Paul Burrell, exmayordomo del rey Carlos III: "Andrés era terco, malcriado y arrogante. Ha puesto a la Corona de rodillas"

Entró a trabajar en el Palacio de Buckingham con tan solo 18 años. Corría el año 1976 cuando lo contrataron como footman, o lacayo, al servicio de la Casa Real británica.

Lo cierto es que al entrar en la plantilla del Royal Household staff hizo realidad un sueño. Ya desde los ocho años, cuando vio por primera vez el Cambio de Guardia, supo que quería trabajar para la Corona.

Sus funciones consistían en recibir y acompañar a invitados, abrir puertas y asistir en recepciones y actos oficiales. También ayudaba a servir la mesa en comidas privadas, cenas de gala y banquetes de Estado.​

Ocasionalmente se encargaba del equipaje, uniformes y desplazamientos. Incluso realizaba labores de acompañamiento en coches y carruajes.

Tan bien ejerció su oficio dentro de la protocolaria vida diaria de la saga Windsor que poco después fue ascendido a lacayo personal de la reina Isabel II.

Paul Burrell, con Diana de Gales, con la que mantuvo una estrecha relación. @officialpaulburrell

En 1987 pasó a la casa de rey Carlos III (77 años) -entonces príncipe de Gales- y su esposa Diana de Gales en Highgrove como mayordomo. Un cargo que mantuvo posteriormente en Kensington Palace, esta vez únicamente al servicio de la princesa, hasta su fallecimiento, el 31 de agosto de 1997.

En total, Paul Burrell (67) trabajó al servicio de la -hasta ahora- monarquía más poderosa de Europa durante 21 años. Un tiempo más que suficiente para ser testigo directo de la vida y milagros de la vida conyugal del actual Jefe de Estado, así como de los entresijos de todos los miembros de la saga.

EL ESPAÑOL ha hablado con él horas después de la detención y puesta en libertad del expríncipe Andrés (66), al que conoció en las distancias cortas.

En su entrevista con este diario confirma lo que ha repetido hasta la saciedad en televisiones, así como en los 5 extensos y detallados libros que ha escrito sobre el clan Windsor: el exduque de York era de todo menos una persona amable.

Era "terco, malcriado, arrogante y consentido". Alguien que no trataba bien al personal de servicio. Y estaba convencido de merecerlo todo. Daba por sentado que podía tener "todo lo que quisiera" gracias a la protección de su madre, de quien era, clarísimamente, su ojito derecho.

"Hacía la vida imposible a la gente que trabajaba a su alrededor", ha señalado. Paul Burrell charla con este diario sobre el incierto futuro de Andrés, y la hecatombe que atraviesa la institución monárquica en su país tras la vinculación del royal con el magnate pederasta Jeffrey Epstein.

"Debe ser llevado ante la justicia"

P.- ¿Cree que Andrés Mountbatten-Windsor será juzgado tras su detención?

R.- Sí, existe toda la posibilidad de que Andrés sea juzgado. Si se llegaran a presentar cargos, sabemos que la Crown Prosecution Service (CPS) nunca sacaría adelante un caso contra un miembro de la Familia Real, ni contra nadie, a menos que hubiera evidencias suficientes para hacerlo.

¿Cree que su arresto podría deberse a una maniobra del Gobierno para silenciar a la opinión pública sobre la conexión del Andrés con Jeffrey Epstein?

No. Algo así satisfaría al público solo de manera momentánea. Todo el mundo puede percatarse de que este movimiento sin precedentes es un paso en la dirección correcta. Si alguien ha infringido la ley, debe ser llevado ante la justicia.

Andrés ha negado su conexión con Epstein. ¿Llegó usted a ver alguna vez algo extraño en su conducta respecto a las mujeres?

Yo, personalmente, nunca vi ningún comportamiento extraño hacia las mujeres, aunque era de conocimiento público que le gustaban mucho. Respecto a este tema, mi pregunta sería: ¿Por qué no se cuestiona o se interroga a sus escoltas de protección personal, que fueron testigos directos de todos sus movimientos?

