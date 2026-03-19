Las 7 preguntas a las que Mette-Marit responderá sobre Epstein en una histórica entrevista en la televisión de Noruega

Histórica decisión la que se ha tomado desde la Casa Real de Noruega. Tras unos meses de hermético silencio -tiempo en el que, incluso, ha estado desaparecida del foco público-, la princesa Mette-Marit (52 años) va a hablar sobre el escándalo que la vincula con el pedófilo Jeffrey Epstein.

La mujer de Haakon de Noruega (52) ha decidido que es el momento de dar explicaciones, de aclarar su relación con el depredador sexual. Va a hablar la Princesa en una inédita entrevista en televisión, que se emitirá este inminente viernes, 20 de marzo, en el canal NRK.

En la interviú, como avanza el medio noruego VG, Mette-Marit ha estado acompañada del heredero al trono, Haakon. La Princesa romperá su silencio en un período personal, además, convulso si se tiene en cuenta que la situación judicial de su hijo Marius (29) está vista para sentencia.

Así las cosas, con esta significativa decisión de hablar alto y claro Mette-Marit parece, por fin, tomar las riendas de su realidad. Ya lo dijo el Palacio en su momento: ella daría las explicaciones oportunas cuando se considerara. Ha llegado el momento.

Mette-Marit de Noruega, en una fotografía de archivo. Gtres

"La propia princesa heredera desea relatar lo sucedido y explicarse con mayor detalle. Se encuentra en una situación muy delicada. El Palacio ha comunicado que espera que se comprenda que necesita tiempo para recuperarse", expone el citado medio.

La pregunta parece obligada: ¿qué se le preguntará a la Princesa? ¿Cuál será el clima de la suerte de charla con ella y con Haakon? VG ha tenido acceso, al menos, a las siete preguntas que la hija de Harald de Noruega (89) debería responder.

Algunas de las interpelaciones que se le realizarán a Mette-Marit son las siguientes:

1. ¿Qué encontró la princesa heredera cuando buscó información sobre Epstein en Google en 2011?

2. ¿Qué buscó la princesa heredera en Google? ¿En qué se basa su escrito de que "no tenía buena pinta"?

3. ¿Ha recibido la princesa heredera otros regalos en forma de bienes o servicios de Epstein o de sus empleados?

La Princesa, atendiendo al medio NRK. Gtres

4. ¿Cómo y cuándo se enteró la princesa heredera de que Epstein había sido condenado por delitos sexuales en 2008?

5. ¿Cuándo cesó el contacto entre Epstein y la princesa heredera, y por qué dejaron de tener contacto?

6. ¿Qué tipo de relación describiría la princesa heredera como la que mantuvo con Epstein?

7. ¿Se siente la princesa heredera utilizada por Epstein?

A finales de enero, pocas horas después de que salieran a la luz los nuevos archivos sobre Jeffrey Epstein, la princesa heredera reaccionó públicamente.

En un comentario remitido al diario VG, Mette‑Marit asumió su parte de responsabilidad por la relación que mantuvo con el financiero.

"Jeffrey Epstein es responsable de sus actos. Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con la suficiente rapidez qué clase de persona era", afirmó Mette-Marit tras conocerse el alcance de sus contactos con él.

La Princesa fue aún más explícita en su autocrítica: "Lo lamento profundamente, y es una responsabilidad que debo asumir. Demostré falta de criterio y me arrepiento de haber tenido algún contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso", declaró.

Gabinete de crisis

Harald de Noruega. Gtres

El doble frente que afronta la Casa Real noruega -la polémica por la relación de la princesa Mette‑Marit con Epstein y el juicio contra su hijo Marius Borg Høiby, acusado de 39 delitos- ha llevado al rey Harald a intervenir personalmente.

Según la revista Se og Hør, nada más regresar de sus vacaciones en Tenerife, el monarca convocó a su familia más cercana en su residencia privada de Kongsseteren para analizar cómo gestionar la crisis y diseñar una estrategia común.

A la cita habrían asistido la reina Sonia (88), el príncipe Haakon, las princesas Mette‑Marit y Marta Luisa (54) y el marido de esta última, Durek Verrett (51).

La reunión no habría logrado el objetivo de fijar una hoja de ruta. De acuerdo a lo que cuenta el citado medio, los asistentes intentaron "elaborar juntos un plan para gestionar la situación", pero "no lograron ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir".

El Palacio ha evitado comentar la información, mientras la Institución continúa afrontando, por un lado, la pérdida de apoyo popular derivada de la vinculación de Mette‑Marit con Epstein y, por otro, el impacto mediático del juicio de Marius.