Felipe VI y Letizia se reunirán con el papa León XIV en el Vaticano la próxima semana

El próximo viernes 20 de marzo, Felipe VI (58 años) y la reina Letizia (53) serán recibidos en audiencia por el Papa León XIV (70) en la Ciudad del Vaticano.

La cita, incluida en la agenda oficial difundida por la Casa del Rey, se produce en un momento especialmente significativo: apenas tres meses antes de la visita que el Pontífice realizará a España en junio, la primera desde el inicio de su pontificado.

La estancia de los Reyes en Roma no se limitará al encuentro con el Papa. Tras la audiencia, Felipe VI participará en la toma de posesión como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor.

Una tradición que se remonta a varios siglos y que está reservada exclusivamente a los jefes de Estado españoles.

Este título honorífico, concedido durante el reinado de Felipe IV, subraya la estrecha vinculación entre la monarquía española y una de las cuatro basílicas papales más importantes de Roma.

La reunión del próximo 20 de marzo será la segunda ocasión en la que Felipe VI y la reina Letizia se encuentren con León XIV.

El primer saludo tuvo lugar el 18 de mayo del año pasado, cuando los Reyes asistieron en la basílica de San Pedro a la misa solemne que marcó el inicio del pontificado del nuevo papa.

Tras la ceremonia, ambos pudieron conversar brevemente con él y trasladarle su deseo de recibirlo pronto en España, una invitación que ahora se materializa. La respuesta del Pontífice no se ha hecho esperar.

León XIV viajará a España entre el 6 y el 12 de junio, en el que será su cuarto viaje internacional desde que asumió el cargo.

Su itinerario incluirá Madrid, Barcelona y Canarias, tres destinos que reflejan tanto la diversidad territorial del país como la relevancia histórica y social de la Iglesia en estas regiones.

La relación entre la Casa Real española y el Vaticano ha sido constante a lo largo de los años, con momentos especialmente significativos.

En abril de 2025, apenas un mes antes del primer encuentro con León XIV, los Reyes viajaron a Roma para asistir al funeral del papa Francisco, celebrado en una multitudinaria ceremonia en la Plaza de San Pedro.

Francisco había recibido a Felipe VI y Letizia en audiencia en 2014, durante el primer viaje oficial al extranjero que realizaron como monarcas. Incluso antes de su proclamación, los entonces príncipes de Asturias participaron en actos relevantes en el Vaticano.

En 2013 asistieron a la misa de inicio del pontificado del propio Francisco, un gesto que reforzó la continuidad institucional entre la Corona española y la Santa Sede.

Uno de los momentos más destacados de la visita será la ceremonia en la que Felipe VI tomará posesión como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor.

Esta basílica, una de las más antiguas de Roma y una de las cuatro basílicas papales junto con San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, mantiene un vínculo especial con España desde hace siglos.

El privilegio fue otorgado durante el reinado de Felipe IV, consolidando una tradición que ha sobrevivido a cambios políticos, sociales y religiosos.

La figura del protocanónigo no implica funciones litúrgicas activas, pero sí representa un reconocimiento simbólico de la relación histórica entre la monarquía española y la Iglesia católica.