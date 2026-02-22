Dos escoltas del expríncipe Andrés recibieron órdenes del personal de Epstein para hacer de "porteros" en una fiesta

La foto del paseo del expríncipe Andrés y Epstein por Central Park, durante el viaje del hermano del rey Carlos III a Nueva York en 2010.

A medida que pasan los días salen a la luz nuevos detalles que salpican, aún más, al expríncipe Andrés (66 años), y ponen en evidencia la estrecha relación que tuvo con Jeffrey Epstein.

Según informa este domingo, 22 de febrero, el rotativo The Sunday Times, en el año 2010, el personal que trabajaba al servicio del magnate pederasta dio instrucciones a dos agentes responsables de la seguridad del hermano del rey Carlos III (77) para que protegieran una cena organizada por el pederasta convicto en su mansión de Nueva York.

A la velada, celebrada en honor de que fuera duque de York, acudieron numerosos rostros conocidos, entre ellos el cineasta Woody Allen (90). Antes de que esta tuviese lugar, a los agentes británicos encargados de la protección real se les pidió que protegieran una puerta de la casa del multimillonario en Manhattan.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra imágenes comprometidas del príncipe Andrés. DOJ

Dos escoltas, "porteros" de Epstein

El dominical señala que la sugerencia de que dos agentes de la Policía Metropolitana (Met, en inglés) actuaran como "porteros" del delincuente sexual resultará embarazoso para la mayor y más importante fuerza policial del Reino Unido, que durante muchos años no ha presentado cargos contra nadie en relación con el escándalo de Epstein.

También es probable que sitúe en una posición tan incómoda como polémica a Peter Loughborough (67), exjefe del escuadrón de protección real de la Policía Metropolitana.

Loughborough, séptimo conde de Rosslyn, estuvo a cargo del departamento de protección diplomática y de la realeza del Met de 2003 a 2014.

Actualmente es uno de los asesores más importantes de Carlos III. Desempeña su funciones como mayordomo de la Casa Real y secretario personal del rey y su mujer, Camila (78).

"Parece que el personal de Epstein ordenó a dos oficiales de protección real de Scotland Yard que custodiaran la puerta de su residencia de Manhattan mientras los invitados asistían a la cena", recoge el medio.

Cabe recordar que la fiesta en cuestión tuvo lugar el 2 de diciembre de 2010, durante el viaje de 9 días que realizó Andrés Mountbatten-Windsor a la casa de Epstein en Nueva York. En él tuvieron citas con varias mujeres, entre ellas modelos como Naomi Campbell y su entonces pareja, y jóvenes que venían "después de la escuela".

Además del veterano cineasta Woody Allen, a la fiesta acudieron su esposa, Soon-Yi Previn (55), así como dos presentadores de noticias estadounidenses, Katie Couric y George Stephanopoulos, la comediante Chelsea Handler y el presentador Charlie Rose, conductor de un programa de entrevistas.

El cantante y vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger (82), también fue invitado, pero no pudo asistir.

Tal y como declaró el propio hijo de Isabel III a BBC Newsnight en 2019, aquella visita la realizó únicamente para "cortar lazos" con Epstein. Fue precisamente durante ese viaje cuando fue fotografiado con el financiero paseando por Central Park.

Montaje donde aparece el príncipe Andrés encima de una joven inerme, entre los millones de archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Uno de los agentes, con códigos de seguridad

Esta nueva revelación surge tras las acusaciones de que "guardaespaldas financiados con fondos públicos se acercaron demasiado a Andrés y podrían haber ignorado indiscreciones o posibles delitos", reza el diario.

Las actividades de los agentes de protección personal de Andrés durante su viaje a Nueva York en 2010 fueron objeto de escrutinio hace dos semanas, cuando The Sunday Times reveló que dos de sus guardaespaldas se alojaron con él en la mansión de Epstein durante su estancia, de más de una semana.

Uno de los agentes, Julian Phillips, podría haber recibido códigos de seguridad de las instalaciones para que él y su colega pudieran entrar libremente por la propiedad.

Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que Epstein ofreció personalmente alojar a los agentes de protección de Andrés en su fastuoso inmueble, situado en la calle 71 de la ciudad.

Se cree que la casa, que contaba con una sala de masajes con pinturas de mujeres desnudas, fue durante años escenario de numerosos delitos sexuales.

Jeffrey Epstein en una imagen de archivo. Europa Press.

El papel de los escoltas

Tal y como recoge The Sunday Times, un correo electrónico enviado la noche anterior a la cena, un miembro del personal le escribió a Epstein: "Los dos agentes de protección del Duque, junto con la seguridad del estado, estarán presentes en la cena de mañana... Rich les ha dado instrucciones en la puerta. ¿Desea que Rich se quede a la fiesta o puede irse a casa?".

La referencia a la "seguridad del Estado" indica que también asistieron agentes de protección diplomática estadounidense.

Se cree que el apelativo de "Rich" corresponde a Richard Barnett, ingeniero jefe y exagente de seguridad de Epstein. El asunto del correo electrónico era: "Seguridad para la fiesta".

El pasado viernes, 20 de febrero, la Policía Metropolitana de Londres anunció que se estaba poniendo en contacto con todos los exagentes de protección de Andrés para determinar si pudieron haber presenciado alguna posible irregularidad.

"Se les ha pedido que consideren cuidadosamente si algo de lo que vieron o escucharon… podría ser relevante para nuestras revisiones en curso", anunció el cuerpo.

Recientemente, un exoficial de protección de alto rango ha declarado a LBC Radio que guardaespaldas de la Policía Metropolitana acompañaron a Andrés a Little Saint James, la isla caribeña de Epstein, en al menos dos ocasiones.

En una de ellas, en 1999, un oficial voló en el jet privado del magnate. Según sus declaraciones, los escoltas podrían haber "ignorado intencionadamente" lo ocurrido en la isla.

Por otra parte, Paul Page, un exoficial de protección real, ha asegurado que, en la década de los 90, el exduque de York llevó mujeres al Palacio de Buckingham sin suficientes controles de seguridad. Asimismo, ha afirmado que desde la Met le habían "ordenado que guardara silencio".

2026-02-19T191727Z_948764426_RC27PJAADHQQ_RTRMADP_3_USA-EPSTEIN-BRITAIN-ANDREW.JPG

11 horas bajo arresto

El expríncipe fue detenido el pasado jueves, 19 de febrero, en su casa de Norfolk (al este de Inglaterra), bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

Su detención, que tuvo lugar el mismo día de su 66 cumpleaños, fue ordenada por la Policía de Thames Valley, que investiga una denuncia de que el antiguo duque de York llegó a compartir con Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial de Comercio, entre 2001 y 2011.

Fue liberado 11 horas después de su arresto. A la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk, Andrés fue fotografiado reclinado en la parte trasera interior de un vehículo todoterreno, con aspecto conmocionado. Fue así como fue trasladado nuevamente a su actual domicilio, una vivienda de campo de la finca de Sandringham, en Norfolk.

La investigación sobre las acusaciones de que Andrés filtró información confidencial a Epstein mientras actuaba como enviado comercial de su país sigue abierta y está siendo dirigida por la policía de Thames Valley.