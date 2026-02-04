Marius Borg, entre lágrimas, testifica en su juicio por presuntas violaciones: "Me han acosado y atormentado"

Este miércoles, 4 de febrero, ha tenido lugar la segunda jornada del juicio contra Marius Borg (29 años), el hijo de Mette-Marit de Noruega (52).

La expectación ha sido máxima desde primera hora. El primogénito de la Princesa, acusado de varios delitos de violación y maltrato, ha testificado por primera vez ante el Tribunal de Oslo.

Nada más poner un pie en la sala, Borg ha recalcado que estaba dispuesto a explicarse abiertamente.

Retrato de la estancia de Marius en los juzgados de Oslo el martes, 3 de febrero. Gtres

"Es increíblemente difícil hablar delante de tanta gente", ha confesado Marius al entrar en la estancia judicial, rompiendo a llorar ante los allí presentes.

Borg, en la misma línea, ha confesado que pretende actuar lo mejor posible: "Como probablemente vieron ayer, las cosas no van muy bien, así que estoy bastante medicado. Así que, si a veces las cosas van un poco lentas, solo tengo que disculparme por ello".

El abogado de Marius, Petar Sekulic, ha señalado a la prensa como principal culpable de la difícil situación que ha atravesado el joven. Una información que ha sido respaldada por el propio protagonista en el Tribunal de Oslo.

"Me han acosado y atormentado, y el hecho de que estén sentados en esta sala me parece absolutamente terrible", ha verbalizado, entre lágrimas, Marius Borg. "La prensa me persigue desde que tengo tres años", ha añadido.

Haakon de Noruega, junto a Marius Borg y Mette-Marit en una imagen de archivo. Gtres

El hijastro del príncipe Haakon de Noruega (52), cabe recordar, ha llevado una vida marcada por su adicción al alcohol y a las sustancias nocivas. Algo sobre lo que ha hecho hincapié en la segunda sesión del juicio.

"He vivido una vida con la que pensarías que muy pocos aquí se identifican. Sí, mucha fiesta, mucho alcohol, muchas drogas. Casi todos en Noruega me conocían mucho antes de que todo esto pasara", ha comenzado diciendo al respecto de su estilo de vida.

Marius Borg, eso sí, ha justificado esta situación: "Soy conocido por ser el hijo de mi madre y nada más, por lo que he tenido una necesidad extrema de reafirmación durante toda mi vida. Eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y demás", dice Marius.

Su declaración por la presunta violación

El primogénito de la princesa Mette-Marit ha prestado declaración este día 4 de febrero por el presunto episodio de agresión sexual que cometió contra una joven en Skaugum.

"Para ser sincero, no recuerdo mucho de esa noche en la discoteca, pero he ido cientos de veces. No hubo nada esa noche que destacara de las demás", ha comentado Marius Borg en el Tribunal de Oslo.

El joven ha explicado en esta segunda jornada que no recuerda mucho de aquel viaje en taxi al palacio de Skaugum, donde continuaron con la fiesta una vez salieron de la discoteca.

"Mis padres estaban en casa, y mis hermanos probablemente también, pero el sótano está bastante insonorizado. Así que nos aseguramos de que todos los taxis llegaran hasta lo que llamamos la entrada de la cocina. Así mi madre y mi padrastro no los oirían", ha aclarado al respecto.