Los demoledores wasaps de Marius Borg a una exnovia: "Te pido que te pongas algo de ropa y te vistes como una prostituta"

El juicio contra Marius Borg Høiby (29 años) por 40 delitos, entre los que hay cuatro violaciones a distintas mujeres, está a punto de llegar a su fin. Este jueves, 19 de marzo, será la última sesión en el Tribunal de Distrito de Oslo, tras seis intensas semanas de comparecencias ante el juez.

El proceso ha sido largo y cada vez más complicado a medida que avanzaba el caso. En una de las últimas vistas, antes de que el magistrado se retire a deliberar, se han desvelado los demoledores mensajes que el joven se intercambió con una de sus exparejas que le acusa de maltrato.

Según VG, uno de los medios de comunicación más importantes de Noruega, se han leído más de 830 páginas de mensajes enviados durante el año que estuvieron juntos el hijo de Mette-Marit (52) y la que fuera su novia Nora Haukland (28).

Marius Borg junto a Haakon de Noruega y Mette-Marit. Getty Images

Esos wasaps se han convertido ahora en una de las pruebas clave para intentar aclarar si la relación estuvo marcada por un "régimen de miedo" o por una dinámica conflictiva pero recíproca entre la pareja.

Los mensajes muestran una relación a ratos turbulenta, con discusiones, reproches y acusaciones, pero también hay declaraciones de amor mutuas. Para la Fiscalía, ese intercambio demuestra que ella vivía sometida a miedo y control; para la defensa, en cambio, reflejan una relación tensa pero entre iguales.

La Fiscalía

Marius Borg y la influencer Nora Haukland mantuvieron una relación sentimental de aproximadamente un año. Los mensajes que se han mostrado en el tribunal corresponden a ese periodo juntos y a los meses posteriores a la ruptura.

Según la fiscal encargada del caso, en ellos se demuestra claramente el sometimiento de la joven y dibujan un Marius controlador y lleno de ira.

"Te pido que te pongas algo de ropa, ya que vas a ir con mis amigos, y luego haces exactamente lo contrario y te vistes como una puta", le escribe el hijo de la princesa Noruega a su pareja.

Este es solo uno de los ejemplos que se han leído en la sala. La acusación subraya además que, según estos textos, ella habría llegado incluso a rechazar trabajos por presión de Marius.

"Ambos sabemos que Kompani -reality show noruego- va a arruinar nuestra relación. Todo se va a ir al traste, y tú lo sabes tan bien como yo. Te he explicado muy claramente lo que pienso sobre que participes en un reality donde estarás aislado del mundo exterior", le escribe Marius a su novia.