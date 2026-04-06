Morante, Roca Rey y los otros 10 apóstoles taurinos de Juan Carlos: la foto del Emérito en el día grande de La Maestranza

El Domingo de Resurrección ha dejado dos grandes protagonistas en Sevilla: Morante de la Puebla (46 años) y el rey Juan Carlos I (88). El primero, regresaba a los ruedos tras haberse cortado la coleta, y el segundo volvía a España por sorpresa tras recluirse en un hotel de Abu Dabi debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Ambos han coincidido en la Real Maestranza este 5 de abril donde se ha celebrado la tradicional corrida de toros que pone punto final a la Semana Santa y abre la temporada taurina.

El diestro ha reaparecido a lo grande. Las crónicas hablan de regreso triunfal y un "Domingo de gloria", situando al maestro como uno de los más admirados de la actualidad.

Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda junto a Juan Carlos I y la infanta Elena. @lancesmaestranza

Para el Emérito también ha sido un gran día. Una década después de su última visita a la plaza andaluza, el padre de Felipe VI (58) ha sido recibido por el público con una gran ovación a su entrada al palco de Los Maestrantes.

Además, recibió el brindis de tres toros: uno de Morante de la Puebla, otro de Roca Rey (29) y otro de David de Miranda, que son los toreros que completaban el cartel.

Al finalizar la faena, Juan Carlos I quiso recibir a los diestros y a su cuadrilla en uno de los monumentales salones de la Maestranza. Un encuentro que ha dejado algunas fotografías para el recuerdo. Sobre todo, una de ellas que se ha hecho viral en redes sociales.

En la instantánea aparecen Morante, Roca Rey y David de Miranda con el Emérito, la infanta Elena (62) y el resto de las cuadrillas de cada uno de los matadores de toros.

En la imagen se ve a Juan Carlos sentado en el centro, en el interior del salón de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, de paredes rojas con grandes cuadros al óleo, molduras doradas y una lámpara de araña de cristal en el centro.

El Emérito con los toreros y sus cuadrillas. @lancesmaestranza

Los toreros, con sus trajes de luces impolutos, aparecen de pie en actitud solemne formando casi una guardia de honor alrededor del esposo de la reina Sofía (87). La imagen recuerda a la escena cristiana de Jesús rodeado por los doce apóstoles.

"Todo un honor su vuelta a la plaza de toros una década después de su última visita", ha escrito junto a la imagen Lances de Futuro, la nueva empresa al frente de la Maestranza que ha hecho públicas las fotos.

24 intensas horas

Han sido apenas 24 horas las que el Emérito ha estado en Sevilla. Aterrizó este domingo por la mañana en el aeropuerto de la capital hispalense procedente de un vuelo privado de Abu Dabi.

Su visita ha sido únicamente para asistir a la reaparición de Morante de la Puebla y en su viaje relámpago ha estado acompañado por la infanta Elena, Froilán (27), Victoria Federica (25) y el novio de la influencer, Jorge Navalpotro (25).

De hecho, eran sus nietos los que recibían a Juan Carlos I a su llegada a la capital andaluza en el hotel Vincci La Rábida, en pleno centro histórico.

Además de disfrutar de su familia y de su pasión por la tauromaquia, se ha dado un baño de masas y ha sido recibido entre vítores y aplausos por parte de los sevillanos, que al grito de "¡Viva el Rey!" le han pedido que regrese definitivamente a España después de casi seis años residiendo en Abu Dabi.

También ha tenido tiempo para reencontrarse con algunos de sus grandes amigos, como su biógrafa Laurence Debray, el armador de 'El Bribón' Pedro Campos -que ha viajado desde Sanxenxo para verle-, el marqués de Murrieta Vicente Dalmau, o la mujer de Pedro Trapote, Begoña García Vaquero, que este lunes por la mañana han querido despedirle.

El Emérito ha confesado ante las cámaras que se lo ha pasado "fenomenal" en su regreso a Esapaña y ha prometido que volverá "prontísimo".

Minutos después Juan Carlos ha llegado al aeropuerto de Sevilla, donde con ciertas dificultades se le ha visto subir la escalerilla del jet privado que le regresa a su residencia de Abu Dabi.

Desde hace años, se ayuda de un bastón y a veces, de una silla de ruedas (sobre todo en su casa y en actos privados), por sus problemas de movilidad.

Esta ha sido la primera visita a España en 2026 de Juan Carlos I. No deja de llamar la atención que no pudiera asistir en enero al funeral de su cuñada, la princesa Irene, supuestamente "por consejo médico"; y que ahora sí haya podido recorrer en avión los casi 8.000 kilómetros que separan Andalucía de la capital de los Emiratos Árabes.