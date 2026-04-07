El rey Juan Carlos I recibirá un premio literario por su libro autobiográfico, 'Reconciliación', en Francia

Sorprendente noticia la que se ha conocido este martes, 7 de abril: Juan Carlos I (88 años) recibirá el próximo sábado, día 11, en París un premio por su libro Reconciliación, durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional, tal y como se ha informado.

Juan Carlos I ofrece en su libro "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica", ha manifestado la Lire la société, que organiza el premio Político del Año desde 1991 junto a la Asamblea Nacional francesa.

Esta autobiografía fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español) y está escrita en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray (50).

El emérito Juan Carlos, durante su reciente viaje a Sevilla, a la Maestranza. Gtres

La noticia de la entrega de este premio acontece en una semana bastante intensa en la agenda del padre de Felipe VI (58), después de su primera visita a España del año, para asistir, el pasado Domingo de Resurrección, a la plaza de toros de La Maestranza, para ver torear a Morante de la Puebla.

Allí, el Emérito, que acudió junto a su hija la infanta Elena, y sus nietos Froilán y Victoria Federica, se vio un baño de masas. Muy emocionado, el monarca expresó su deseo de volver "prontísimo" a España. Tras su cita taurina, Juan Carlos abandonó España.

Puso rumbo a Cascais, Portugal. Ha sido a primera hora de la tarde de este pasado lunes, día 6, cuando el que fue monarca de España durante 39 años pisó suelo portugués.

Juan Carlos I descendió del avión, un charter privado de alquiler, cerca de las 13:30 horas (hora española) en el aeropuerto portugués donde le esperaba un coche, según las imágenes captadas por TVE.



Está previsto que tras su estancia en Portugal Juan Carlos I participe sobre el próximo 15 de abril en la regata que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), según han indicado fuentes próximas al Emérito.



Juan Carlos I, que reside en Abu Dabi desde 2020, no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.



La próxima semana está previsto que tome parte en la segunda regata de la clase 6M que organiza este año el Real Club Náutico de Sanxenxo, confirmaron a EFE fuentes próximas al exjefe del Estado.



En la turística localidad gallega le esperan hacia el miércoles 15 para disputar, el siguiente fin de semana, la segunda entrega del trofeo Xacobeo y, una vez más, se alojará en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del club náutico.



El ex jefe del Estado se perdió la primera cita de 2026 en Sanxenxo el mes pasado al cancelar su viaje desde Abu Dabi por la situación en Oriente Medio.