La Fiscalía noruega pide 7 años de cárcel para Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, por violación a cuatro mujeres

La Fiscalía de Noruega ha pedido este miércoles, 18 de marzo, siete años y siete meses de cárcel para Marius Borg Høiby (29 años), hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit (52), en el marco del juicio por 40 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas, Nora Hakland.

En concreto, la petición de la Fiscalía es que Hoiby sea condenado a una pena de siete años y siete meses y se impongan medidas de destinadas a proteger a las víctimas, como una orden de alejamiento de dos años respecto a una de las víctimas.

El hijo de la princesa heredera ha sido acusado de un total de 40 delitos en el juicio que ha durado siete semanas, y de los que la Fiscalía le declara culpable de 39.

También plantea que le sean confiscados varios dispositivos de almacenamiento de datos, incluidos tres iPhones y un MacBook y retirarle el permiso de conducir por un período de dos años.

Recreación de una de las sesiones de juicio de Marius Borg.

Puesto que el hijo de Mette-Marit ha estado en prisión preventiva en varias ocasiones, se ha aplicado una reducción de 63 días en relación con los días que ya ha estado encarcelado.

Aparte de las agresiones sexuales, el joven de 29 años también está acusado de grabar los genitales de cuatro mujeres sin su conocimiento, así como amenazas contra un hombre, acoso a la Policía e infracciones de la normativa de tráfico.

El juicio en su contra empezó el pasado 3 de febrero.

"Este caso ha sido, con mucho, la experiencia más estresante de toda mi vida. La presión mediática me ha deshumanizado por completo. Ya no soy Marius, soy un monstruo... Soy objeto de odio de toda Noruega", ha asegurado Marius en la última sesión de juicio.

En las últimas horas, Borg se ha derrumnbado en el Tribunal de Distrito de Oslo. Se ha sentido, según sus propias palabras, "deshumanizado" por el proceso.

También ha puesto de manifiesto el hijastro de Haakon de Noruega que se siente solo: "He perdido el 98% de mi red social. Los pocos que me quedan no se atreven a ir a un restaurante conmigo. No quieren que los vean y... Sí, es... Me siento completamente solo".

A nivel de salud, ha declarado: "Me están evaluando para detectar un posible trastorno de estrés postraumático (TEPT).Tengo ansiedad social severa. Tengo depresión profunda".

Marius Borg. Gtres

Según su testimonio, también padece una especie de paranoia, "vinculada al miedo a ser perseguido por la policía", tal y como adelantó, hace unos días, el diario Dagbladet.

"Entro en pánico en cuanto oigo un coche con neumáticos con clavos. Temo que sea la policía que viene a arrestarme. [...] Ya no puedo confiar en nadie ", ha destacado.

"Salir en el periódico, durante todos los días del año, te afecta como persona. Porque ya no sabes quién eres. No me reconozco en lo que escriben sobre mí.Y lo leo todos los días. Y como dije, leo de todo. Es como una obsesión que tengo", ha agregado.

Marius ha acusado a los medios de comunicación de haber destrozado su vida desde su infancia. "La prensa me persigue desde que tenía tres años. Me han acosado y atormentado. Me parece absolutamente horrible que estén aquí sentados", ha dicho.

También ha reconocido haberse dejado llevar por los excesos: "He vivido una vida que creo que pocos aquí pueden comprender. Muchas fiestas, alcohol, drogas".

Cree que la sobreexposición en la prensa ha tenido mucho que ver con su conducta: "Se me conoce principalmente por ser hijo de mi madre. Siempre he tenido una necesidad imperiosa de reconocimiento".

Cargos

La lista de cargos contra el hijo de la princesa de Noruega es la lista de la vergüenza. Entre los delitos que se le adjudican se encuentran:

- Cuatro presuntas violaciones.

- Grabaciones clandestinas de órganos genitales de mujeres sin su consentimiento.

- Maltrato físico y psicológico continuado a sus parejas o exparejas.

- Violación reiterada de órdenes de alejamiento.

- Amenazas de muerte.

- Vandalismo.

- Transporte de drogas.

- Infracciones de tráfico.

- Episodios de desorden público.

- Insultos a un agente de policía.

Más de una decena de personas figuran como agraviadas, como las influencers Sophie Elise Isachsen, Caroline Nitter y Anniken Jørgensen y la actriz Mia Gundersen.

Marius Borg se ha declarado inocente de las acusaciones de índole sexual y sí ha reconocido otros delitos como el haber transportado cocaína pero solo, según él, en una ocasión y de un punto a otro.