechos dinásticos para poder casarse con la princesa María de las Mercedes de Borbón, hermana del rey Alfonso XIII de España.

Esta renuncia fue exigida por su padre, el conde de Caserta, siguiendo el principio de Carlos III de que una misma persona no podía ocupar simultáneamente ambos tronos.

Sin embargo, como el trono de las Dos Sicilias ya no existía desde 1860, los derechos dinásticos pasaron a su hermano menor Rainiero, quien se convirtió en jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, mientras que los descendientes de Carlos -su bisnieto Pedro- quedaron excluidos de la jefatura, según la interpretación oficial.

En 1960 se produjo el punto de quiebre del conflicto: Alfonso de Borbón-Dos Sicilias -hijo de Carlos Tancredo, nieto de Carlos de 1900- declaró unilateralmente que la renuncia de 1900 no era válida para sus descendientes.

Se proclamó, en consecuencia, jefe de la Casa y duque de Calabria, a pesar de que la posición oficial reconocía a Rainiero y su línea como legítimos jefes.

Esta decisión dividió definitivamente a la familia en dos ramas en conflicto: la rama española -pedrista, que se considera primogénita y disidente-, encabezada hoy por Pedro de Borbón-Dos Sicilias; y la rama italiana -reconocida por la mayoría-, encabezada por Carlos de Borbón-Dos Sicilias.

Ambos reclaman ser jefes de la Casa Real de las Dos Sicilias y, por tanto, legítimos herederos de los títulos históricos del antiguo reino. Cada uno preside su propia orden dinástica, concede títulos y mantiene una agenda institucional independiente.

El comunicado del duque

Pedro de Borbón-Dos Sicilias, en una imagen de archivo. RRSS

La disputa, que durante años se mantuvo en un plano discreto, ha vuelto a estallar por la exposición mediática de María Carolina, como decíamos algunas líneas arriba. El comunicado de Pedro, de 31 páginas, es una respuesta directa a esa atribución. Comienza con una declaración clara.

"Ante la amplia difusión en los medios de noticias relacionadas con la relación existente entre la princesa Maria Carolina y Jordan Bardella, con el propósito de hacer prevalecer la verdad histórica, considero necesario pronunciarme sobre el uso de los títulos históricos por parte de los miembros de las dos ramas de mi familia".

Pedro sostiene que la joven ha sido presentada con un título que no le corresponde y denuncia: "Una atribución indebida de un título que no le corresponde: duquesa de Calabria".

A continuación, acusa directamente a su primo y a su familia: "Mi primo, el príncipe Carlos de Borbón‑Dos Sicilias, duque de Castro, y su esposa Camila, al igual que su hija María Carolina, han venido creando confusión entre los medios de comunicación".

Pedro subraya que ambas ramas pertenecen al mismo linaje: "Lo primero que hay que subrayar es que las dos ramas pertenecen genealógicamente al mismo tronco, el de la Casa Real del Antiguo Reino de las Dos Sicilias".

Y distingue: la rama menor, representada por los duques de Castro, Charles y Camila; y la rama mayor, representada por los duques de Calabria, Pedro y Sofía.

A partir de esta diferenciación, desarrolla su argumentación: la pertenencia familiar no implica igualdad de derechos históricos. Según su interpretación, solo la rama mayor conserva la legitimidad para ostentar los títulos principales.

Uno de los puntos más relevantes del comunicado es la referencia al acuerdo firmado el 25 de enero de 2014, conocido como la Reconciliación.

Pedro lo describe así: "El día 25 de enero de 2014 se formalizó un acuerdo -Reconciliación- entre el Duque de Castro y el actual Duque de Calabria", firmado en presencia de ambas duquesas.

Según Pedro, este entente estableció un reparto de títulos: "La rama menor de la familia aceptaba para sí los títulos de duques de Castro (que se reservaron para Charles y Camila), duquesa de Palermo (que fue otorgado a la princesa María Carolina) y duquesa de Capri (que fue otorgado a la princesa María Chiara)".

Carlos, duque de Castro, junto a su familia.

Y añade un matiz importante: "Puntualizo que no fue el duque de Castro quien concedió a sus hijas los ducados de Palermo y Capri, sino que fue el duque de Calabria, el infante don Carlos de Borbón‑Dos Sicilias y Borbón‑Parma, que, a propuesta del duque de Castro, aceptó como jefe de la Casa el uso de esos dos ducados por parte de las hijas del duque de Castro".

En esa línea, Pedro abunda: "Nos reservamos los títulos que siempre habíamos ostentado de duque de Calabria, duque de Noto y duque de Capua".

Para el duque, este acuerdo demuestra que la atribución del título de duquesa de Calabria a Maria Carolina es improcedente.

La Ley Sálica

La Casa de Borbón‑Dos Sicilias mantiene hoy dos jefaturas paralelas -aunque Pedro se considera jefe de la Casa en la actualidad-, dos órdenes dinásticas y dos estructuras institucionales que reclaman la misma legitimidad.

La historia demuestra que los conflictos dinásticos rara vez se resuelven con un solo documento.

En este caso, más de un siglo de interpretaciones enfrentadas, acuerdos parciales y tensiones familiares hacen prever que la guerra entre los duques de Calabria y de Castro seguirá abierta.

Pedro de Borbón-Dos Sicilias.

Lo que comenzó como una cuestión sentimental -la relación de una princesa con un político francés- ha vuelto a encender una batalla histórica que atraviesa generaciones y que, a día de hoy, sigue sin un desenlace claro.

Mención aparte merece el papel clave que juega la Ley Sálica en esta guerra sin fin.

En mayo de 2016, el conflicto se agravó: Carlos de Borbón-Dos Sicilias publicó un comunicado aboliendo la ley sálica para su rama, permitiendo que sus hijas pudieran heredar la jefatura de la Casa.

Pedro reaccionó negándose a reconocer esta modificación, argumentando que Carlos no tenía potestad para cambiar las normas sucesorias de toda la Casa de Borbón-Dos Sicilias. Pedro mantiene que él es el jefe legítimo, según la ley sálica tradicional -sucesión masculina-.

Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Gtres

Carlos -sin hijos varones- quiso abolir la ley sálica para que su hija Chiara pudiera heredar. Esto recrudeció el conflicto familiar y la disputa por la jefatura.

¿Responderá la "rama menor"?

¿Responderá Carlos al escrito de su primo? Tal y como ha informado Beatriz Cortázar en Informalia, la llamada rama menor sostiene su posición apoyándose en la renuncia firmada por el infante don Carlos en 1900 -abuelo de Pedro-.

Se afirma que María Carolina seguirá siendo duquesa de Calabria pese a las objeciones de su pariente, a quien no reconocen ningún título.

Desde este sector de la familia aseguran que no entrarán en polémicas públicas y que prefieren evitar nuevos comunicados o "querellas estériles", apelando al sentido moral e histórico que, según ellos, debe regir a la Casa de Borbón‑Dos Sicilias.

Aunque se llegó a valorar la posibilidad de responder oficialmente al comunicado del duque de Calabria, todo indica que finalmente no moverán ficha.