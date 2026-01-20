Froilán quiso venir a España al funeral de Irene de Grecia, pero se quedó en Abu Dabi para que Juan Carlos "no se sintiera solo"

Este pasado 19 de enero, la Catedral Metropolitana de Atenas ha acogido el último adiós a la princesa Irene de Grecia, tras su deceso a los 83 años en el palacio de la Zarzuela, acaecido el 15 de enero. La Familia Real española, encabezada por la emérita Sofía (87 años), ha estado presente.

Días antes, el pasado fin de semana, en Madrid, donde pereció la querida 'Tía Pecu', como la llamaban cariñosamente en familia, los reyes, Felipe VI (57) y Letizia (53), y sus hijas, Leonor (20) y Sofía (18), junto a la Emérita, celebraron el velatorio y un responso.

Antes de que comenzaran esta suerte de actos en memoria de Irene de Grecia, se hizo pública la ausencia en las exequias de Juan Carlos I (88). El monarca trasladó su decisión de no viajar a España ni a Atenas para darle el último adiós a la que fue su cuñada. Se quedó en Abu Dabi.

Froilán junto a su abuelo en una imagen de archivo. Getty Images

¿La razón? Se adujo que Juan Carlos I no iba a viajar a la que fue su patria y país por "consejo médico". Otros medios, en cambio, sostuvieron que lo que se escondía detrás de este 'no viaje' es que el padre de Felipe VI no podía pernoctar en Zarzuela, como era su deseo.

Tanto en Madrid como en Atenas se han dejado ver algunos de los nietos de la reina Sofía: desde la Princesa y la Infanta hasta Irene (20) y Miguel Urdangarin (23) hasta Victoria de Marichalar (25) y Pablo Urdangarin (25). Entre otras ausencias, ha destacado la de Froilán (27).

Felipe Juan Froilán también ha decidido seguir estos días en los Emiratos Árabes Unidos. Según se explica a EL ESPAÑOL, el nieto de la reina Sofía quiso viajar, claro que deseó estar al lado de su abuela en este duro trance, pero finalmente no lo hizo. Se quedó a la vera de Juan Carlos.

Felipe Juan Froilán junto a su madre, la infanta Elena, y su abuela, Juan Carlos. Getty Images

El motivo no fue otro que para que el ex Jefe del Estado de España "no se sintiera solo", así se hace llegar a este diario. En otro orden de cosas, se explica que Froilán es feliz en Abu Dabi, allí se siente desarrollado y no es verdad, como se ha apuntado, que se aburre y esté apático.

Nada que ver. Le encanta España y siempre que tiene ocasión viaja a su país, pero en Oriente Medio ha encontrado su camino profesional y su crecimiento personal. Además, está muy unido a su abuelo y ambos pasan mucho tiempo de calidad.

"Felipe es la única conexión que Juan Carlos tiene con España en su día a día", se desliza. Felipe Juan Froilán de Marichalar lleva ya más de dos años instalado en Abu Dabi, donde ha encontrado una rutina bastante estable lejos del foco mediático español.

Comparte piso en la capital emiratí con amigos, se mueve en un entorno de expatriados jóvenes y organiza su día a día entre el trabajo, el gimnasio y planes sociales moderados, muy alejados de la vida nocturna que protagonizó algunos de sus titulares en Madrid.

Su entorno insiste en que "ha cambiado mucho, se ha vuelto muy responsable" y que el hecho de tener un empleo fijo y no estar perseguido a diario por la prensa ha contribuido a esa transformación.

En el plano laboral, Froilán trabaja actualmente como empleado júnior en una multinacional con sede en Abu Dabi, en un puesto ligado a logística, marketing, protocolo y relaciones públicas.

Es un trabajo muy similar al que desempeñó durante la organización de la COP28 y en la petrolera estatal ADNOC, donde se ocupaba de acompañar y coordinar delegaciones, gestionar traslados y atender necesidades de clientes y equipos.

Abuelo y nieto, conversando, en una fotografía antigua.

Ese perfil de solucionador de problemas logísticos y de trato directo con el visitante encaja con su formación en Publicidad y Márketing, que ha orientado hacia las relaciones públicas y la atención al cliente corporativo.

Además del trabajo, Froilán ha decidido seguir estudiando: cursa un máster a distancia en una universidad extranjera de perfil medio, que le permite compatibilizar los estudios con el horario de oficina.

Según fuentes cercanas, su intención es reforzar su formación en gestión de empresa para poder aspirar a mejores puestos en Emiratos o en otras plazas internacionales, y no se plantea a corto plazo volver a España mientras mantenga un contrato estable.

Sus días transcurren entre la oficina, el estudio, la práctica de deporte -incluido el gimnasio en su edificio-, y visitas frecuentes a su abuelo, el rey Juan Carlos, con quien mantiene una relación muy estrecha y que sigue siendo su principal apoyo en Emiratos Árabes.

Funeral y entierro de Irene

La Familia Real española ha viajado a Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia. La ceremonia ha tenido lugar en la Catedral Metropolitana este lunes, antes de su entierro en el cementerio de Tatoi, donde reposan también su hermano Constantino y sus padres.

El féretro ha permanecido en la Capilla de San Eleftherios durante la mañana de este pasado lunes, previa al funeral, en un homenaje íntimo antes del sepelio.

Irene ha sido enterrada junto a otros miembros de la familia real helena, marcada por el exilio tras el golpe de Estado de 1967.

Felipe VI y Letizia, asistiendo a la misa por la princesa Irene de Grecia. EFE

Su despedida en Atenas llega dos días después del responso celebrado en Madrid, al que acudieron los reyes, sus hijas y buena parte de la familia Borbón y la familia griega.

Irene de Grecia, nacida en Ciudad del Cabo en 1942, dedicó su vida a causas sociales desde la Fundación Mundo en Armonía.

Su carácter independiente y su estilo de vida singular -vegetariana, aficionada al yoga y a temas esotéricos- la acompañaron hasta sus últimos años, en los que su salud se deterioró notablemente.

La reina Sofía permaneció a su lado durante este periodo, interrumpiendo su agenda para acompañarla hasta su fallecimiento.