Rose Hanbury, la supuesta amante de Guillermo, abrirá un spa a dos kilómetros de la casa de los príncipes de Gales

Desde que saliera a la luz el supuesto affaire entre el príncipe Guillermo y Rose Hanbury, las apariciones de la que un día fuera una de las mejores amigas de Kate Middleton, se han reducido casi por completo.

Antes era habitual ver a la marquesa de Cholmondeley en numerosos actos sociales, y sobre todo, en aquellos que tenían que ver con los Windsor.

Pero a raíz de todo el escándalo, la prensa británica habló de un distanciamiento entre Kate y Rose, y de que la princesa quería "apartarla" de su círculo.

Los príncipes de Gales saludando a los marqueses de Cholmondeley. Getty Images

El objetivo de la esposa de Guillermo se cumplió, pero solo a medias. Si bien es cierto, que Rose ha desaparecido casi por completo de la escena pública, la realidad es que los príncipes de Gales y los Cholmondeley siguen siendo vecinos en Norfolk.

Además, ahora y según publica el Daily Mail, estarán un poco más cerca. Y es que David y Rose Hanbury, han recibido la aprobación del Ayuntamiento para construir un exclusivo balneario en su finca, situada a tan solo dos kilómetros y medio de la residencia campestre de Guillermo y Kate en Sandringham.

El proyecto, descrito como un "retiro centrado en la naturaleza", contará con 45 cabañas de madera enclavadas en el bosque de la propiedad, cada una equipada con bañeras de cobre al aire libre, estufas de leña y vistas panorámicas al paisaje de Norfolk, según informa el medio británico.

También incluirá tres pabellones de bienestar con saunas interiores, piscinas de agua fría y zonas termales exteriores, todo diseñado para promover la desconexión digital y la reconexión con la naturaleza.

Este nuevo proyecto de Rose ha sido interpretado como una forma de consolidar su presencia, casi marcando territorio a pocos kilómetros de la casa de campo de los príncipes de Gales.

¿Quién es Rose Hanbury?

Rose Hanbury es una exmodelo que también trabajó anteriormente para el exdiputado conservador Michael Gove.

Su abuela materna, Lady Elizabeth Lambart, era amiga de la infancia de la reina Isabel II y fue dama de honor en su boda con el duque de Edimburgo el 20 de noviembre de 1947.

David y Rose, marqueses de Cholmondeley. Getty Images

Su esposo, David Cholmondeley, se convirtió en marqués de Cholmondeley en marzo de 1990 tras el fallecimiento de su padre. Es descendiente directo del primer ministro de Inglaterra, Robert Walpole.

La pareja se casó en 2009 y tienen tres hijos en común: los gemelos Alexander, conde de Rocksavage, y Lord Oliver Cholmondeley, y una hija menor, Lady Iris.

Aunque en Inglaterra el nombre de Rose Hanbury siempre ha sido muy popular, lo cierto es que era una gran desconocida para el resto del mundo. Hasta 2019 cuando saltó a la prensa internacional por su supuesta relación extramatrimonial con el príncipe Guillermo.

Se habló incluso de que a las redacciones británicas habían llegado unas imágenes comprometedoras del primogénito de Lady Di y la exmodelo, hasta entonces amiga de Kate Middleton.

En ellas, supuestamente, aparecían ambos disfrutando de una desenfrenada velada en un exclusivo club nocturno.

Rose Hanbury en el desfile de Dior en París. Getty Images

Guillermo se vio obligado a desmentir la noticia. Lo hizo a través de un comunicado difundido por su equipo jurídico. El 12 de abril de 2019, el gabinete legal de Londres, Harbottle y Lewis, compartió el siguiente texto: "Además de ser falso y dañino, la publicación de la falsa especulación respecto a la vida privada de nuestro cliente también constituye una violación de su privacidad, conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Cuatro años después del desmentido público, en 2023, la prensa británica reveló una cita entre los amantes el Día de San Valentín. Varios tabloides, como el Daily Mail, The Mirror o The Sun, sostenían que el príncipe Guillermo y la exmodelo habían sido vistos en medio de una cena romántica.

Tras esto, Rose Hanbury, se apartó del foco mediático y se ha mantenido en un segundo plano hasta entonces. Su última aparición pública fue el año pasado en el desfile de Dior en París y su presencia fue muy discreta, sin tener apenas repercusión.