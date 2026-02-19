Conmoción en Reino Unido por la detención de Andrés: acusado de filtrar documentos secretos a Epstein y de mala conducta

Este jueves, 19 de febrero de 2026, quedará por siempre grabado en la memoria de la Familia Real británica tras la detención, sorpresiva, de Andrés Mountbatten‑Windsor, en su casa de Sandringham.

La Policía de Thames Valley llevaba varios días investigando al exduque como sospechoso de mala conducta en cargo público tras su vinculación con el 'caso Epstein'. Un delito cuya pena máxima en Reino Unido es de cadena perpetua.

Así, Andrés Mountbatten‑Windsor ha pasado de ser un miembro caído en desgracia de la Casa Windsor a convertirse en un detenido más en una investigación penal con derivadas internacionales.

La Policía lo ha arrestado como parte de una causa abierta a raíz de los millones de documentos del llamado caso Epstein divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Montaje donde aparece el príncipe Andrés encima de una joven inerme, entre los millones de archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Thames Valley Police, el cuerpo que cubre la zona oeste de Londres y Berkshire, ha confirmado que un hombre de unos 60 años había sido detenido el 19 de febrero bajo sospecha de “misconduct in public office”: mala conducta en un cargo público.

También se ha hecho constar que se están registrando propiedades en Norfolk y Berkshire asociadas a ese sospechoso, el detenido expríncipe.

Aunque la ley británica impide identificar oficialmente al detenido en esta fase, las propias fuentes policiales remitieron a ese comunicado cuando se les preguntó directamente por Andrew Mountbatten‑Windsor, de 66 años.

La investigación llega después de que activistas republicanos denunciaran que el antiguo duque de York, en su etapa como enviado especial de comercio del Reino Unido, habría compartido informes confidenciales con Jeffrey Epstein.

Eso sí, conviene aclarar que el expríncipe no ha sido arrestado este jueves por los abusos sexuales que pesan sobre él -aunque sí se van a revisar-, sino por dos cargos, a saber: revelación de secretos a Epstein y mala conducta en un cargo público.

El príncipe Andrés de Inglaterra, en el funeral de Constantino de Grecia en el castillo de Windsor, en febrero de 2024. GTRES

Al filo del mediodía de este aciago día 19 de febrero, el rey Carlos III (77), hermano de Andrés, ha roto su silencio en forma de comunicado. El monarca inglés ha manifestado su "profunda preocupación" por la detención, pero sostiene que "la ley debe seguir su curso".

Andrés ha negado siempre cualquier conducta delictiva, pero por primera vez se enfrenta a un procedimiento penal que puede traducirse en cargos formales.

A continuación, EL ESPAÑOL recopila los cargos y sospechas que pesan contra el exduque de York.

1. Misconduct in public office (mala conducta en un cargo público)

Se le investiga por presunto abuso de su posición como enviado especial de comercio del Reino Unido, utilizando su cargo y acceso institucional en beneficio de Jeffrey Epstein y su entorno.

La figura de misconduct in public office, según las directrices de la Fiscalía de la Corona, se aplica cuando un funcionario público, actuando en el ejercicio de sus funciones, incurre en una conducta dolosa o gravemente negligente que supone una desviación tan seria de los estándares esperados que constituye un abuso de la confianza pública.

En el caso de Andrés, el foco está en correos y documentos que sugerirían que envió a Epstein informes de viajes oficiales, notas sobre reuniones y análisis comerciales tras una gira por el sudeste asiático en 2010, información que no debía salir del circuito gubernamental.

2. Uso indebido / revelación de información confidencial

El expríncipe Andrés en una imagen de archivo. Gtres

Existe la sospecha sobre Andrés de haber compartido con Epstein información sensible relacionada con viajes oficiales, contactos y asuntos económicos o diplomáticos, obtenida gracias a su función pública.

La Policía de Thames Valley ha reconocido que examina si esos envíos de "confidential trade reports" pueden vulnerar la normativa de secretos oficiales o, al menos, constituir una revelación de datos reservados a un particular sin justificación alguna.

Los investigadores valoran no solo el contenido de los documentos, sino también el contexto en que se produjeron, la frecuencia de esos contactos y si Epstein pudo obtener ventaja económica o de influencia a través de esa información privilegiada.

3. Posible implicación en un episodio de trata con fines sexuales

Aunque los abusos sexuales no están incluidos en las razones por las que se ha arrestado al expríncipe, sí se van a revisar las alegaciones que apuntan a que Epstein habría hecho viajar a una mujer al Reino Unido para un encuentro sexual con Andrés.

En esa línea, se analizará si su conducta puede encajar en delitos vinculados a la Ley de Delitos Sexuales y a la trata de personas, en caso de demostrarse connivencia o aprovechamiento.

Tras la publicación de los nuevos documentos, varias fuerzas policiales -incluida la de Surrey y unidades especializadas en crimen organizado- han confirmado que están "evaluando" testimonios.

También registrando vuelos privados que apuntan a posibles episodios de tráfico de mujeres al Reino Unido con destino a residencias y clubes frecuentados por Epstein y su círculo, entre ellos el entonces duque de York.

De prosperar, no se trataría de un simple asunto de moralidad, sino de posibles delitos de trata, conspiración y facilitación de abusos sexuales, cuyas penas pueden ser muy elevadas.

4. Revisión penal de las antiguas acusaciones de abusos sexuales

Aunque el caso civil de Virginia Giuffre se cerró con un acuerdo extrajudicial sin admisión de culpa, las fuerzas policiales reevalúan si los nuevos documentos -correos, agendas, vuelos- aportan base para posibles cargos de agresión sexual o explotación, algo que por ahora está en fase de análisis y sin imputación formal específica.

Las millones de páginas liberadas por el Departamento de Justicia incluyen registros de viajes, correos y agendas que citan reuniones en Londres, Nueva York y otras localizaciones en fechas que Giuffre y otras mujeres habían señalado ya en demandas y declaraciones bajo juramento.

La policía británica ha admitido que está en contacto con la Fiscalía para "valorar" si alguno de esos materiales puede franquear el umbral probatorio necesario para abrir ahora una causa penal por hechos que, en algunos casos, se remontan a principios de la década de 2000.

La combinación de estos cuatro frentes dibuja un escenario inédito para Andrés Mountbatten‑Windsor.

No se trata sólo del descrédito moral o de consecuencias internas dentro de la Casa Real -pérdida de títulos, expulsión de residencias y ostracismo institucional-, sino de la posibilidad real de sentarse en el banquillo por haber utilizado un cargo público para favorecer a un delincuente sexual.

De momento, la Policía insiste en que está en fase de investigación y que no hay cargos formales, pero su arresto en Sandringham marca un antes y un después en la larga caída del que fue, durante años, el 'hijo mimado de la Reina' y hoy es, ante la ley, un ciudadano más.