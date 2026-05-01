La reina Silvia conmueve con su discurso en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo: "Tú y yo, un entonces, un ahora"

En la cena de gala celebrada este jueves, 30 de abril, en el Palacio Real de Estocolmo, la reina Silvia (82 años), ha pronunciado un discurso profundamente emotivo y personal en honor a su esposo, el rey Carlos Gustavo, con motivo de su 80 cumpleaños.

"Érase una vez, hace muchísimos años, nos conocimos: tú y yo", ha comenzado la monarca, recordando la historia de amor que empezó en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y que este año celebra con cinco décadas de matrimonio.

Silvia agradeció a todos los presentes por acompañarles en “esta gran ocasión” y, tras pedir disculpas por continuar en sueco, dedicó unas palabras íntimas a su esposo.

Los monarcas suecos en la cena de gala por el cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia. Gtres

"Estimado Carlos Gustavo, tu calma y tu seguridad me dieron el valor no solo para casarme, sino para convertirme en Reina de Suecia. Una calma y una confianza que han perdurado a lo largo de los años", afirmó, reconociendo que la confianza de su marido la sostuvo en uno de los papeles más exigentes de la vida pública.

"Me hiciste sentir segura sobre el futuro desde el principio. Cuando tú y yo, en nuestra importante misión compartida -ya sabes, esa misión que nunca se detiene- intercambiamos de repente miradas de silenciosa comprensión, sí, entonces sé que lo que una vez fue, permanece: un nosotros , un entonces, un ahora", aseguró una emocionada monarca.

Ante un salón repleto de representantes de casi todas las casas reales, miembros del gobierno y la sociedad civil, Silvia elogió también la capacidad de improvisación y el buen juicio de su esposo cuando surgen imprevistos en un calendario institucional tan cargado.

Rememoró, con humor y cariño, eel momento en que el joven Carlos Gustavo eligió su lema real: “Para Suecia: con los tiempos”, una frase que inicialmente generó dudas pero que terminó siendo reconocida como “brillante” tras la revisión del experto en lenguaje, el poeta Bo Setterlind.

La Reina subrayó cómo, con delicadeza y sabiduría, su marido ha ayudado a moldear la monarquía sueca de hoy, arraigada en la tradición pero atenta al espíritu de la época. “No es de extrañar que seas mecenas de ‘Keep Sweden Tidy’”, apuntó, alabando su compromiso medioambiental de toda la vida y su amor por la naturaleza, especialmente por el bosque, un legado que ha transmitido a sus hijos.

Carlos Gustavo de Suecia en la cena de gala por su 80 cumpleaños. Gtres

Silvia también destacó la serenidad interior del Rey, cualidad que, según confesó, ha sido clave en momentos de crisis, como durante el desastre del tsunami, cuando el monarca ofreció cohesión y consuelo al país.

"Admiro tu integridad”, aseguró, elogiando su honestidad, su fidelidad a sí mismo y su firmeza de valores, que le acompañan tanto en las decisiones mayores como en las pequeñas.

En el tramo final de su discurso, la Reina se mostró profundamente agradecida por la vida compartida y por haber construido juntos un proyecto familiar y público “significativo y duradero”.

Recordó con cariño cómo su amor se refleja en sus hijos, Victoria (48), Carlos Felipe (46) y Magdalena (43), y sus respectivas familias, que, según dijo, “enriquecen sus vidas de tantas maneras”.

"¡Sí, querido Carl Gustaf! ¡Nuestra vida ha estado llena de años felices! Sé que lo que fue, permanece: ¡un nosotros, un entonces , un ahora!

Victoria de Suecia también le dedicó unas palabras a su padre. Gtres

Bodas de oro

El 19 de junio, los Reyes celebrarán su 50 aniversario de bodas. Se conocieron en 1972 cuando él formó parte de la delegación de los Juegos Olímpicos en Múnich. Silvia Renate Sommerlath era una atractiva alemana -criada en parte en Brasil-, que ejercía como azafata e intérprete oficial en el Comité Organizador de los JJOO.

Cuentan que el entonces príncipe se quedó fascinado con ella y comenzaron una relación que al principio llevaron en secreto, pues se trataba de una plebeya.

Hubo que esperar hasta el 12 de marzo de 1976 cuando el noviazgo se oficializó en el Palacio Real de Estocolmo. Tres meses más tarde, los enamorados se daban el 'sí, quiero' en la primera boda real desde 1700 en la catedral de San Nicolás de la capital sueca. Lo hicieron ante 1.200 invitados y la ceremonia fue televisada.

Los monarcas suecos celebrarán este año sus bodas de oro. Gtres

Aunque su historia de amor haya estado llena de momentos felices, como aseguró anoche la reina Silvia, lo cierto es que no ha sido un camino de rosas. Parece que al monarca en su juventud le gustaba mucho visitar clubes de estriptís y que ha tenido alguna relación extramatrimonial. Algo que ya queda en el pasado y que una abnegada Silvia decidió perdonar en su día.

La Casa Real sueca tiene preparada una gran celebración por las bodas de oro de los Reyes. Dado que el aniversario del matrimonio coincide con la víspera del solsticio de verano, el 13 de junio se llevarán a cabo los festejos.

La celebración del Jubileo comenzará con un servicio religioso de acción de gracias para los invitados en la iglesia del Palacio Real. Durante el día, los Reyes recorrerán Estocolmo en la barcaza real Vasaorden, acompañada de una comitiva de caballos.