Paula Echevarría firma el 'look' satinado de la temporada: así es el dos piezas de Primark que ya roba corazones

Paula Echevarría en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Paula Echevarría (48 años) vuelve a demostrar que conoce perfectamente las claves del estilo relajado y sofisticado que triunfa esta temporada.

La influencer ha apostado por un total look firmado por Primark, perteneciente a su propia colección para la firma, compuesto por un conjunto de satén arrugado con estampado de cachemira que reúne comodidad, tendencia y ese aire effortless tan característico de sus estilismos.

El look está formado por una camiseta larga de tirantes finos y unos pantalones anchos a juego, dos piezas pensadas para funcionar tanto juntas como por separado.

Cada una tiene un precio de 18 euros, lo que convierte el conjunto completo en una propuesta asequible y fácil de incorporar al armario diario.

La parte superior destaca por su tejido satinado con efecto arrugado, un acabado que aporta textura y movimiento sin necesidad de grandes artificios.

El diseño presenta un escote amplio y un ajuste regular, lo que favorece una caída natural y cómoda sobre el cuerpo. Sus tirantes finos refuerzan el carácter ligero y veraniego de la prenda, perfecta para los días de calor o para estilismos más relajados.

Por su parte, los pantalones siguen la misma línea estética con un corte ancho y fluido que aporta elegancia sin perder comodidad.

La cintura elástica se convierte en uno de los grandes aciertos del diseño, adaptándose fácilmente a la silueta y permitiendo un uso mucho más versátil. El largo regular y el movimiento del tejido potencian ese efecto sofisticado que caracteriza a las prendas satinadas.

Un conjunto de satén de la colección de Primark by Paula Echevarría. Primark

El gran protagonista del conjunto es, sin duda, el estampado de cachemira, un motivo clásico que vuelve con fuerza esta temporada reinterpretado en versiones más modernas y relajadas.

En este caso, el print aporta personalidad al look sin resultar excesivo, equilibrando la estética bohemia con un acabado elegante.

Paula Echevarría vuelve a apostar así por una fórmula que domina a la perfección: prendas cómodas, fáciles de combinar y con un toque tendencia.

El conjunto funciona especialmente bien para planes estivales, cenas informales o incluso para looks de vacaciones donde se busca comodidad sin renunciar al estilo.

Además, el hecho de que las piezas puedan llevarse por separado amplía enormemente sus posibilidades. La camiseta puede combinarse con vaqueros o faldas lisas, mientras que los pantalones funcionan perfectamente con básicos neutros.

En definitiva, el conjunto satinado de la colección de Paula Echevarría para Primark confirma que la moda asequible sigue siendo una de las grandes protagonistas del momento. Un look versátil, fresco y con mucha