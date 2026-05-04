La princesa Eugenia, embarazada de su tercer hijo en el momento más delicado de la Familia Real británica

Feliz noticia la que se ha conocido este lunes, 4 de mayo de 2026, en el seno de la Familia Real británica: la princesa Eugenia (36 años) está embarazada de su tercer hijo junto al empresario Jack Brooksbank (40).

Una buena nueva que acontece en el momento más crítico y delicado de la Casa Real a raíz del escándalo Epstein. Ha sido la hija del expíncipe Andrés (66) y Sarah Ferguson (66) quien lo ha anunciado a través de sus redes sociales.

Para ello, la hermana de la princesa Beatriz (37) ha utilizado una emotiva fotografía en la que aparecen sus dos hijos, August Philip y Ernest George, mirando la ecografía.

"Su Alteza Real, la princesa Eugenia y el señor Jack Brooksbank están muy contentos de anunciar que esperan su tercer hijo juntos, para este verano", se ha anunciado en un comunicado.

"August y Ernest también están muy emocionados de que otro hermano se una a la familia. Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia", se ha agregado.

El nuevo miembro de la familia York será el tercer hijo de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank, padres ya de August, de 5 años, y de Ernest, que cumplirá 3 el próximo 30 de mayo.

Con su llegada, el bebé se convertirá en el quinto nieto de los antiguos duques de York.

Además, pasará a ocupar el puesto número 15 en la línea de sucesión al trono británico, situándose detrás de su madre y de sus dos hermanos mayores, y desplazando a los duques de Edimburgo.

El primer embarazo de la Princesa se anunció en septiembre de 2020 a través del Palacio de Buckingham, que confirmó que el nacimiento tendría lugar a comienzos de 2021.

August Philip Hawke Brooksbank nació el 9 de febrero de ese año en el Hospital Portland de Londres. Su bautizo se celebró en la capilla de Todos los Santos de Windsor Great Park, en una ceremonia conjunta con su primo Lucas, hijo de Zara y Mike Tindall.

En enero de 2023 se comunicó que Eugenia esperaba a su segundo hijo, Ernest George Ronnie, nacido el 30 de mayo de ese mismo año.

Fiel a su estilo, la Princesa ha protegido siempre la intimidad de sus hijos, mostrando solo momentos puntuales de su vida familiar, como en el reciente cumpleaños de su marido, donde se vio a un August ya crecido jugando en la playa.

Sin embargo, Eugenia rompió su estricta norma de privacidad en 2022 por una ocasión especial: llevó a su primogénito a su primer acto público durante el Jubileo de Isabel II.

Aquel día, el pequeño -que entonces tenía un año- hizo su debut oficial, y muchos destacaron que había heredado el característico cabello pelirrojo de su madre.

La noticia del próximo nacimiento supone un respiro para Eugenia y su hermana Beatriz.

Hasta 2026 contaban con el respaldo de Carlos III (77) y del resto de los Windsor, pero su presencia en actos oficiales se ha vuelto cada vez más delicada.

Ambas habían logrado mantener un equilibrio complejo entre la lealtad institucional y el apoyo a sus padres, pero la detención del ex príncipe Andrés alteró por completo esa dinámica.

La princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank el día de su boda.

También influyó que, ya siendo adultas, no se distanciaran públicamente del origen de parte de la fortuna familiar, vinculada a las relaciones que Andrés y Sarah Ferguson mantuvieron con Jeffrey Epstein.

Aunque Eugenia trabaja como experta en arte en distintas galerías, su participación -y la de su hermana- en los eventos familiares de la realeza era habitual.

No obstante, desde la publicación de los últimos documentos relacionados con Epstein, ambas han optado por mantenerse al margen de la vida pública.

Todo apunta a que esta será la línea que seguirán cuando el príncipe Guillermo (43) acceda al trono, dado su interés en una Familia Real más reducida y libre de cualquier sombra de escándalo.