Mohamed VI y su hijo Moulay Hassan reaparecen juntos tras meses de incógnitas sobre la salud del monarca

Mohamed VI (62 años) ha reaparecido públicamente junto a su hijo, el príncipe heredero Moulay El Hassan (22), con motivo del inicio del Ramadán 1447 del calendario islámico -un periodo de ayuno y abstinencia y uno de los cinco pilares del islam-.

Padre e hijo se han dejado ver juntos después de casi cuatro meses sin protagonizar un acto público conjunto. La última vez fue durante la inauguración del Complejo Hospitalario Universitario Internacional Mohammed VI de Rabat, en noviembre de 2025.

Desde entonces, las ausencias del Rey en la agenda pública habían alimentado las especulaciones sobre su estado de salud, mientras Moulay Hassan multiplicaba sus compromisos oficiales en solitario.

King Mohammed VI, accompanied by Crown Prince Moulay El Hassan, launched the national “Ramadan 1447” operation in Salé, benefiting 4.36M people. The initiative distributes 34,550 tons of food to vulnerable families across Morocco. #BridgeMorocco #RamadanMorocco pic.twitter.com/RTf6EBFcLv — Bridge Morocco (@BridgeMorocco) February 23, 2026

Este martes, 24 de febrero, el rey de Marruecos ha elegido el barrio de Al Inbiâat, en Salé -al norte de Rabat-, para su puesta en escena más esperada: el lanzamiento de la operación nacional Ramadán 1447, una campaña solidaria que proporcionará alimentos básicos a millones de marroquíes en situación vulnerable.

A su lado, en todo momento, ha estado Moulay, reforzando la imagen de continuidad dinástica en un momento en el que la salud del monarca ha centrado las miradas dentro y fuera del país.

Padre e hijo se han dejado ver conversando, compartiendo gestos de complicidad y recorriendo la zona mientras saludaban a los asistentes.

El monarca, vestido de manera sobria y tradicional, ha presidido el acto con semblante sereno, mientras el príncipe heredero asumía un papel muy activo, moviéndose con soltura entre autoridades, voluntarios y beneficiarios.

Uno de los momentos clave de la jornada ha sido cuando Mohamed VI y Moulay Hassan han entregado cestas de alimentos a representantes de familias beneficiarias, antes de posar para una foto con los voluntarios de la operación solidaria.

El gesto, sencillo pero cuidadosamente diseñado, buscó subrayar la vertiente social del reinado y, al mismo tiempo, mostrar a un heredero plenamente integrado en las tareas institucionales.

Cabe destacar que el año pasado -en 2025- la hija menor del monarca marroquí, Lalla Khadija (18), también participó junto a su hermano y su padre en la repartición de cestas.

Problemas de salud

Según el último parte difundido por MAP -la agencia nacional marroquí de noticias- el Rey padece una "lumbociática mecánica asociada a una contractura muscular en la parte baja de la espalda", con dolor lumbar y espasmos, que requiere tratamiento y un periodo de descanso cuyo plazo no se ha precisado.

Moulay Hassan en la Copa África 2025 en Marruecos. GTRES

Este tipo de dolencia puede ser muy incapacitante: dificulta estar de pie, caminar durante mucho tiempo y, sobre todo, aguantar largas ceremonias oficiales.

Este trastorno explicaría que el monarca se haya ausentado de actos tan simbólicos como el 50º aniversario de la Marcha Verde o la inauguración de la Copa África 2025 en Marruecos, donde fue sustituido por Moulay Hassan.

A esto se suman sus antecedentes cardíacos. En 2018 fue operado en París para corregir un trastorno del ritmo del corazón (un flutter o arritmia auricular), y en 2020 volvió a ser intervenido en Rabat por una recurrencia del mismo problema.

En ambas ocasiones, el Palacio subrayó que las operaciones fueron un éxito. Aun así, el hecho de que se hayan espaciado sus apariciones ha alimentado la percepción de que su salud cardiovascular es delicada.