Haakon de Noruega acorta su viaje a Japón y la princesa Ingrid regresa a casa tras empeorar el estado de salud de Mette-Marit

La situación para la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit (52 años), cada vez es más complicada. La esposa de Haakon de Noruega (52) ha empeorado en las últimas semanas y parece que tendrá que someterse a una operación de trasplante de pulmón casi de manera inminente.

Esta ha sido la razón principal por la que el hijo de los reyes Harald (89) y Sonia de Noruega (88) ha acortado su viaje de Estado a Japón. El heredero al trono acaba de aterrizar en Tokio para un viaje que ha pasado de cuatro a tres días -hasta el próximo miércoles, 3 de junio-. La visita a la ciudad portuaria de Hachinohe, prevista para el 4 de junio, queda cancelada.

El objetivo del viaje es fortalecer la cooperación entre los dos países. Japón es uno de los mercados más importantes de Noruega para los productos del mar.

La Princesa ha llevado en sus últimas apariciones una bombona de oxígeno. GTRES

Fue la semana pasada, según la prensa noruega, cuando desde Palacio anunciaron que Haakon regresaría a casa un día antes por los problemas de salud de su esposa.

"Me voy a casa porque la princesa heredera está enferma, así que he acortado el viaje un día. Y pido disculpas a todos a quienes tenía previsto visitar el último día. Es importante estar con Mette. Ahora está enferma, así que quería hacerlo. Desafortunadamente ha empeorado un poco", ha asegurado el príncipe al medio Vg.

Son los médicos de la Princesa, quien padece fibrosis pulmonar, los que están deliberando ahora si someter a Mette-Marit a ese trasplante, ya que se trata de una cirugía compleja que incluye peligros como el rechazo del órgano, infecciones graves o complicaciones como hemorragias o coágulos.

Tanto Mette-Marit como Haakon confían plenamente en su equipo y lo que más les preocupa es que las cosas se hagan correctamente y sin prisas.

Ingrid vuelve a casa

Quien también regresa a casa antes de lo previsto es la princesa Ingrid (21 años). Segunda en la línea de sucesión al trono noruego, la joven se encuentra en Sídney (Australia) cursando actualmente sus estudios universitarios.

Su decisión de estudiar a 15.000 kilómetros de su casa ha sido vista como una forma de alejarse de los escándalos familiares y concentrarse en su formación académica en un entorno privado.

Comenzó su licenciatura en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política en 2005. El programa durará tres años completos.

Princesa Ingrid. GTRES

La Princesa vive en la residencia estudiantil St. Andrew's College dentro del campus universitario y se ha adaptado bien a su nueva vida como estudiante australiana.

Sin embargo, su prioridad en estos momentos pasa por estar con su madre, así que su padre ha anunciado que visitará el país próximamente sin especificar la fecha.

Veredicto Marius

Por si no fuera suficiente con la enfermedad de Mette-Marit y su progresivo deterioro -desde hace unas semanas le acompaña una bombona de oxígeno para poder respirar-, se espera que en los próximos días el tribunal por fin ofrezca su veredicto sobre el caso Marius Borg (29).

El hijo de la Princesa está en prisión preventiva a la espera de la resolución judicial por 40 delitos que incluyen algunos graves como agresiones sexuales a varias mujeres.

Si se confirma la pena que pide de la Fiscalía, el hijo de Mette-Marit saldría en 2033, a los 36 años.

Marius Borg antes de entrar en prisión. GTRES

Se ha podido ver en varias ocasiones a los príncipes herederos entrando en la cárcel de Oslo para poder visitar a Marius, quien se declaró inocente de las acusaciones de índole sexual y reconoció otros delitos menores como el haber transportado cocaína, pero solo, según él, en una ocasión y de un punto a otro.