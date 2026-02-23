Sarah Ferguson, refugiada en la clínica de salud mental más cara del mundo: está en Suiza y cuesta 15.000 euros al día

El paradero de Sarah Ferguson (66 años) ha sido una de las grandes incógnitas desde que el expríncipe Andrés (66) fue detenido -y más tarde puesto en libertad- el pasado jueves, 19 de febrero.

Tras conocerse su relación con Jeffrey Epstein, la que fuera duquesa de York se ha mantenido en un segundo plano. Desde el bautizo de su nieta Athena, celebrado en el Palacio de St. James el pasado 12 de diciembre, no se le ha vuelto a ver.

Y es que, después de Navidad, según apunta el Daily Mail, Sarah Ferguson voló a Zúrich, Suiza, para ingresar en Paracelsus Recovery, considerada la clínica de salud mental y rehabilitación más cara del mundo.

El ingreso coincidió con la publicación de nuevos documentos vinculados al caso Epstein y con la creciente presión pública a su entorno. En la clínica, de acuerdo con la información del medio británico, estuvo hasta finales del pasado enero.

El centro, en el que en su día también estuvo ingresada Charlène de Mónaco (48), se publicita uno de los espacios dedicado al bienestar, la salud mental y las adicciones más exclusivos.

Puede llegar a costar más de 13.000 libras al día (alrededor de 15.000 euros) y unos de 125.000 euros o más por un programa de varias semanas.

Ferguson es clienta habitual del centro, según ha explicado una fuente al Daily Mail. "En Paracelsus ella siempre se siente como en casa y sabe que allí recibirá amor y atención, así como tratamiento médico experto cuando se sienta más vulnerable", indica el medio.

Paracelsus Recovery fue fundada por la familia Gerber con una idea revolucionaria para el sector. Su objetivo es tratar a los pacientes de manera personalizada y bajo un enfoque 360, que combina medicina de alta precisión, psicoterapia intensiva y terapias holísticas.

El centro cuenta con 15 profesionales por cliente, lo que significa que psiquiatras, médicos, terapeutas, nutricionistas y especialistas complementarios trabajan exclusivamente para una sola persona durante su estancia.

La clínica apuesta por tratamientos diseñados a medida tras exhaustivos análisis médicos, genéticos, psicológicos y de estilo de vida. El resultado es un programa de un mes tan intensivo que, según el propio centro, equivale a años de terapia convencional.

Funciona como una clínica especializada y resort privado. Los pacientes se alojan en áticos de unos 250 metros cuadrados frente al lago Zúrich, con vistas a las montañas suizas, servicio de chófer, chef privado, personal de apoyo 24 horas y un equipo clínico que se desplaza a la propia residencia para las sesiones diarias.

La mayor parte de los tratamientos se realizan en el propio apartamento, lo que garantiza que el paciente no tenga que pisar las instalaciones médicas ni compartir espacios con otros huéspedes.

Para aquellos que lo prefieren, la clínica también puede organizar estancias en hoteles de lujo cercanos, siempre con el mismo nivel de discreción y soporte terapéutico.

El programa incluye horas de terapia individual, sesiones de psiquiatría, análisis médicos y de laboratorio, evaluación del sueño, intervención nutricional, probióticos para reequilibrar la microbiota intestinal, biofeedback y bioresonancia para ayudar a regular procesos internos, además de un importante componente de psicoeducación para que el paciente comprenda y gestione mejor su diagnóstico a largo plazo.

Tras una estancia prolongada en la clínica, se cree que Sarah Ferguson pasó un tiempo en los Alpes franceses y en los Emiratos Árabes Unidos.