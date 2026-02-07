Cronología de los 9 días del expríncipe Andrés en la casa de Epstein, con jóvenes y masaje de pies a manos de una modelo

La foto del paseo del expríncipe Andrés y Epstein por

En diciembre de 2010, el que fuera príncipe Andrés (65 años) viajó a Estados Unidos para alojarse en la casa de Jeffrey Epstein, más conocida como "el piso de los horrores", en Nueva York.

La intención de su viaje, tal y como explicó nueve años después a la periodista Emily Maitlis en el programa Newsnight de la BBC, no fue otra que la de "romper su amistad" con el magnate pedófilo, condenado a 18 meses de cárcel por delitos sexuales relacionados con menores.

Ahora, el relato del exduque de York se desmonta casi por completo. Tras sus recientes fotografías a cuatro patas sobre el cuerpo de una joven en la casa del multimillonario, ahora ha salido a la luz la cronología completa de su visita.

Una que no duró "cuatro días", -como sostuvo en 2019-, sino un total de nueve. Y en la que juntos disfrutaron de un vertiginoso programa de reuniones y fiestas, algunas de ellas con jóvenes estudiantes y suculentas cantidades de dinero en efectivo...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra imágenes comprometidas del príncipe Andrés. DOJ

"La alocada visita" de Andrés a Epstein

Según el Daily Mail, los últimos correos electrónicos que han salido a la luz a raíz de la desclasificación masiva de documentos de Epstein revelan cómo fueron los nueve días de Andrés Mountbatten-Windsor en la mansión del financiero.

Hace 15 años, el hijo de la reina Isabel II contó ante las cámaras de la cadena británica que su encuentro tenía como único fin cerrar un capítulo con un hombre al que nunca consideró su "amigo íntimo". Y calificó su estancia como "una mala decisión" de la que se arrepiente.

Lo cierto es que ambos participaron en actividades propias de dos colegas muy bien avenidos. A su llegada, el royal fue agasajado con un tratamiento facial por su anfitrión. Además, le facilitó "un coche con conductor para su uso durante la semana".

Más tarde recibirían a chicas que llegaban "después de la escuela". Lo cierto es que durante la visita de Andrés a Nueva York se vio a todo un desfile de mujeres jóvenes entrando y saliendo de la mansión de casi 2.000 metros cuadrados de Epstein en la Gran Manzana.

El citado diario británico asegura que, gracias a los mails a los que han tenido acceso, "se puede revelar toda la sórdida verdad sobre la alocada visita de Andrés".

En dos de esos correos electrónicos, Epstein apuntó que alguien "vendría después de la escuela". No está claro si dichos mensajes hacen referencia a la misma chica.

Tampoco queda claro a qué se refiere exactamente cuando menciona la palabra "escuela". Cabe recordar que en Estados Unidos el término School se usa de forma coloquial e indistinta para referirse a cualquier institución educativa, incluyendo la universidad.

Ese mismo día, Epstein envió un mensaje a su contable pidiéndole que "trajera 5.000 dólares en efectivo".

"No hay nada que explique estos misteriosos correos electrónicos, pero hay una gran cantidad de evidencia de que Epstein atraía a colegialas para abusar de ellas en su casa de Florida, donde guardaba fajos de dinero en efectivo para darle 300 dólares a cada víctima", cita el rotativo.

El príncipe Andrés de Inglaterra, en el funeral de Constantino de Grecia en el castillo de Windsor, en febrero de 2024. GTRES

Lunes 29 de noviembre de 2010

El entonces príncipe Andrés vuela a Nueva York y envía un correo electrónico a su amigo a las 18:43 para avisarle de su llegada: "He aterrizado". El asistente de Epstein le reserva a Andrés un tratamiento facial en el exclusivo Core Club de Nueva York, cuya entrada solo está permitida a los miembros.

