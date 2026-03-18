Los demoledores wasaps de Marius Borg a una exnovia: "Te pido que te pongas algo de ropa y te vistes como una prostituta"
A escasas horas de que finalice el juicio, se han filtrado las conversaciones del hijo de Mette-Marit con una de sus supuestas víctimas.
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El juicio contra Marius Borg Høiby (29 años) por 40 delitos, entre los que hay cuatro violaciones a distintas mujeres, está a punto de llegar a su fin. Este jueves, 19 de marzo, será la última sesión en el Tribunal de Distrito de Oslo, tras seis intensas semanas de comparecencias ante el juez.
El proceso ha sido largo y cada vez más complicado a medida que avanzaba el caso. En una de las últimas vistas, antes de que el magistrado se retire a deliberar, se han desvelado los demoledores mensajes que el joven se intercambió con una de sus exparejas que le acusa de maltrato.
Según VG, uno de los medios de comunicación más importantes de Noruega, se han leído más de 830 páginas de mensajes enviados durante el año que estuvieron juntos el hijo de Mette-Marit (52) y la que fuera su novia Nora Haukland (28).
Esos wasaps se han convertido ahora en una de las pruebas clave para intentar aclarar si la relación estuvo marcada por un "régimen de miedo" o por una dinámica conflictiva pero recíproca entre la pareja.
Los mensajes muestran una relación a ratos turbulenta, con discusiones, reproches y acusaciones, pero también hay declaraciones de amor mutuas. Para la Fiscalía, ese intercambio demuestra que ella vivía sometida a miedo y control; para la defensa, en cambio, reflejan una relación tensa pero entre iguales.
La Fiscalía
Marius Borg y la influencer Nora Haukland mantuvieron una relación sentimental de aproximadamente un año. Los mensajes que se han mostrado en el tribunal corresponden a ese periodo juntos y a los meses posteriores a la ruptura.
Según la fiscal encargada del caso, en ellos se demuestra claramente el sometimiento de la joven y dibujan un Marius controlador y lleno de ira.
"Te pido que te pongas algo de ropa, ya que vas a ir con mis amigos, y luego haces exactamente lo contrario y te vistes como una puta", le escribe el hijo de la princesa Noruega a su pareja.
Este es solo uno de los ejemplos que se han leído en la sala. La acusación subraya además que, según estos textos, ella habría llegado incluso a rechazar trabajos por presión de Marius.
"Ambos sabemos que Kompani -reality show noruego- va a arruinar nuestra relación. Todo se va a ir al traste, y tú lo sabes tan bien como yo. Te he explicado muy claramente lo que pienso sobre que participes en un reality donde estarás aislado del mundo exterior", le escribe Marius a su novia.
"En mi opinión, es como si estuvieras cambiando nuestra relación por unos míseros miles de dólares y algo de tiempo en la televisión".
Aunque, sin duda, los mensajes más graves que se han desvelado son los que corresponden a un incidente entre la pareja en Oslo en 2022, donde se cree que Høiby golpeó a Haukland, la estranguló y le gritó. Una acusación que él niega.
Nora: "Me estrangulaste. Tres guardias lo vieron, si quieres oírlo de nuevo".
Marius: "Nunca he sido violento contigo. Jamás".
Nora: "Espero que recibas la ayuda que necesitas".
Marius: "Puedes creer lo que te dé la gana, pero no voy a asumir eso. Puede que haya sido un idiota, pero jamás he sido violento".
La joven influencer habla incluso de una marca en su cuello. "Si te he lastimado, lo siento mucho. Lo asumo completamente. Pero siento que no he sido violento. He sido duro, sí, pero no violento", le contesta Marius.
Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado siete años y siete meses de prisión.
La defensa
Los abogados del hijo de Mette-Marit defienden que lo que se desprende de las conversaciones entre los jóvenes es una relación tóxica en la que ambos discuten con dureza.
Entre los textos, hay uno en el que la influencer le pide explicaciones a su novio por seguir a otra chica en redes sociales de la que no se desvela el nombre. Lo que demuestra los celos de ella.
"Si vas a perseguir y seguir a chicas solteras, entonces quédate soltero. Es una falta de respeto tremenda", le recrimina. Marius y Nora rompieron finalmente el 6 de julio de 2023.
Está previsto que en mayo se dicte sentencia. Mientras tanto Marius se encuentra en prisión preventiva por el riesgo de reincidencia, ya que fue detenido de nuevo justo antes de comenzar el juicio por un incidente con otra expareja.
En su declaración, Høiby se declaró no culpable de las violaciones y de los abusos más graves.