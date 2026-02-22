La tensa reaparición del príncipe Guillermo y Kate Middleton en los BAFTA tras el arresto de Andrés Mountbatten

Sorpresa la que se ha vivido este domingo, 22 de febrero, en el marco de los célebres premios BAFTA, los más importantes del cine británico: los príncipes Guillermo (43 años) y Kate Middleton (44) han decidido asistir, pese a que no lo hacían en conjunto desde 2023.

Los Gales han dado un paso al frente en la que, sin lugar a dudas, es una de sus semanas más delicadas y difíciles en lo que se refiere a la imagen de la Corona británica, tras la detención -y posterior libertad- del príncipe Andrés (65).

Según desliza The Mirror, "hay sutiles indicios de tensión contenida o disimulada. Sus brazos cuelgan libremente a los costados, sugiriendo una confianza asertiva, pero la mano derecha de Guillermo parece mostrar cierta tensión y un leve movimiento de dedos".

"Cuando ellos sonríen en la alfombra aprietan ligeramente los dientes, esto sugiere un aire de determinación en lugar de una actitud completamente relajada ante este evento", agrega una experta consultada por el citado medio.

Los Gales, a su llegada a los galardones. Gtres

No obstante, lo que es un hecho es que el matrimonio ha querido transmitir con esta reaparición un factor clave: la gran unidad entre ellos, pese a la tremenda crisis que afronta la Institución. Ellos, los representantes del futuro de la monarquía, quieren hacer ver que hay serenidad.

El príncipe Guillermo, que ejerce de presidente honorífico de la Academia británica de Cine y Televisión (BAFTA), ha sido el encargado de presentar el galardón BAFTA Fellowship.

Esta distinción, huelga decir, celebra la trayectoria cinematográfica y que en esta 79 edición irá a parar a la directora ejecutiva de NBCUniversal Entertainment, Donna Langley.

La princesa de Gales ha vuelto a pisar la alfombra roja de los BAFTA por primera vez en tres años, ya que Guillermo acudió en solitario en 2024, cuando Kate todavía se recuperaba de una cirugía abdominal y aún no había hecho público su diagnóstico de cáncer.

Los príncipes de Gales, sobre la alfombra de los premios. Gtres

El año pasado fue la primera vez en la última década que ningún miembro de la Familia Real británica estuvo presente en la noche más importante del cine británico. Guillermo redujo su aparición a un vídeo pregrabado.

Por ello, la presencia conjunta de Guillermo y Kate en el Royal Festival Hall ha acaparado todas las miradas en un momento especialmente delicado para la monarquía británica.

Máxime después de que la Policía arrestase, este pasado jueves, 19 de febrero, al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III (77), por supuestas filtraciones confidenciales al pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

El hermano del Rey se encuentra ahora en libertad bajo investigación, tras pasar más de 11 horas interrogado en una comisaría de Norfolk, mientras las autoridades continúan con el registro de la mansión de Royal Lodge, cerca del Castillo de Windsor, que había sido su residencia habitual.

El rostro serio de Kate Middleton. Gtres

Tras conocer su detención, el rey Carlos III emitió un comunicado en el que defendió que "la ley debe seguir su curso", al mismo tiempo que indicó que la familia real continuaría con sus deberes de servicio.

Horas más tarde, el monarca británico acudió a un desfile de la jornada inaugural de la Semana de la Moda de Londres, mientras que Catalina de Gales reapareció este sábado en solitario en un partido de rugby entre Inglaterra e Irlanda en la capital británica.