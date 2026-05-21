Las lágrimas del príncipe de Gales por 'culpa' de un español: así ha celebrado Guillermo el triunfo del Aston Villa de Emery

La pasión del príncipe Guillermo (43 años) por el fútbol volvió a quedar patente este miércoles, 20 de mayo, en una de las noches más históricas para el Aston Villa.

El heredero al trono británico no ha ocultado su emoción tras la victoria del conjunto inglés en la final de la Europa League, celebrada en Estambul, donde los de Unai Emery (54) se impusieron con contundencia al Friburgo alemán por 3-0.

Desde la grada, el hijo de Carlos III (77) vivió cada minuto con intensidad hasta terminar completamente desbordado por la alegría y hasta con lágrimas en los ojos.

Las cámaras captaron al príncipe de Gales levantándose de su asiento, gritando y alzando los brazos en señal de euforia tras el pitido final.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

Una imagen poco habitual dentro del recto protocolo que se autoexigen en la familia real británica, pero que refleja el fuerte vínculo que mantiene desde hace años con el club de Birmingham.

Guillermo nunca ha escondido su pasión por el Aston Villa, equipo al que sigue desde joven y cuyos partidos suele presenciar siempre que su agenda institucional se lo permite.

La celebración continuó lejos de la grada. Tras la consagración europea, el príncipe Guillermo fue invitado a compartir la celebración con los jugadores del Aston Villa, que lograron devolver al club a la cima continental décadas después.

El ambiente en el vestuario estuvo marcado por la emoción, los cánticos y las fotografías para el recuerdo junto al heredero al trono, convertido por unos minutos en un aficionado más.

El triunfo supone además un nuevo hito en la carrera de Unai Emery. El técnico español volvió a demostrar su idilio con las competiciones europeas al conquistar su quinta corona en el segundo torneo más importante organizado por la UEFA.

Bajo su dirección, el Aston Villa completó una temporada brillante que quedará grabada en la historia del club inglés.

Unai Emery, a hombros tras conseguir la Europa League con el Aston Villa. REUTERS

La final también tuvo un marcado acento argentino gracias a Emiliano 'Dibu' Martínez (33) y Emiliano Buendía (29), quienes levantaron el primer título continental europeo de sus carreras con el conjunto de Birmingham.

Una noche inolvidable que reunió fútbol, emoción y realeza en una misma imagen: la del príncipe Guillermo celebrando como cualquier otro hincha el mayor éxito reciente de su querido Aston Villa.

La euforia del príncipe

Desde hace muchos años, el Guillermo de Gales lleva diciendo públicamente que es fiel seguidor del Aston Villa y, de hecho, se le ha podido ver en multitud de ocasiones presidiendo el palco del equipo de Unai Emery.

Unai Emery hace historia consiguiendo su quinta Europa League y culmina con el fan más absoluto del Aston Villa, el príncipe Guillermo

Tras la noche que convirtió a los de Birmingham en favoritos de la Europa League, se han viralizado diferentes vídeos de Guillermo celebrando los goles del conjunto inglés.

Estas imágenes han hecho que muchas personas que viven fuera del Reino Unido asocien al príncipe con ese club.

Pero, sin duda, la realidad es que él mismo ha explicado en infinidad de ocasiones que, de adolescente, no quería seguir modas e "ir a lo fácil" eligiendo uno de los grandes equipos de Londres.

Él prefirió elegir un club que estuviese en mitad de la tabla, que le hiciera sufrir y disfrutar a partes iguales, y ahí fue donde encajó el Aston Villa.

El ambiente con el club

Aunque su posición institucional como presidente de la FA le obliga a mantener cierta neutralidad en el terreno de juego, Guillermo de Gales se ha posicionado en muchas ocasiones a través de sus acciones.

Sin embargo, tras disputarse el título, el entrenador español del Aston Villa, Unai Emery, ha confesado ante los micrófonos de El Partidazo de la Cope la unión que mantiene Guillermo con el equipo.

La euforia del príncipe Guillermo en el partido del Aston Villa. EFE

"Es un fenómeno. Es muy cercano (...) Él viene a los entrenamientos, está con los jugadores, come con nosotros, hablamos de fútbol sobre todo, pero también de la vida. Hoy ha estado aquí muy contento y muy orgulloso también de ser partícipe con nosotros", ha afirmado.

El príncipe de Gales busca la neutralidad en el fútbol; sin embargo, cuando se trata de su club favorito, la cosa cambia: si hay que celebrar, se celebra.