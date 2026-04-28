Felipe VI, a los mandos de un helicóptero en la Base Naval de Rota: las espectaculares imágenes en pleno vuelo

El rey Felipe VI, en la Base Naval de Rota, este martes, 28 de abril. RRSS

La agenda institucional de la Casa Real ha continuado con normalidad apenas un día después de que se hiciera público el próximo paso académico de la princesa Leonor (20 años), quien estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Mientras la noticia sigue centrando la atención mediática, el rey Felipe VI (58) ha retomado sus compromisos oficiales este martes, día 28 de abril, con una visita a la Base Naval de Rota, en Cádiz, donde ha protagonizado unas divertidas y espontáneas instantáneas para el recuerdo.

El monarca, muy vinculado con las Fuerzas Armadas, no ha dudado en tomar los mandos de un helicóptero, al más puro estilo Top Gun.

Felipe ha sido recibido con honores militares a su llegada, en un acto presidido por el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Armada, y el almirante José Enrique Delgado Roig, jefe de la Flota.

Tras saludar a diversas autoridades militares, Felipe VI ha participado en una fotografía oficial junto al personal de la Flotilla de Aeronaves, unidad clave en las operaciones aeronavales de la Armada.

Durante su recorrido, el Rey ha visitado las instalaciones de la Flotilla y ha asistido, además, a una exposición estática de las distintas escuadrillas, donde ha podido conocer de primera mano los medios técnicos y humanos con los que opera la Armada en el ámbito aéreo.

Felipe VI, este martes, en Cádiz.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido su participación en un vuelo a bordo de un helicóptero NH90, una aeronave de última generación utilizada en misiones de transporte táctico y operaciones navales.

Equipado con casco y uniforme de vuelo, Felipe VI ha asumido un papel activo durante la experiencia, lo que ha recordado a anteriores imágenes del monarca en contextos similares.

Huelga puntualizar que este episodio se produce apenas horas después de que trascendiera otra imagen significativa dentro de la Familia Real: la princesa Leonor pilotando en solitario un avión de entrenamiento Pilatus PC-21.

Ambas escenas han sido interpretadas como una muestra del compromiso de la Corona con la formación militar y su cercanía a las Fuerzas Armadas, una institución clave en el marco constitucional español.

Tras el vuelo, el Rey se ha trasladado al Centro de Supervivencia de la Armada, donde ha sido recibido por el capitán de corbeta Israel Felipe Abad y el director del centro, Julio Serrano Carranza.

En estas instalaciones, Felipe VI ha conocido los procedimientos de entrenamiento destinados a preparar a las tripulaciones ante situaciones de emergencia, especialmente en entornos marítimos y aeronáuticos.

La visita ha incluido una demostración práctica que ha permitido al monarca observar las técnicas empleadas para garantizar la seguridad del personal en operaciones de riesgo.

Felipe VI, sonriendo antes de subir al helicóptero. RRSS

La jornada ha continuado en el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la Base Naval de Rota, una instalación inaugurada en 2013 y orientada a la formación de distintas unidades militares y civiles.

Este centro entrena no sólo a personal de la Armada, sino también a efectivos de buques estadounidenses, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Real y organismos vinculados a la protección civil.

Leonor y las Ciencias Políticas

La Casa Real ha confirmado, este pasado lunes, día 27 de abril, que la princesa Leonor cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente en el campus de Getafe.

Una decisión que marca el inicio de su etapa universitaria tras completar su formación militar.

El anuncio supone un paso relevante en su preparación institucional, ya que se trata de una disciplina estrechamente vinculada a las funciones que desempeñará en el futuro como heredera al trono.

La elección de una universidad pública madrileña también ha sido interpretada como un gesto de normalización y cercanía, en línea con la estrategia de visibilidad progresiva que la institución ha impulsado en los últimos años.

Leonor, en la Academia General del Aire y del Espacio, en su segundo vuelo. Gtres

El camino académico de Leonor contrasta con el que siguió su padre, el rey Felipe VI, quien estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid antes de completar un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown.

Aquella formación jurídica y diplomática fue clave en su preparación como heredero y posteriormente como jefe del Estado.

Con la elección de Ciencias Políticas, Leonor se orienta hacia un ámbito complementario al de su padre, igualmente ligado al análisis institucional, la gestión pública y la comprensión del funcionamiento del Estado.