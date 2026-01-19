Felipe VI y Letizia arropan a la emérita Sofía en una cena familiar en Atenas previa al funeral de Irene de Grecia

La Familia Real ya está en Atenas para asistir en las próximas horas al funeral de la princesa Irene de Grecia, quien falleció el pasado jueves, 15 de enero, a los 83 años.

Poco después de aterrizar en la capital griega, en la noche de este domingo, 18 de enero, Felipe VI (57 años) y Letizia (53) se han reunido en una cena privada junto a la emérita Sofía (87) y sus familiares griegos.

Los Reyes, acompañados por la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (18), han llegado a Atenas sobre las 18:00 horas. Poco después, se han desplazado al restaurante italiano en el que les esperaban la reina Sofía y sus hijas, las infantas Elena (62) y Cristina (60), junto a varios de sus respectivos hijos.

La reina Sofía junto a su nieta Irene y su hija Cristina. EFE

La reina Sofía ha llegado acompañada de sus dos hijas y sus nietas Victoria Federica de Marichalar (25) e Irene Urdangarin (20). Allí ya se encontraban otros dos hijos de la infanta Cristina, Pablo (25) y Miguel Urdangarin (23).

Por parte de la Familia Real griega han asistido Nicolás, Pablo (58), Felipe (39), Alexia (60) y Teodora de Grecia (42), junto a su madre Ana María de Grecia (79), viuda de Constantino, hermano de la reina Sofía y de Irene, quien falleció hace tres años.

Juntos, vestidos de riguroso luto, han celebrado una cena previa al funeral de Irene de Grecia, que tendrá lugar a las 12:00 horas de este lunes, 19 de enero, en la Catedral Metropolitana de la capital griega.

Tras ello, la hermana de la emérita Sofía será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde también descansan los restos de sus padres y su hermano, así como otros miembros de la familia real helena, cuyo exilio comenzó a raíz del golpe de Estado de 1967 que instauró la dictadura de los coroneles.

Felipe VI y Letizia en la cena familiar en Atenas. EFE

Un funeral al que no asistirá el rey emérito Juan Carlos I (88), quien no se ha trasladado desde su residencia en Abu Dabi por consejo médico.

Antes del servicio, el féretro con los restos de la princesa Irene, fallecida en Madrid, permanecerá desde las 8:00 hasta las 10:30 horas en la Capilla de San Eleftherios.

La ceremonia tendrá lugar dos días después del responso celebrado en Madrid, en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, al que asistieron los Reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía junto a la emérita Sofía.

Además de la Familia Real, acudieron las infantas Elena y Cristina y la mayoría de sus hijos, nietos de la reina Sofía. Además, la infanta Margarita (86), Alexia de Grecia y otros familiares.

Miguel y Pablo Urdangarin en la cena familiar en Atenas previa al funeral de Irene de Grecia. EFE

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg, tía de Felipe VI, nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió entre 1986 y 2024.

Soltera, vegetariana, aficionada al yoga y a temas relacionados con los ovnis, se consideraba ella misma "la excéntrica y la rebelde de la familia", según declaró en su biografía La princesa rebelde (2007).

En junio de 2003 viajó a Grecia, por primera vez en 22 años, con la excepción de la breve visita de 1981 para asistir al funeral de su madre, la reina Federica. Con posterioridad volvió cuando su hermano Constantino fijó su residencia en 2013 y en su funeral, en enero de 2023.

Regresó con su hermana a Atenas en 2024 para la boda de una sobrina Teodora de Grecia, ya en silla de ruedas como se la pudo ver en los últimos años por problemas de salud. Ese mismo año también estuvo presente en el funeral de su tío, el príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca.

La última vez que volvió a Atenas fue el 7 de febrero de 2025, cuando asistió con la reina Sofía a la boda de su sobrino Nicolás de Grecia.

En los últimos días, el empeoramiento de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera parte de su agenda institucional para poder acompañarla. La Emérita, así, pudo estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento.