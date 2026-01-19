El príncipe Harry comparece en Londres tras su demanda a una editorial británica por "obtener información de manera ilegal"

El príncipe Harry, en Londres en la mañana de este lunes, 19 de enero. Gtres

Este lunes, 19 de enero, el príncipe Harry (41 años) ha comparecido ante el Tribunal Superior de Londres.

¿El motivo? Una demanda colectiva contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de los diarios Daily Mail, Mail on Sunday o Metro, por supuestas prácticas ilegales de obtención de información durante "al menos dos décadas"

El hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra (77) ha sido inmortalizado en la mañana de este día 19 en las inmediaciones del tribunal. A diferencia de en otras ocasiones, Harry se ha mostrado en todo momento con una marcada sonrisa.

El príncipe Harry, en el Tribunal Superior de Londres este lunes, 19 de enero de 2026. Gtres

David Sherborne, su abogado, ha declarado que los periodistas y ejecutivos de ANL encargaron y aprobaron la adquisición de información obtenida ilícitamente "desde 1993 hasta 2011, e incluso hasta 2018".

De acuerdo con el letrado, hay "evidencia indiscutible", por ejemplo a través de recibos y correspondencia, de que los presuntos responsables "debían saber" que lo que hacían era ilegal. "

Ese barco no estaba limpio, ni mucho menos", ha afirmado al tomar la palabra en la primera jornada de este juicio, que se extenderá más de nueve semanas.

El abogado David Sherborne, eso sí, ha dejado claro que aún no han podido acceder a "cantidades masivas de documentos" potencialmente incriminatorios.

Sadie Frost, en el Tribunal Superior de Londres este 19 de enero de 2026. Gtres

El letrado ha subrayado que los demandantes, algunos de los cuales se han personado en la sala, "no son los culpables y no han hecho nada malo", sino que "son las víctimas" de abusos por parte de la prensa.

Además del príncipe Harry, cabe matizar, forman parte de esta demanda colectiva las actrices Elizabeth Hurley (60) y Sadie Frost (60), el exdiputado liberal demócrata Simon Hughes (66) y el cantante Elton John(78) y su marido, David Furnish (63).

Hurley, Frost y Hughes han estado presentes en el tribunal al comienzo del juicio.

Sherborne, en la misma línea, ha citado, entre las actividades ilícitas que supuestamente promovieron los periódicos, la "interceptación de mensajes de buzón de voz, la escucha de llamadas en directo, el acceso a registros privados mediante engaño y el uso de investigadores privados para recopilar información personal de los demandantes".

Los detectives estuvieron involucrados en obtener "comprobaciones de vehículos, números de amigos y familiares, facturas telefónicas, propiedad de teléfonos móviles y detalles de vuelos", lo que queda reflejado en las facturas que no han desaparecido.

De acuerdo con los documentos presentados por escrito ante el juez Matthew Nicklin, en el caso del duque de Sussex -que se prevé que declare el jueves, día 22-, la demanda se centra en 14 artículos publicados entre 2001 y 2013 por dos periodistas.

Entre los detalles de su vida privada revelados se incluyen conversaciones con su hermano Guillermo (43) sobre un monumento de homenaje a su difunta madre, la princesa Diana, y detalles de las actividades de su antigua novia Chelsy Davy.

Por su parte, Associated Newspapers, que se prevé presente sus argumentos iniciales el miércoles, día 21, ha sentenciado en documentos escritos que el caso de los demandantes "se basa en poco más que conjeturas" e "implica sacar conclusiones basadas en pruebas insuficientes o, peor, seleccionar y presentar evidencia artificialmente para encajar en una agenda preconcebida".

Los príncipes Harry y Guillermo, en una imagen en Kensington Palace.

Antony White, el abogado de ANL, que en 2023 no logró que la demanda fuera desestimada con el argumento de que había prescrito, ha añadido que "ninguno de los artículos fue objeto de queja por los demandantes en el momento de su publicación".

También ha alegado que "los círculos sociales de los demandantes eran 'porosos" y sus amigos y conocidos "proporcionaban información a la prensa de manera legal y confidencial".

El caso contra Associated Newspapers Ltd se presentó en octubre de 2022. El grupo fracasó en su intento de que se desestimara el caso porque las reclamaciones eran demasiado antiguas.

Sea cual sea el resultado, se prevé que el caso resulte extremadamente costoso. El total, así, podría ascender a 38 millones de libras, unos 44 millones de euros.

El príncipe Harry, en una imagen de archivo. Gtres

Las reclamaciones del príncipe Harry se refieren a 14 artículos que supuestamente fueron producidos utilizando medios ilegales.

Se espera que el juicio dure hasta 10 semanas.