Marius Borg, hijo de la princesa Mette‑Marit, se enfrentará a la lectura de su sentencia por 40 delitos el próximo 15 de junio

El Tribunal de Distrito de Oslo ha fijado ya la fecha clave del caso que ha sacudido a la Familia Real noruega. El próximo 15 de junio, a las 8:30 horas, se dará a conocer la sentencia en el juicio contra Marius Borg Høiby (29 años), hijo mayor de la princesa Mette‑Marit (52).

El joven, que está en prisión preventiva por el riesgo de reincidencia, se enfrenta a un total de 40 delitos, entre los que figuran cuatro violaciones, seis casos de conducta sexual vejatoria, varias agresiones físicas, amenazas, alteración del orden público y delitos de tráfico.

La Fiscalía pide para él siete años y siete meses de prisión. Si el juez da crédito a la mayoría de las acusaciones, es muy probable que Marius Borg pase varios años entre rejas. Borg se ha declarado inocente de los actos de amenazas y agresión física. Eso sí, ha reconocido haber violado la orden de alejamiento que tenía con una de las presuntas víctimas.

Marius Borg con la Familia Real noruega. Gtres

La lectura de la sentencia, prevista en la capital noruega, pondrá punto final a un proceso judicial de más de seis semanas de vistas. El juicio ha tenido un profundo impacto en la percepción de la monarquía noruega. La Familia Real, tradicionalmente valorada por su cercanía y transparencia, se ha visto obligada a manejar una crisis inédita.

La Fiscalía ha insistido en que el caso "no es un escándalo real", sino un caso de justicia penal en el que se juzga la conducta de un ciudadano, aunque su vinculación con la realeza lo haga inevitablemente mediático.

El proceso contra Marius Borg se inició el 3 de febrero de 2026 y desde entonces el hijo de la princesa ha estado en la cárcel. En su última comparecencia ante el tribunal, hace apenas unos días, el joven denunció el aislamiento social al que estaba sometido dentro de la prisión.

Borg se encuentra en la prisión de Oslo -Oslo Fengsel-, una cárcel de máxima seguridad, donde está en régimen de custodia. Una modalidad, que por cierto, pidieron sus abogados de manera voluntaria para proteger su seguridad.

"Estoy aislado y prácticamente sin contacto social con otras personas. Esto se debe a que la fiscalía y el juez temen que mi ex reciba un mensaje de texto o una llamada mía. Es tan absurdo e irracional que no encuentro palabras para expresar mi frustración", dijo el joven.

Toda la prensa noruega pendiente del caso. Gtres

Su equipo legal lleva meses intentando que el hijastro de Haakon de Noruega (52) siga cumpliendo esa condena preventiva fuera de los muros de prisión, con una pulsera telemática, pero el juez ha denegado la solicitud en varias ocasiones.

Considera que la prolongación del encarcelamiento está "suficientemente justificada" y "no constituye una intervención desproporcionada". "Todavía hay una fuerte preponderancia de probabilidad de que Høiby, tras ser liberado, cometa nuevos actos delictivos", aseguran desde instituciones penitenciarias.

Los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, han visitado al joven varias veces en prisión. Puede recibir hasta dos visitas semanales a la que pueden acudir como máximo tres adultos y la duración es de una hora y media.

Si se confirma la pena de la Fiscalía, el hijo de Mette-Marit saldría en 2033, a los 36 años.