El 80 cumpleaños de Gustavo de Suecia, la mayor reunión de miembros de la realeza desde el funeral de la reina Isabel II

Silvia y Gustavo de Suecia en las celebraciones del cumpleaños del monarca. Getty Images

Este jueves, 30 de abril de 2026, Estocolmo se viste de gala para conmemorar el octogésimo cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, el monarca reinante más longevo de Europa con más de 52 años en el trono.

Nacido el 30 de abril de 1946 en el Palacio de Haga, este hito vital coincide con un año especial, ya que también marca los 50 años de matrimonio con la reina Silvia (82), consolidando una era de estabilidad para la monarquía sueca.

La agenda oficial, meticulosamente organizada por la Casa Real sueca, ha arrancado a las 10 horas con un solemne Te Deum en la capilla del Palacio Real de Estocolmo, un servicio religioso de acción de gracias presidido por la Familia Real y reservado a invitados selectos.

Lo monarcas suecos llegando a las celebraciones por el cumpleaños de Carlos Gustavo. Getty

Una hora más tarde, el Patio Exterior del Palacio ha acogido un imponente homenaje de las Fuerzas Armadas: una guardia de honor con el estandarte militar, relevo de guardia entre el Cuerpo de Rangers de Jämtland y la Guardia de Vida, acompañado de bandas militares. Además, los niños podrán entregar flores al Reyy, un toque popular que humaniza la ceremonia.

A las 12:30, está previsto que Carlos Gustavo salga al balcón del Palacio Real para saludar a la multitud, mientras se dispara una salva de honor desde Skeppsholmen y la Fuerza Aérea realiza un sobrevuelo.

Seguidamente, recibirá felicitaciones ciudadanas y un homenaje musical de la Real Academia Sueca de Música, con seis coros regionales interpretando un programa especial que incluye un estreno coral.

La jornada continuará con un almuerzo institucional ofrecido por el Ayuntamiento de Estocolmo, subrayando la conexión entre la Corona y la capital.

Cena de gala

El clímax llega a las 19:30 con una cena de gala en el Palacio Real, un evento histórico que reúne a la élite monárquica europea. Se han invitado a unas 400 personas para la celebración, que será la mayor reunión de miembros de la realeza desde el funeral de la reina Isabel II de Gran Bretaña.

Las princesa Sofía y mMgdalena de Suecia. Getty

El rey Harald (89) y la reina Sonia, así como el príncipe heredero Haakon (52), asistirán desde Noruega. Sin embargo, la princesa heredera Mette-Marit (52) no acudirá a la gran cita por sus conocidos problemas de salud, que se han agravado en los últimos tiempos y la obligan a usar una bombona de oxígeno.

Desde Dinamarca, el rey Federico (57), su esposa Mary (54), la reina Margarita (86) y la princesa Benedicta (82) también estarán presentes.

Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, España, Tailandia, Liechtenstein y varias casas principescas extranjeras también estarán representadas. Los presidentes de Finlandia e Islandia también asistirán, según informan desde la propia página web de la Casa Real sueca..

Por parte de la Casa Real española será la reina Sofía (87) la representante. La madre de Felipe VI (58) llega desde Londres tras inaugurar una exposición de Zurbarán en la National Gallery.

Las casas principescas extranjeras también han sido invitadas al cumpleaños real. Han confirmado asistencia Rumanía, Serbia, Baviera y la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Carlos Felipe de Suecia. Getty

Entre las ausencias más sonadas, además de la de Mette-Marit, están las de las casas reales de Mónaco y la británica. En este segundo caso la razón es de peso. Y es que el cumpleaños de Gustavo de Suecia ha coincidido con la visita de Estado de Carlos de Inglaterra (77) y Camilla (78) a Estados Unidos.

De momento uno de los regalos que ha recibido el monarca sueco y que, sin duda es de los más especiales, es el viaje conjunto al ducado que le ha hecho su nieta, la princesa Estela (14, hija de Victoria (48) y Daniel de Suecia (52).

Carlos Gustavo ha pedido que el resto de los presentes se destine al movimientos scout. El Rey ha sido scout desde niño y, con motivo de su 80 cumpleaños, ha creado una nueva fundación que distribuirá anualmente subvenciones para apoyar y desarrollar las actividades de la organización en Suecia y en todo el mundo.