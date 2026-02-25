Nuevo escándalo en Noruega: Marius Borg podría tener un hijo secreto, del que presumió en una fiesta y "mostró fotos"

Malos tiempos para la monarquía noruega. Mientras el rey Harald (89 años) sigue ingresado en un hospital del sur de Tenerife por "una infección y una deshidratación", sufridas durante sus vacaciones invernales en la isla, el foco mediático se ha desplazado hacia Oslo.

Allí, en el Tribunal del Distrito, el drama avanza día a día con el juicio contra Marius Borg Høiby (29), hijastro del príncipe heredero Haakon (52) e hijo de la princesa Mette-Marit (52), en un proceso que ya se ha convertido en uno de los mayores escándalos para la Casa Real noruega.

Este pasado martes, 24 de febrero, se ha alcanzado el día 14 de los 28 previstos en el juicio contra Marius Borg, acusado de 28 cargos, de los cuales ha admitido 24, declarándose inocente de cuatro violaciones.

El caso, que ya era extremadamente sensible por la gravedad de los delitos imputados y por el apellido del acusado, ha dado un nuevo giro con la declaración de un testigo que asegura que el hijo de la Princesa le habló de un supuesto hijo durante una de las fiestas clave de la causa.

Marius Borg, en una fotografía tomada en Asker, en 2022. Gtres

Ese testigo fue citado el pasado viernes en la sala 250 del Tribunal de Oslo, donde se intentaba esclarecer lo ocurrido en un hotel del barrio de Grønland, en la capital, en noviembre de 2024.

Según la acusación, fue allí donde Marius habría violado a una mujer a la que conoció esa misma noche en una fiesta. Él niega toda responsabilidad penal en este asunto.

El amigo de la víctima, llamado a declarar, relató que, durante aquella noche, Marius habría hablado abiertamente sobre su vida personal y, en concreto, sobre su supuesta paternidad.

"Le contó cosas sobre cómo había tenido una infancia difícil y le habló de su hijo y le mostró fotos de él, y cosas que le dieron confianza", explicó el testigo ante el tribunal.

De acuerdo con su versión, la víctima se sintió más tranquila porque creyó estar ante alguien que también cargaba con una historia compleja.

Sin embargo, en el propio juicio quedó claro que ese testigo no estuvo presente en la fiesta donde se habría producido la violación, y que todo lo que relata procede de las conversaciones que mantuvo con su amiga al día siguiente.

Retrato de Marius, durante una de las primeras sesiones de su juicio. Gtres

Que esta declaración, escuchada el viernes, no se haya hecho pública hasta este miércoles, 25 de febrero, tiene que ver con la cautela extrema de la prensa noruega. Los medios dudaban de si podían difundirla sin vulnerar normas de protección de la intimidad.

Finalmente, ha sido el diario VG el que ha decidido informar, apoyándose en dos elementos clave: la revelación se hizo en audiencia pública, con presencia de público y periodistas noruegos e internacionales, y sobre este punto concreto no se dictó prohibición judicial de informar.

La información es explosiva: de confirmarse, estaríamos ante el posible nieto de la princesa Mette-Marit y tío de la futura reina Ingrid Alexandra (22).

Sin embargo, el Palacio Real de Oslo se mantiene firme en su estrategia de no asumir ningún tipo de vocería sobre Marius Borg. VG asegura que lleva cuatro días intentando obtener una aclaración oficial, sin éxito.

Cualquier asunto relativo a Marius queda en manos de sus propios abogados, aunque lo que esté en juego sea una eventual paternidad que afectaría directamente al árbol familiar de la realeza.

Los letrados del acusado, por su parte, han optado por una fórmula de máxima prudencia. Preguntados específicamente por la existencia de un hijo, han contestado: "Esta información es desconocida para nosotros y queremos advertir contra la difusión de tales rumores".

Otras preocupaciones

Este supuesto hijo se suma a un contexto ya gravemente complicado para la monarquía noruega. Por un lado, el rey Harald convalece en Tenerife tras su ingreso hospitalario, lo que alimenta la preocupación por su salud y por la estabilidad institucional.

Por otro, el juicio a Marius Borg amenaza con prolongarse durante semanas, con un goteo constante de testimonios y detalles incómodos. A todo ello se añaden las investigaciones y debates que siguen abiertos en torno a la relación pasada de la princesa Mette-Marit con Jeffrey Epstein.