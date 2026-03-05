El expríncipe Andrés desaloja otra casa real ante el escándalo por su vínculo con Epstein 12 días después de su detención

El expríncipe Andrés (66 años), despojado de sus títulos por sus vínculos con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, ha solicitado la rescisión de su arrendamiento privilegiado de East Lodge, una vivienda de la Corona situada cerca de su antigua residencia en Sunninghill Park, al sur de Inglaterra, según informan los medios británicos.

La pintoresca casa data del siglo XIX. Tiene un solo piso y está construida con techo de paja. Estaba realquilada a un empleado por menos de 13.000 libras (14.950 euros) al año, muy por debajo del valor de mercado.

Se trata de una casa de campo catalogada de Grado II, a ocho kilómetros de Windsor.

Imagen de East Lodge. Google

El arrendamiento, firmado en 1998 en términos favorables por Andrés Mountbatten-Windsor con Crown Estate, que gestiona las propiedades de la Corona para el erario público, y renovado en 2025, está bajo escrutinio parlamentario junto a otras residencias reales.

La decisión se ha tomado este pasado martes, 3 de marzo, 12 días después de la detención de Andrés.

El pasado febrero, a instancias del rey Carlos III (77), el ex duque de York ya dejó Royal Lodge, su residencia principal en Windsor, situada a unos 40 kilómetros de Londres, por la que pagaba un alquiler simbólico de "un grano de pimienta".

Entonces se trasladó a una propiedad privada del monarca en Sandringham, en el este inglés. El 19 de febrero, Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido en Sandringham por la Policía y posteriormente puesto en libertad.

A día de hoy permanece bajo investigación por presunta conducta indebida en cargo público, relacionada con el envío de información sensible a Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Gobierno británico entre 2001 y 2011.

El expríncipe Andrés en una imagen de archivo. Gtres

El pasado octubre, el rey Carlos III despojó a su hermano de todos sus títulos tras revelarse la magnitud de su relación con el magnate estadounidense, quien murió en 2019 en prisión cuando esperaba el juicio por tráfico de menores.

Una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, quien se quitó la vida el pasado abril, acusó al exduque de York de haber abusado de ella en 2001, cuando era menor de edad.

Una información que el expríncipe Andrés sigue negando, pese a que en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda civil por una cifra estimada de 12 millones de libras (13,8 millones de euros).

A raíz del escándalo, la Comisión de cuentas públicas del Parlamento británico prevé investigar la gestión del patrimonio inmobiliario de la Corona por parte de Crown Estate, cuyos beneficios se destinan al erario público y financian además la subvención anual a la familia real, que mantiene ingresos propios de sus propiedades y empresas privadas.