Tal y como destaca Daily Mail, "Epstein se pasa el día alardeando de su visitante real". Y en un correo electrónico a un multimillonario le dice: "Andrés estará en Nueva York conmigo esta semana. Excelentes reflexiones".

También recibe una fotografía de una chica de Bielorrusia y aparentemente envía un correo electrónico a alguien pidiéndole "su talla de sujetador y bragas".

Esa noche, Epstein recibe un correo electrónico que dice: "Hola Jeffrey, mañana trabajo y estudio. El miércoles puedo ir entre las 4 y las 6:30". Esa misma joven le pide dinero para comprarse calzado para los ensayos de ballet.

Imagen de archivo de Jeffrey Epstein difundida por el Departamento de Justicia como parte del último conjunto de documentos sobre el difunto delincuente sexual condenado. E. E.

Martes 30 de noviembre de 2010

Ese día, el príncipe Andrés desayuna con el empresario Andrew Farkas, al frente de firmas de inversión y gestión de activos vinculadas al sector inmobiliario de alto nivel.

El poderoso magnate mantiene vínculos de negocios indirectos con el presidente Donald Trump (79). Durante años, fue copropietario, junto con Epstein, de una marina deportiva en la isla caribeña de St. Thomas.

También fue benefactor del exgobernador Andrew Cuomo. No solo le aportó personalmente cientos de miles de dólares a sus aspiraciones a gobernador. Más tarde volvería a ayudarlo financieramente en su intento de volver a la política como candidato a la alcaldía de Nueva York.

Ese día, Andrés Mountbatten-Windsor, -que entonces asumía las funciones de enviado comercial de Gran Bretaña-, recibe un correo electrónico de su oficina en el Palacio de Buckingham con informes de Whitehall sobre su reciente viaje a China, Vietnam y Singapur. Apenas cinco minutos después reenvía el mail íntegro a Epstein.

Por su parte, Jeffrey Epstein envía un correo a su contable en el que apunta: "¿Veronika? Envía otros 500 euros a Emily".

También se hace mención a otra chica en la "escuela" que queda en visitarnos "esta noche". Parece tratarse de una tal Jenya, de Bielorrusia, que "quiere venir a las 3". En el mensaje se indica, además, que a las 4.38 "Olga está aquí".

Peggy Siegal, en el funeral de Reinaldo Herrera Guevara, marido de la diseñadora Carolina Herrera, en Nueva York, en marzo de 2025. GTRES

Miércoles 1 de diciembre de 2010

Arrancan los preparativos de una cena llena de celebrities en la que el entonces príncipe Andrés es el invitado de honor. Se trata de una velada organizada por la relaciones públicas de Nueva York Peggy Siegal, famosa por sus proyecciones privadas y cenas con estrellas de Hollywood, directores, magnates y políticos.

Siegal desea celebrar la liberación de Epstein de su sentencia de 18 meses de prisión por solicitar prostitución e inducir a una menor a la prostitución.

La lista de invitados VIP incluye al director de cine Woody Allen (90) -cuyas imágenes aparecen en el archivo fotográfico de Epstein- y su esposa Soon-Yi (55).

También cuenta con Mick Jagger (82). El líder de los Rolling Stones manifiesta por escrito que "le encantaría venir", pero se encuentra en Francia.

La actriz británica Kate Winslet (40) también formaba parte de las personas candidatas a ser invitadas a la jornada.

Montaje donde aparece el príncipe Andrés encima de una joven inerme, entre los millones de archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Jueves 2 de diciembre de 2010

Es la noche de la gran fiesta. Epstein y los organizadores de la velada "se preocupan por las flores, los manteles individuales y la decoración", tal y como adelanta Daily Mail.

Según detalla el rotativo, "Epstein encuentra tiempo para asesorar a una modelo rusa que dice que sus padres están preocupados por los trámites de su pasaporte".

Viernes 3 de diciembre de 2010

Hay constancia de varios correos electrónicos que recogen el éxito de la fiesta. Cabe recordar que el expríncipe Andrés contaría en 2019 a la periodista británica Emily Maitlis una versión muy distinta de aquella gran celebración llena de rostros conocidos y personalidades.

"Fue una cena pequeña", dijo en su polémica entrevista en televisión en la BBC. Un relato radicalmente opuesto a la realidad.

Esa noche, la agenda de Jeffrey Epstein recoge: 'Enfrentamiento con Mark Packer', una personalidad deportiva de la televisión estadounidense.

Jeffrey Epstein junto al director del documental 'Melania', Brett Ratner, fotografiados con dos jóvenes. Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sábado 4 de diciembre de 2010

Epstein y el exduque de York van de compras juntos a Barneys, la mítica cadena de grandes almacenes de lujo fundada en 1923, famosa por vender moda de alta gama, que cerró sus tiendas físicas en 2020 tras declararse en bancarrota.



También se reunieron para almorzar con Faith Kates, fundadora de NEXT Model Management. Epstein envió un conductor a recoger a la modelo Lana al aeropuerto y le comunicó que la alojaría "una o dos noches".

Mientras tanto, el magnate empieza a planificar una velada. "¿Alguien nuevo para esta noche?", pregunta a un destinatario desconocido en un correo electrónico. Este le responde que están "trabajando en eso" y ofrece dos mujeres.

Otra persona le ofrece una chica "mitad suiza, mitad rusa" que es "sexy y divertida".

Steve Bannon también fue fotografiado con el cineasta Woody Allen. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Domingo 5 de diciembre de 2010

Este día se produce la "infame foto" de Central Park, según recoge el citado medio. Antes de su fatídico paseo por el parque, asisten a Core, el exclusivo club privado del que Epstein es socio. Allí invitan a Woody Allen y Soon-Yi a desayunar bagels.

Sobre este día, cabe tirar nuevamente de lo que declaró el hijo de la desaparecida Isabel II en el espacio Newsnight para dar fe de sus contradicciones. En su entrevista en la cadena británica insistió en que únicamente se reunió con Epstein "tres veces" durante su viaje.

Otro de los momentos que disfruta el royal en su estancia en Nueva York recuerda bastante a la escena que narró Virginia Giufrre en sus memorias póstumas, Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice.

En el libro, que salió a la luz en octubre de 2015, relata cómo él "estuvo especialmente atento a mis pies, acariciándome los dedos y lamiendo mis arcos".

Una vez más, el expríncipe vuelve a recibir un tratamiento muy especial en la porción terminal de sus extremidades inferiores. Una zona de su anatomía que, a tenor de las informaciones que salen a la luz, le resulta de lo más estimulante. Más aún si es masajeada a manos de una fémina.

"Andrés recibe un masaje de pies de una modelo rusa mientras él y Epstein ven una copia anticipada de El discurso del rey, que llegó a través de Peggy Siegal y Harvey Weinstein", cita Daily Mail.

El príncipe Andrés con una joven inerme en el suelo, uno de los archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado con el 'caso Epstein'. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Lunes 6 de diciembre de 2010

Un correo electrónico de Peggy Siegal revela: "Es la última noche de Andrés. ¿Quieres venir o ayudar?". Otro mail, enviado al banquero Jes Staley destaca que la modelo Naomi Campbell (55) y su novio "vendrán a cenar a las 9, ¿quieres?".

Asimismo, "llegan otros 5.000 dólares en efectivo del contable de Epstein", según recoge el rotativo. Y "se ve a Andrés en la puerta saludando a Katherine Keating, hija de un ex primer ministro australiano".

Martes 7 de diciembre de 2010

El expríncipe Andrés finalmente regresa a su residencia, en el Reino Unido. Poco después envía una tarjeta de Navidad agradeciendo las atenciones recibidas por parte de Epstein.

"Fue genial pasar tiempo con mi familia estadounidense. Estoy deseando volver a reunirme con vosotros pronto", reseña en su escrito.