Camilla y el príncipe Guillermo lideran la 'facción anti-York': quieren excluir a Eugenia y Beatriz de la línea de sucesión

La presión para que Carlos III (77 años) aparte a sus sobrinas, Beatriz (37) y Eugenia de York (36), de la Familia Real británica crece por momentos. Y ahora, además, parece que la facción más fuerte procede del interior de Buckingham.

Según ha publicado el Daily Mail, la reina Camilla (78) y el príncipe Guillermo (43) estarían forzando al mismísimo Rey de Inglaterra no solo para que estas no estén presentes en los actos públicos de la Casa Real, sino para que sean eliminadas, ellas y sus hijos, de la línea de sucesión al trono.

Las hijas de Andrés Mountbatten-Windsor (66) y Sarah Ferguson (66) ocupan actualmente los puestos 10 y 12, por detrás de los hijos del príncipe Harry (41) y Meghan Markle (44); y por detrás de su padre, el hermano de Carlos de Inglaterra, que por supuesto, también debería abandonar su lugar en la línea sucesoria.

La esposa y el primogénito del monarca quieren que tome "medidas más claras para distanciar a la institución de toda la rama York de la familia", según ha explicado al medio británico una fuente cercana a la familia.

Consideran que son una mancha para la Casa Real no solo por el caso Epstein, que obviamente es el motivo principal de querer apartarlos. Las últimas informaciones publicadas sobre Sarah Ferguson y el rapero Sean 'Diddy' Combs (56), actualmente en prisión por tráfico de personas con fines de prostitución, han avivado más el fuego.

Parece que la exduquesa de York y el cantante podían haber mantenido una relación íntima, una información hiriente para la reina Camilla que abandera la causa de las mujeres maltratadas. No está dispuesta a que el pasado de los York enturbie más la imagen de la Corona.

Los príncipes de Gales

El príncipe Guillermo ya ha marcado las primeras distancias con sus primas. Si bien es cierto que nunca ha tenido con ellas una relación tan próxima como su hermano Harry, sí que han estado muy presentes en su vida.

El pasado viernes, 8 de mayo, Beatriz y Eugenia no fueron invitadas a la fiesta que todos los años por estas fechas se celebra en los jardines de Buckingham cuando otras veces incluso han ayudado a los príncipes de Gales a organizar el evento.

"En estos momentos, su presencia en cualquier evento real eclipsa por completo todo lo demás", explican en el Daily Mail.

En el mismo bando que Camilla y Guillermo se encuentra también Kate Middleton (44). Andersen, autor de la biografía Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen, asegura que la princesa fue "el primer miembro de la realeza en cortar el paso a Andrés, en darle la espalda", y esto se hace extensible al resto de su familia.

La princesa de Gales, habitualmente prudente y diplomática, ahora ve peligra su reinado y sobre todo el de su hijo George (12), segundo en la línea de sucesión.

Para Carlos III tomar la decisión de expulsar a sus sobrinas definitivamente de la Familia Real no es fácil. Siempre ha mantenido con ellas una actitud cercana y protectora y ha intentado separarlas de los escándalos de sus padres.

De momento, el Rey les mantiene el estatus de princesas y en algunos actos recientes las ha dejado fuera para proteger la imagen de la monarquía.

Nuevo miembro real

Beatriz y Eugenia están intentando capear el temporal como mejor pueden mientras continúa el goteo incesante de informaciones sobre sus padres. En medio de toda la polémica, la única buena noticia ha sido la noticia del tercer embarazo de Eugenia.

La hija de Andrés anunciaba hace unos días que el nuevo miembro real, fruto de su relación con el empresario Jack Brooksbank (40), nacerá este verano. Lo hizo junto a una emotiva fotografía en la que aparecen sus dos hijos, August Philip y Ernest George, mirando la ecografía.

Su futuro hijo ocupará la posición 15 en la línea de sucesión, lo que hará que el príncipe Eduardo (62) descienda al puesto 16.