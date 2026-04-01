"Vale. Voy a armarme de valor": el día que Jeffrey Epstein pidió a la princesa Mette-Marit que llamara a una joven de 17 años

Nuevo seísmo en el seno de la Familia Real noruega. Fue el pasado 20 de marzo cuando la princesa Mette-Marit (52 años), acompañada de su marido, Haakon de Noruega (52), tomó la determinación de hablar, de dar un paso al frente y aclarar la naturaleza de su relación con Epstein.

Mette-Marit rompió su silencio en una entrevista en el canal NRK. En dicha intervención, histórica, la Princesa arguyó sentirse "engañada" y "manipulada" por el magnate. En esa línea, pretextó sentir "mucha rabia" por que las víctimas no hayan recibido la justicia que merecen.

Y calificó de "muy problemático" el hecho de que ella haya podido contribuir "a legitimar a Epstein de alguna manera". Sostuvo ese día la madre de Marius Borg (29) que en sus varias reuniones con Jeffrey siempre hubo gente "adulta". Nunca menores.

Mette-Marit y Hakoon de Noruega durante la entrevista en NRK.

"Nunca he visto nada ilegal", agregó. Eso sí, admitió que sí vivió un episodio "incómodo" al lado del empresario, durante unas vacaciones en la mansión de éste, en Palm Beach. En la mencionada entrevista, la Princesa no revela el motivo de esa incomodidad.

Pese a la insistencia del entrevistador, Mette-Marit calló. O, más bien, esquivó la cuestión con evasivas. "Me hizo sentir tan insegura que llamé a casa para hablar con Haakon. (…) Soy ingenua. Me gusta creer lo mejor de la gente", abundó.

"Pero también decidí cortar el contacto con él, y fue por episodios como ese", apostilló. Haakon, presente durante la interviú, secundó, prudente, las palabras de su esposa: "Fue una situación en la que se vio envuelta que la hizo sentir insegura y ya no quería estar allí".

Ahora, una nueva investigación revela qué pasó en realidad en esa residencia. Ha sido el canal TV2 quien ha realizado un análisis, estudiando de nuevo los más de tres millones y medio de archivos. Los hechos acontecieron en el último día de las vacaciones.

Se ha puesto la lupa, en concreto, en los mensajes intercambiados entre Mette-Marit y Jeffrey. Ahí está la clave. El financiero pidió algo a la hija de Harald de Noruega (89) que la descolocó e incomodó sobremanera. Así lo certifica un correo electrónico.

Mette-Marit y Hakoon durante la entrevista.

"Epstein le pidió que llamara a una chica de 17 años. Se refiere a ella como su ahijada", asegura el citado medio. El episodio de marras, al parecer, sucedió el 7 de enero de 2013. Jeffrey, en ese afán porque la noruega efectuase la llamada, le facilita un número de teléfono.

Ella duda, se revuelve, y le hace constar, al principio, que lo que le solicita es "vergonzoso", y la ponía en una situación realmente incómoda. Una víctima de Epstein ha deslizado a TV2: "Recordando, puedo confirmar que esa mañana estaba -la Princesa- bastante callada y parecía incómoda".

Mette-Marit le hace ver a Jeffrey, tras meditar: "No, eso es demasiado vergonzoso. Soy así de tímida". "Por favor, es para mi ahijada", le responde Epstein. "Vale, intentaré armarme de valor después de la playa", cede Mette-Marit.

Tras la jornada de playa, explica el medio, esa suerte de compromiso por parte de la Princesa se desvanece. Mette-Marit cambia de opinión y así se lo traslada al pedófilo esa misma tarde: "Jeffrey, no voy a llamarla. Me incomoda. En cambio, le prepararé un regalo a tu ahijada".

"Tiene 17 años y pensé que sería muy divertido. Pero no quiero que te sientas extraña. ¿Tuviste un buen día? Boris llega el jueves a medianoche", respondió él citando al que sería su amigo en común.

Jeffrey Epstein aparece en una fotografía difundida por la División de Justicia Criminal del Estado de Nueva York.

Un nombre que la Princesa no ha querido dar pero que según medios noruegos es Boris Nikolic, uno de los asesores de Bill Gates (70).

Tras esta revelación, la cadena TV2 se ha puesto en contacto con el Palacio Real de Oslo para preguntar si estos correos electrónicos guardan relación con el episodio de inseguridad al que la princesa Mette-Marit aludió en su reciente entrevista.

La Casa Real, sin embargo, ha respondido que la Princesa no desea ofrecer más detalles al respecto. Pese a ese silencio, el medio noruego considera que el contenido de la conversación encaja con la versión que la institución difundió en 2019.

Entonces, cuando salió a la luz que la Princesa había mantenido contacto con Jeffrey Epstein, el comunicado oficial subrayó que el vínculo se había cortado "entre otras cosas porque sentía que Epstein intentaba utilizar su relación con la heredera frente a otras personas".

Ese argumento coincide con lo que se sabe del modo de actuar de Epstein: un depredador sexual con una extensa red de contactos que, según numerosos testimonios, solía presumir de sus relaciones con figuras influyentes para ganarse la confianza de nuevas jóvenes.

Además, diversas investigaciones han apuntado a que acumulaba documentos e información sensible sobre personalidades poderosas, aunque el propósito último de esa recopilación de datos continúa sin aclararse por completo.

Con respecto a la identidad de la presunta ahijada, TV2 apunta: "En el verano de 2013, seis meses después del desagradable incidente en Palm Beach, Mette-Marit estaba de compras en Nueva York con Epstein y Andersson-Dubin, quien se supone que es la madre de su ahijada".

Mette-Marit en una imagen de archivo. Gtres

Durante la entrevista, Mette-Marit no ocultó que Epstein era "amigo de un buen amigo mío" y que se lo presentaron varios conocidos de "confianza" que trabajaban en temas relacionados con la salud y las organizaciones internacionales en 2011.

"Fue una relación de amistad. Era amigo de un amigo mío, ante todo. Si la pregunta es si la relación era de otro tipo, la respuesta es no", sentenció la Princesa, quien califica el tono de las conversaciones como de "camaradería", pero no de carácter íntimo.

Las 100 apariciones de la Princesa

Las nuevas revelaciones sobre Epstein difundidas a finales de enero probaron que Mette-Marit mantuvo contacto con éste en 2014, un año después de que la Princesa asegurara que había dejado de comunicarse con él cuando se conocieron por primera vez sus lazos en 2019.

En la desclasificación masiva de los documentos del caso de este condenado por prostitución de menores y abuso, ha salido su nombre más de 100 veces.

En varios emails se observa una relación muy cercana entre ellos, incluso con comentarios que podrían interpretarse como flirteo, en un periodo comprendido entre los años 2011 a 2014.

Mette-Marit, en una imagen reciente. GTRES

Para muestra, un botón, en 2012, el fallecido magnate escribe a la princesa y le dice: "Estoy cazando esposa. París está resultando interesante, pero prefiero a las escandinavas".

Y la respuesta de ella no se queda atrás: "Helado. Nevó ayer. París es bueno para el adulterio. Las escandinavas son mejor material de esposa. Pero, claro… ¿Quién soy yo para hablar?".

Pero hay más, ya que los papeles demuestran encuentros en persona, como un viaje que hace la royal a la residencia de Epstein en Florida, en 2013.

Este escándalo tras el descubrimiento de este material ha hecho que la princesa noruega se viera obligada a dar explicaciones otra vez.

"Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era. Me avergüenzo. Quiero expresar mi profunda empatía y solidaridad con las víctimas", dijo en enero.