"Andrés creía que era intocable"

En la prensa internacional se presenta al expríncipe Andrés como alguien 'caído en desgracia' y un monstruo a raíz de los supuestos abusos sexuales a Virginia Giuffre. ¿Cómo es realmente?

Es justo decir que lo conocí muy bien durante mis años de servicio con Isabel II. Era, en mi opinión, terco, malcriado, arrogante y creído.

Tenía un gran sentido de derecho adquirido. Creía que era intocable y que jamás tenía que rendir cuentas a nadie, a menos que su padre se enterara. En ese caso, había fuegos artificiales.

Paul Burrell trabajó durante más de dos décadas al servicio de la Familia Real británica. Fue lacayo personal de Isabel de Inglaterra y hombre de confianza de Diana de Gales. Cedida.

¿Cómo imagina que ha vivido el expríncipe el hecho de haber sido detenido en una comisaría durante 11 horas?

Dios mío. Una celda está a un mundo de distancia de su mansión de 30 habitaciones en Royal Lodge. Una cama sencilla, un baño y la falta de comodidades domésticas habrán sido un infierno para él.

Está acostumbrado al lujo de cinco estrellas. Puede que esto lo haya hecho poner los pies en la Tierra y darse cuenta de que tiene que rendir cuentas ante la autoridad, no solo aquí, sino también en Estados Unidos. El perdón será difícil para él.

"Carlos III está mostrando resistencia"

¿Qué consecuencias cree que tendrá este escándalo sin precedentes para el rey Carlos III y la monarquía en el Reino Unido?

La monarquía está en crisis. Estamos siendo testigos de la historia. Andrés ha puesto a la Corona de rodillas, y Carlos III es consciente de las consecuencias.

Desde la abdicación de su tío abuelo, el futuro Eduardo VIII, no se había vivido una situación tan grave. Ni siquiera la muerte de Diana provocó tal resentimiento y ese grado de malestar hacia la Familia Real.

El rey Carlos III, sin embargo, está mostrando tener una gran resistencia y está dando los pasos adecuados para dejar claro que nadie está por encima de la ley y que desea alcanzar la transparencia. Sin duda, esto determinará el futuro de la monarquía y también el reinado de Guillermo V.

El expríncipe Andrés y Carlos III, en una imagen de archivo. Getty Images

Algunos medios, como la BBC, analizan ya las posibles consecuencias que los últimos acontecimientos puedan tener en la salud mental de Carlos III. ¿Cómo cree que las polémicas de su hermano afectan al Rey?

Esto puede tener un efecto en la salud mental del Rey, ya que no se ha recuperado del todo de su diagnóstico de cáncer.

Algo muy parecido sucedió con su madre: todo esto afectó a la política interna de la familia y afectó seriamente a nuestra difunta Reina en la recta final de su vida. La carga de los problemas familiares y de la monarquía es una mezcla tóxica.

La reina Isabel II, con el expríncipe Andrés, en las carreras de Ascot, en 2019. GTRES

¿Habría sucedido todo esto si la Reina de Inglaterra siguiera viva?

Es una bendición que nuestra querida difunta Reina no esté viva para ver a su hijo favorito en semejante dilema. A diferencia de sus hermanos, Andrés podía manipular a su madre como quisiera.

¿Cómo era la relación madre e hijo?

Él era quien más la escuchaba y con mayor frecuencia. Utilizó eso en su beneficio. No obstante, esto habría sucedido igualmente.

Pero este problema siempre fue un problema. Y a Isabel, a quien no le gustaba la confrontación, se lo dejó a Carlos para que lo resolviera. Es un legado del que podría haberse librado.

Eugenia y Beatriz de York junto a su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, en una imagen de 2012.

¿Cuál es la situación de Beatriz y Eugenia de York en todo esto? ¿Están realmente siendo apoyadas y protegidas por su tío, el rey Carlos III?

El rey Carlos es un buen cristiano y apoyará a sus sobrinas, Beatriz y Eugenia. Ellas no sufrirán por las indiscreciones de sus padres y serán acogidas por su tío Carlos.

Él sabe distinguir entre la monarquía y la familia. Son dos cuestiones separadas que a veces se confunden y resultan difíciles de separar.