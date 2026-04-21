La nueva vida del ahijado de Carlos III: de drogadicto empedernido a heredar 100 millones y un título histórico

En un mundo donde los conflictos y las guerras familiares son los protagonistas, hoy la noticia es la contraria. Frente a la desunión, la reconciliación.

Nicholas Knatchbull (44 años), el ahijado díscolo del rey Carlos III, que un día fue desheredado y expulsado de su familia por drogadicto ha firmado la paz con los suyos y ha vuelto a casa.

Según ha publicado el Daily Mail, el bisnieto del difunto Lord Mountbatten, tío del príncipe Felipe de Edimburgo, ha regresado a la finca familiar y ha vuelto a ser restituido en el testamento como heredero de una fortuna de 100 millones de libras.

Lord y Lady Romsey con su hijo, Nicholas Knatchbull. Getty

La noticia de su perdón ha generado gran sorpresa en el Reino Unido, ya que aun en un país con larga historia de aristócratas desenfrenados, él, según cuentan, ostentaría una de las primeras posiciones.

Con un mundo de privilegios a sus pies desde la cuna, Nicholas lo echó todo a perder por las drogas.

Hijo de Lord (78) y Lady Brabourne (73), creció rodeado de oportunidades. Su madre era amiga íntima y confidente de la reina Isabel II y compañera de carreras de carruajes del príncipe de Edimburgo.

De hecho, fue la única que fue invitada al funeral del marido de la monarca por las restricciones por el coronavirus.

Nicholas llegó a disfrutar de vacaciones con Guillermo, Harry y la princesa Diana, convirtiéndose en gran amigo de la infancia de los hijos de Carlos y Lady Di. Hay fotos de él en el balcón del palacio de Buckingham y se convertiría en el mentor de Guillermo, futuro rey, en el Eton College.

Fue en su juventud cuando conoció las drogas y todo su mundo se desmoronó por completo. Se convirtió en un adicto a la heroína, cocaína y el crack, según ha informado la prensa británica durante estos años.

También fue consumidor habitual de LSD, cannabis y ketamina.

Su familia, desesperada, lo internó hasta en dos ocasiones en dos centros de rehabilitación diferentes. De uno de ellos logró escaparse y comenzó un peregrinaje como okupa en sórdidas viviendas en Londres.

Hay imágenes impactantes de él, lleno de tatuajes y la cabeza rapada, frente a la que fue una de sus viviendas: un piso de protección oficial en Notting Hill.

Después de aquello estuvo ingresado también en una clínica de salud mental. Sus padres hicieron todo lo que pudieron para intentar reconducir su camino hasta que decidieron que lo mejor era terminar su relación con él y alejarlo de sus vidas.

Fue desterrado y desheredado por su padre.

Nueva vida

Parece que verse sin el amparo de su familia fue lo que hizo cambiar a Nicholas de vida. Pero antes tenía que demostrar que su cambio era real.

Una de las condiciones que le pusieron fue demostrar que era capaz de tener un trabajo y una relación estable.

Le dieron un empleo remunerado en la finca, como jardinero y comenzó un noviazgo con Ambre Pouzet, una artista de cabaret alternativo en Francia, que a pesar de no parecer ser la candidata perfecta, logró que Knatchbull sentara la cabeza.

En mayo de 2021 se casaron en una ceremonia discreta civil y hoy son padres de dos hijos: Alexander, nacido en 2022; y Endora, que llegó al mundo el pasado año.

"Se decidió reintegrar a Nicholas a la familia porque ha demostrado ser un hombre diferente", comenta al Daily Mail una fuente cercana a la familia.

Ahora heredará el título de conde Mountbatten y la propiedad familiar. Se trata de una mansión de 60 habitaciones donde tanto Isabel II con Felipe, y más tarde Carlos y Diana, habían pasado parte de sus respectivas lunas de miel.

La madre y la hermana de Nicholas con el duque de Edimburgo. Getty

"Es un cambio asombroso. Ha pasado de ser un drogadicto sin remedio a ser, potencialmente, el cabeza de una familia histórica una vez más", explica la misma fuente.

Parece que la insistencia de su madre y el delicado estado de salud de su padre han sido claves, además de su buena actitud.

Los padres de Nicholas están separados desde 2010, cuando su progenitor abandonó el hogar conyugal para vivir en las Bahamas con una nueva pareja.

Aquello no salió bien y el tercer conde Mountbatten de Birmania regresó a Inglaterra donde ha atravesado diversos problemas de salud que no se han revelado.

Lord y Lady Mountbatten tuvieron dos hijas más además de Nicholas: Leonora, que tristemente murió de cáncer de riñón en 1991 con tan solo cinco años; y Alexandra -ahijada de la princesa Diana- que es a quien se esperaba que pasara la herencia.

Sin embargo, Nicholas es el que administrará a partir de ahora la finca familiar. Un trabajo que compaginará con su gran pasión: la música.

Tiene un podcast donde presenta un programa musical y sus redes sociales están llenas de vídeos donde compone canciones. Incluso en una de las imágenes se puede ver al mismísimo Carlos III a los mandos de una mesa de mezclas.